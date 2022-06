NBA Finals - Boston Celtics nach verpasster Championship: "Es wird nie aufhören, weh zu tun"

Die Boston Celtics haben Spiel 6 der NBA Finals gegen die Golden State Warriors verloren (90:103) und damit ihre Chance auf den NBA-Titel verspielt. Im Anschluss war allen Beteiligten die Trauer deutlich anzumerken. Die Reaktionen.

Jaylen Brown (Celtics) ...

... über sein Gefühl nach der Niederlage: "Das wird uns wahrscheinlich immer in Erinnerung bleiben, aber es gab so viele tolle Momente. Wir haben uns selbst in die Position gebracht, in den NBA Finals zu spielen. Das ist etwas, worauf wir stolz sein können."

... über die Dinge, die mitnehmen wird: "Ich muss noch viel lernen, genau wie wir als Gruppe. So viel wir auch in dieser Saison gelernt haben, wie wir unsere Saison herumgerissen haben, müssen wir noch viel über den Basketball lernen. Ich habe so viel in den Playoffs gelernt. Nachdem ich die vergangene Postseason nach meiner Handgelenks-OP verpasst hatte, war ich einfach nur dankbar, in dieser Saison spielen zu können."

Robert Williams (Celtics) ...

... über den Schmerz der Niederlage: "Es hört nicht auf, weh zu tun. Ernsthaft, es wird nie aufhören weh zu tun, bis wir wieder in dieser Position sind. Das beginnt mit dem Start der kommenden Saison. Wir wollen einfach noch besser werden. Jeder muss sich verbessern, jeder muss seine Intensität noch eine Stufe hochfahren. Aber es wird nie aufhören, weh zu tun."

... über die abgelaufene Saison: "Ich bin so stolz auf meine Jungs und auch den Coaching Staff. Die ganze Kabine, die Trainer, einfach alle. Wie wir es geschafft haben, immer wieder zurückzukommen. Natürlich wünsche ich mir, wir hätten das über die gesamte Saison durchziehen können. Ich liebe es, mit den Jungs in den Krieg zu ziehen."

Finals-Noten: Tatum nicht der einzige Totalausfall - Drei 1er bei den Dubs © getty 1/17 Die Finals sind vorbei - die Dubs sind Champion! Während Golden State jubelt, muss sich in Boston vor allem Jayson Tatum ärgern. Aber nicht nur er. Die Einzelkritiken zu Spiel 6! © getty 2/17 CELTICS - MARCUS SMART (Starting Point Guard): Legte einen tollen Start hin, verlor dann aber auch dank Foultrouble komplett den Faden und war defensiv nicht so stark wie gewohnt. Trotzdem mit Abstand bestes Plus/Minus bei Boston (+7). Note: 4. © getty 3/17 JAYLEN BROWN (Starting Shooting Guard): Die 5 Ballverluste waren wieder ärgerlich, trotzdem scorte Brown effiziente 34 Punkte und war bisweilen der einzige dynamische Celtic im Angriff. Note: 2. © getty 4/17 JAYSON TATUM (Starting Small Forward): Das Playmaking war solide, sein Start ins Spiel war sogar ganz gut - und trotzdem war das viel zu wenig. Verweigerte am Ende Würfe, sein Finishing war katastrophal. Note: 5,5. © getty 5/17 AL HORFORD (Starting Power Forward): Hielt Boston in der zweiten Hälfte gemeinsam mit Brown überhaupt in der Verlosung, der beste Schütze und Rebounder seines Teams. Am Oldie lag es nicht. Note: 1,5. © getty 6/17 ROBERT WILLIAMS III (Starting Center): Sein Shotblocking war wieder überragend, erlaubte am Korb sehr wenig und blockte sogar Dreier. Zu oft jedoch auf einer Insel und offensiv ohne viel Einfluss. Note: 2,5. © getty 7/17 DERRICK WHITE (Backup Guard): Er verlor während der Serie sein Selbstvertrauen und bekam es nicht zurück. Offensiv am Ende nahezu unspielbar. Note: 5. © getty 8/17 PAYTON PRITCHARD (Backup Guard): Wurde etwas früher eingesetzt, um dem Spacing zu helfen, das funktionierte nicht (0/2 3FG). Boston verlor seine 8 Minuten mit 20 Punkten! Note: 5. © getty 9/17 GRANT WILLIAMS (Backup Forward): Es war nicht seine Serie, das setzte sich auch in Spiel 6 fort. Wurde nur zwei Würfe los und hatte defensiv nicht den Impact wie zum Teil in vorigen Serien. Note: 4. © getty 10/17 WARRIORS - STEPHEN CURRY (Starting Point Guard): Das angemessene Ende für eine tolle Serie. Curry hatte seinen Wurf zurück, tat Boston aber auch immer wieder mit dem Drive weh und traf kluge Entscheidungen. Note: 1. © getty 11/17 KLAY THOMPSON (Starting Shooting Guard): "Game 6 Klay" war das nicht - Thompson traf fünf seiner 20 Würfe. Die Defense war immerhin wieder sehr solide. Note: 4. © getty 12/17 ANDREW WIGGINS (Starting Small Forward): Nicht so dominant wie in Spiel 5, das war aber auch nicht nötig. Wiggins erledigte offensiv seinen Job, traf vier Dreier und war defensiv überall, gerade gegen Tatum. Note: 1,5. © getty 13/17 OTTO PORTER JR. (Starting Power Forward): Der fünfte Starter erledigte seinen Job erneut sehr brauchbar, traf zwei seiner drei Dreier und machte dann schnell Platz für die wichtigeren Spieler von der Bank. Note: 3. © getty 14/17 DRAYMOND GREEN (Starting Center): Neben Steph der Gamechanger für Golden State. Defensiv überall zu finden, vorne als Playmaker stark, und dann fiel auch noch der Wurf! Drückte immer wieder aufs Tempo, tolle Partie. Note: 1. © getty 15/17 JORDAN POOLE (Backup Guard): Gab den Dubs den offensiven Push, der gebraucht wurde. Hatte im Alleingang dreimal so viele Punkte wie die gesamte Celtics-Bank (15:5). Note: 2. © getty 16/17 GARY PAYTON II (Backup Guard): Was Poole offensiv brachte, gab Payton defensiv. Seine Ball Pressure bleibt unglaublich, dazu vorne durch seine Cuts immer wieder gefährlich. Note: 2. © getty 17/17 KEVON LOONEY (Backup Center): 7 Rebounds, 6 davon offensiv. Mehr machte Looney eigentlich nicht (0 Punkte, 1 Assist, 4 Fouls), aber das war trotzdem wieder sehr wertvoll für sein Team. Note: 3,5.

Jayson Tatum (Celtics) ...

... über seine Gefühlswelt: "Es tut weh. Nach all den Dingen, die wir geschafft haben, um an diesen Punkt zu gelangen. Zu wissen, wie sehr wir es wollten und dass es nicht geschafft zu haben, ist ein schreckliches Gefühl."

... über die Dinge, die das Team ändern muss: "Wir müssen manchmal cooler bleiben, in dieser Serie genau wie in den vorherigen. Besser auf den Ball aufpassen, solche Sachen. Aber ist es einfach, zurückzublicken und zu sagen, wir hätten Dinge anders machen können. Es ist hart."

Ime Udoka (Celtics-Coach) ...

... über sein Gefühl nach der Niederlage: "Es tut weh. Es wird noch eine ganze Weile weh tun. Wahrscheinlich wird das nie ganz weggehen. Ich kenne das Gefühl bereits."

... über seine Erwartungen an die Zukunft: "Wir haben unglaublich viel gelernt innerhalb des Coaching-Teams und sie haben viel gelernt, was wir von ihnen wollen und umgekehrt. Das ist die Message an die Jungs heute. Das ist erst der Anfang. Wir haben eine Basis geschaffen. Wir können direkt loslegen im kommenden Jahr. Wir müssen gesund sein und alle am gleichen Strang ziehen."

Al Horford (Celtics) ...

... über die Leistung seines Teams: "Ich bin sehr stolz auf die Gruppe, ich bin sehr stolz auf das Wachstum, das wir das gesamte Jahr gezeigt haben."

NBA Finals - Warriors vs. Celtics: Die Serie im Überblick (4-2)