NBA News: Zion Williamson steht offenbar vor Vertragsverlängerung bei den New Orleans Pelicans

Zion Williamson und die New Orleans Pelicans stehen offenbar kurz vor einer Einigung über eine vorzeitige Vertragsverlängerung. Dem 21 Jahre alten Franchise-Star winkt ein Monster-Deal, doch Details müssen wohl noch verhandelt werden.

Das geht aus einem Bericht von Shams Charania (The Athletic) hervor. Demnach werden sich Williamson und die Pelicans wohl auf eine Rookie-Max-Extension einigen, die dem Big Man über fünf Jahre bis zu 231 Millionen Dollar einbringen könnte.

Allerdings werden in dem Vertrag offenbar mehrere Klauseln inkludiert sein, die die Pelicans vor eventuellen verletzungsbedingten Ausfällen des Youngsters schützen sollen. Über die Details wird laut Shams noch verhandelt.

New Orleans schnappte sich im Draft 2019 an erster Position das Jahrhunderttalent Williamson, doch aufgrund von Verletzungsproblemen hat der bislang nur 85 Partien in drei Jahren absolviert. Die abgelaufene Saison verpasste der Pelicans-Star aufgrund einer Fußfraktur in der Offseason und mehrerer Rückschläge komplett.

In der Vorsaison schaffte er es erstmals ins All-Star Team und begeisterte mit 27 Punkten, 7,2 Rebounds und 3,7 Assists im Schnitt bei 61,1 Prozent Feldwurfquote. Die Pelicans hoffen, mit einem fitten Zion sowie dem Kern um Brandon Ingram und C.J. McCollum nächstes Jahr erneut einen Angriff auf die Playoffs zu starten. Auch ohne den potenziellen Franchise-Star schaffte es New Orleans in der abgelaufenen Saison in die Postseason und konnte den Favoriten aus Phoenix in Runde kurzzeitig ärgern (2-4).

Kurz nach Saisonende hatte Williamson offiziell klargestellt, dass er trotz ständiger Gerüchte seine Zukunft in New Orleans sieht. "Ich kann [die Verlängerung] nicht schnell genug unterschreiben", betonte er.

Aufgrund seiner Verletzungshistorie war erwartet worden, dass er eine langfristige Verlängerung akzeptieren würde, auch wenn nicht das komplette Gehalt garantiert sein wird. Die Vertragsverlängerung beginnt mit der Saison 2023/24 und läuft bis 2028.