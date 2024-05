Weg zum FC Bayern frei? FC Chelsea und Mauricio Pochettino verkünden Ende der Zusammenarbeit

"Im Namen aller hier beim FC Chelsea möchten wir Mauricio unseren Dank für seine Arbeit in dieser Saison aussprechen. Er ist an der Stamford Bridge jederzeit wieder willkommen und wir wünschen im alles gute", erklärten die beiden Blues-Sportdirektoren Laurence Stewart und Paul Winstanley in der gemeinsamen Pressemeldung.

Auch Pochettino bedankte sich bei seinem Arbeitgeber dafür, "Teil der Geschichte dieses Fußballclubs gewesen sein zu dürfen. Der Verein ist nun gut aufgestellt, um in den kommenden Jahren in der Premier League und in Europa weiter voranzukommen."

Chelsea hatte Mauricio Pochettino erst vor einem Jahr angestellt und ihm ursprünglich einen Zweijahresvertrag gegeben. Bei den Blues erreichte Pochettino einen Punkteschnitt von 1,78, insgesamt lief die Saison aber nicht zufriedenstellend, obwohl es zuletzt deutlich nach oben ging.

Die Premier League beendete der Londoner Klub nur auf Rang sechs. Im Carabao Cup ging es immerhin bis ins Finale, dort verlor Pochettino jedoch gegen Jürgen Klopps FC Liverpool. Im FA Cup war schon im Halbfinale Schluss, dort verlor Chelsea gegen Pep Guardiolas Manchester City.