NBA Trade: Boston Celtics sichern sich Malcolm Brodgdon - Daniel Theis muss zu den Indiana Pacers

Die Boston Celtics haben offenbar auf einen Trade mit den Indiana Pacers geeinigt, der Aufbauspieler Malcolm Brogdon zum aktuellen Ost-Champion bringt. Dafür wechseln gleich fünf Spieler nach Indiana, darunter Daniel Theis.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Der Deutsche muss Boston damit bereits zum zweiten Mal via Trade verlassen, nachdem die Celtics ihn im März 2021 schon einmal in einen Trade inkludiert hatten. Damals ging es für den deutschen Nationalspieler nach Chicago, nach einem Zwischenstopp in Houston akquirierte Boston ihn im Februar dieses Jahres erneut.

Nun muss der 30-Jährige nach Indianapolis umziehen. Auch Aaron Nesmith, Malik Fitts, Nik Stauskas und Juwan Morgan sind Teil des Trades zu den Pacers. Zusätzlich schickt Boston einen 2023er Erstrundenpick nach Indiana.

Im Gegenzug sichern sich die Kelten in Person von Brogdon einen weiteren Point Guard: Der 29-Jährige legte vergangene Saison in 36 Einsätzen für die Pacers 19,1 Punkte, 5,9 Assists sowie 5,1 Rebounds bei 44,8 Prozent aus dem Feld und 31,2 Prozent aus der Distanz auf. Im Rookie der Saison 2016/17 sichert sich Boston einen weiteren Playmaking-Guard und einen guten Verteidiger, der im Laufe seiner Karriere aber immer wieder mit Verletzungssorgen zu kämpfen hatte.

Laut ESPN waren Teampräsident Brad Stevens und Head Coach Ime Udoka auf der Suche nach einem weiteren Playmaker, der ihnen auf dem Weg zum endgültigen Championship-Anwärter noch gefehlt habe. Nachdem Boston 2022 in den Finals an den Warriors scheiterte (2-4), will die Traditionsfranchise mit Brogdon und Free Agent Danilo Gallinari, der wohl für zwei Jahre verpflichtet wird, kommende Saison den nächsten Anlauf auf den 18. Titel starten.

Dafür mussten sich die Celtics von keinem Kernstück ihrer Playoff-Rotation trennen. Auch Theis, der noch für drei Jahre und 27,3 Millionen Dollar unter Vertrag steht (Teamoption im letzten Jahr), kam in den Playoffs nur sporadisch zum Einsatz. In der regulären Saison legte er 8,2 Punkte und 4,9 Rebounds in 47 Spielen für Houston und Boston auf. In Indiana wird er wohl den Backup hinter Myles Turner geben.

Allerdings könnten die Pacers in der Offseason noch weitere Deals einfädeln: Nach dem Brogdon-Trade verfügen sie zudem über viel Platz unter dem Salary Cap. Neben Theis sind der First Rounder und Nesmith die wertvollsten Assets in dem Trade, der Nr.14-Pick von 2020 besitzt noch viel Entwicklungspotenzial.

Fitts, Stauskas und Morgan wurden wohl hauptsächlich deshalb in den Deal integriert, um die Gehälter passend zu machen.

