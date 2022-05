NBA Playoffs: Morant-Verletzung gegen Warriors in Spiel 3 sorgt für Diskussionen - Grizzlies-Star unterstellt Jordan Poole Absicht

Ja Morant verletzte sich im vierten Viertel von Spiel 3 bei den Golden State Warriors am Knie - und das sorgte für Diskussionen. Die Grizzlies warfen Gegenspieler Jordan Poole Absicht vor, dieser wies das zurück.

Es passierte Mitte des vierten Viertels, als die Partie eigentlich schon zu Gunsten der Warriors entschieden war. Andrew Wiggins und Jordan Poole doppelten Ja Morant auf Höhe der Mittellinie und als Poole in Richtung Ball griff, zog dieser auch das Knie des Grizzlies-Stars zurück. Morant versenkte noch die zwei Freiwürfe, humpelte kurz darauf aber in die Kabine.

"Ich weiß nicht, was in seinem Kopf vorgegangen ist", sagte Grizzlies-Coach Taylor Jenkins über Poole. "Ich will nicht behaupten, dass er es mit Absicht gemacht hat, aber er hat das Bein festgehalten. Ich bin neugierig." Morant war sich dagegen recht sicher, dass dies der Fall war, so lässt sich zumindest sein Post auf Twitter deuten.

Der Point Guard, der bis dahin 34 Punkte erzielt hatte, retweetete die Aktion und schrieb darüber: "Den Code gebrochen". Damit nahm Morant Bezug auf die PK von Warriors-Coach Steve Kerr nach Spiel 2, als dieser Grizzlies-Forward Dillon Brooks für dessen böses Foul an Gary Payton II der Absicht bezichtigte und es ein "dreckiges Play" nannte.

Payton brach sich bei dieser Aktion den Ellenbogen, Brooks wurde für ein Spiel gesperrt. Ob sich Morant dagegen schwerer verletzt hat, ist derzeit noch unklar. Der All-Star wird zeitnah genauer untersucht. Die NBA wird vermutlich eine Untersuchung einleiten, Morant hat seinen Tweet inzwischen wieder gelöscht.

Jordan Poole: Wollte Morant nicht verletzen

Poole wies die Vorwürfe dagegen zurück. "Es war ein normales Play, als wir ihn gedoppelt haben. Ich wollte den Ball haben und habe diesen auch berührt. Ich wollte niemanden verletzen, so ein Spieler bin ich nicht. Ich respektiere jeden. Hoffentlich ist es nichts Schlimmes und er steht in Spiel 4 wieder auf dem Feld."

Grizzlies-Big Jaren Jackson Jr., der mit Poole zusammen auf der High School spielte, wollte Poole ebenfalls keine Absicht unterstellen, während Klay Thompson es auf seine Art und Weise erklärte: "Ich glaube nicht, dass er stark genug ist, um eine Knieverletzung zu verursachen. Es ist auch nicht unser Stil, andere Spieler zu verletzen."

Es geriet dabei fast zur Nebensache, dass die Warriors Spiel 3 deutlich mit 142:112 für sich entschieden. Golden State führt nun in der Serie mit 2-1, Spiel 4 findet in der Nacht auf Dienstag um 2 Uhr deutscher Zeit in San Francisco statt.

NBA Playoffs: Grizzlies vs. Warriors - Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 1. Mai 21.30 Uhr Memphis Grizzlies Golden State Warriors 116:117 2 4. Mai 3.30 Uhr Memphis Grizzlies Golden State Warriors 106:101 3 8. Mai 2.30 Uhr Golden State Warriors Memphis Grizzlies 142:112 4 10. Mai 4 Uhr Golden State Warriors Memphis Grizzlies - 5 12. Mai 3.30 Uhr Memphis Grizzlies Golden State Warriors - 6* 14. Mai TBD Golden State Warriors Memphis Grizzlies - 7* 17. Mai TBD Memphis Grizzlies Golden State Warriors -

*falls nötig