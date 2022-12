NBA News: Ärger bei Chicago Bulls! Mitspieler wohl frustriert wegen Zach LaVine

Bei den Chicago Bulls hängt der Haussegen schief. Medienberichten zufolge gab es zuletzt hitzige Diskussionen in der Kabine, auch zwischen den beiden Stars DeMar DeRozan und Zach LaVine soll es Unstimmigkeiten gegeben haben.

Wie Joe Cowley (Chicago Sun-Times) meldet, soll es in der Halbzeitpause beim Spiel in Minnesota (126:150) in der Bulls-Kabine heiß hergegangen sein. So habe es zwischen den Spielern hitzige Diskussionen gegeben haben, während die Coaches vor der Kabine zunächst warteten und dann eingriffen. Bulls-Coach Billy Donovan bestätigte dies vor der Partie in Miami. Laut Cowley war es bereits das zweite Mal in dieser Saison, dass es bei den Bulls in der Kabine krachte.

Das deckt sich auch mit einem Bericht von The Athletic, in welchem es heißt, dass die beiden Stars Zach LaVine und DeMar DeRozan derzeit nicht auf einer Wellenlänge liegen und zuletzt mit Gesprächen versuchten, die Beziehung zu reparieren. Zusätzlich dazu gab es mehrere interne Team-Meetings.

"Natürlich gibt es Frust, aber wir versuchen herauszufinden, wie wir wieder in die Spur finden", wird LaVine bei The Athletic zitiert. "Wir haben hier mehrere Spieler, die bei ihren Teams mal die erste Option waren und sind nun hier zusammen. Es kommt nicht auf den Einzelnen an, wir müssen es gemeinsam schaffen und schauen, wie wir der Gruppe helfen können."

Chicago Bulls: Gibt es den Rebuild?

Im Bericht heißt es, dass LaVine und die Bulls nicht auf der gleichen Wellenlänge liegen. Der 27-Jährige unterschrieb erst im Sommer einen neuen Fünfjahresvertrag über 215 Millionen Dollar, hinkt bisher den Erwartungen aber zurück. Laut K.C. Johnson (NBC Sports) waren mehrere Spieler der Bulls aufgrund der Leistung des Guards in Minnesota frustriert, was zum Vorfall in der Halbzeit führte.

Coach Billy Donovan nannte die Diskussionen "gesund" und eine "gute Sache", doch auch der Coach ist nicht unumstritten. Laut The Athletic hegen einige Spieler Zweifel am Coach, der erst im Sommer seinen Vertrag vorzeitig verlängert bekam.

Derzeit belegen die Bulls mit einer Bilanz von 11-18 nur Platz elf in der Eastern Conference. Seit Wochen gibt es Spekulationen, ob Chicago nicht womöglich einreißt. DeRozan wird es als möglicher Trade-Kandidat gehandelt, gleiches gilt für Nikola Vucevic, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Ein Rebuild hätte aber auch seine Tücken. Im Zuge des Trades für Vucevic gaben die Bulls ihren First Rounder für 2023 ab, der Pick bleibt nur in Chicago, wenn er unter den ersten Vier landet.