NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker: Monster-Vertrag! Zion Williamson verlängert bei den New Orleans Pelicans

Die Free Agency hat mit dem Kevin-Durant-Beben begonnen, diverse Entscheidungen stehen aber noch immer aus. Wir versorgen Euch auch am zweiten Tag mit allen News und Gerüchten zu den Deals bei Rund um die NBA!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert!

NBA Gerüchte: Die wichtigsten News des Abends

16.10 Uhr: Monster-Deal! Zion verlängert bei den Pelicans

16.24 Uhr: Noch ein Zion-Nachtrag: Da in den Kommentaren (ein Extra-Moin, Moin nochmal an die Community) bereits von einem großen Risiko geschrieben wird. Lasst und mal die Protections im endgültigen Vertrag abwarten. Ziemlich sicher werden die Garantien deutlich unter den 231 Mio. liegen.

16.18 Uhr: Nach monatelangen Diskussionen um die Zukunft des All-Stars gibt es nun also Klarheit: Zion wird ein Pelican bleiben - also vorerst zumindest. In der NBA kann es ja mit den Trade-Forderungen auch mal schnell gehen ... Aber dass er bei seiner Verletzungshistorie solch einen Vertrag ablehnt, war eh unwahrscheinlich.

16.14 Uhr: Damit ist Zion bis 2028 an die Pelicans gebunden, der neue Kontrakt beginnt bekanntermaßen erst nach dem Ende seines Rookie-Vertrags 2023. Details zu den Garantien im Vertrag oder zu gewissen Klauseln, die NOLA vor eventuellen verletzungsbedingten Ausfällen schützen, gibt es bislang nicht. Laut Shams werden die im Vertrag aber inkludiert sein, das Arbeitspapier wird noch finalisiert.

16.10 Uhr: Die Entscheidung bei Zion Williamson ist da! Shams Charanaia (The Athletic) berichtet, dass der 21-Jährige vor einer Vertragsverlängerung bei den Pelicans steht. Er bekommt die Rookie-Max-Extension, soll heißen: 5 Jahre und 231 Millionen Dollar!

16.09 Uhr: Moin, Moin, da sind wir wieder! Meeting-bedingt heute mit einer kleinen Verzögerung (sorry), aber dafür habe ich direkt in paar Deals im Köcher. Los geht's!