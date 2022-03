NBA Power Ranking im März: So offen war der Titelkampf seit Jahren nicht

Die NBA-Saison ist auf der Zielgeraden, es stehen nur noch gut drei Wochen der Regular Season aus - höchste Zeit für das nächste Power Ranking! SPOX-NBA-Ressortleiter Ole Frerks blickt auf alle 30 Teams und ordnet sie ein.

Die Statistiken in diesem Artikel kommen von nba.com/stats, Cleaning the Glass und basketball-reference.com. Das "Offensiv-Rating" bezeichnet die Anzahl der erzielten Punkte pro 100 Ballbesitze, "Defensiv-Rating" die Anzahl der kassierten Punkte pro 100 Ballbesitze. "Net-Rating" rechnet beides gegeneinander auf.

Tier: Die March Madness-Zuschauer

Von Platz 27 auf Platz 30: OKC Thunder (20-52)

Net-Rating: -8,4 (Platz 27)

OKC hat längst abgeschenkt und mehrere Spieler aus dem Verkehr gezogen, mit Josh Giddey und Lu Dort fehlen schon länger zwei der drei besten Spieler des Teams. Die Defense ist grotesk, über die letzten zwei Wochen erlaubte OKC 126 Punkte pro 100 Ballbesitze. Positiv immerhin: Tre Mann zeigte zuletzt Scoring-Potenzial, Aleksej Pokusevski reihte mal einige gute Spiele aneinander - und Shai Gilgeous-Alexander ist seit dem All-Star Break on fire (30 Punkte, 7 Assists, 63% True Shooting!). Kommt noch ein Sieg dazu?

Von Platz 30 auf Platz 29: Houston Rockets (18-54)

Net-Rating: -9,9 (Platz 30)

Wer sich (aus verständlichen Gründen) nicht mehr allzu viel mit den Rockets beschäftigt, verpasst den Aufstieg einer künftigen Scoringmaschine: Jalen Green hat den schwachen Januar hinter sich gelassen und nun zwei gute Monate gespielt, insbesondere der März (20 PPG bei 57% True Shooting) macht Lust auf mehr. Zu Siegen führt das noch selten, das ist aber auch kein Wunder, zumal Houston mit großem Abstand die schlechteste Defense der Liga stellt. Stolze vier der letzten 25 Spiele (!) haben die Rockets für sich entschieden.

NBA-Nuggets: Schröder gefangen im Kindergarten und ein altes Sixers-Problem © getty 1/27 Die NBA steht in den USA zwar im Schatten von March Madness, dennoch war wieder viel los. Schröder muss Babysitten, die Sixers haben ein altes Problem und ein Celtics-Guard kann einfach nicht daneben werfen. © getty 2/27 KINDERGARTEN DES TAGES: Manchmal kann Dennis Schröder einem schon leid tun. Erst das Free-Agency-Debakel im Sommer und nun spielt der Braunschweiger bei einem der schlechtesten Teams der Liga. Sengün und Green machen Spaß, aber sonst? © getty 3/27 Kevin Porter Jr. und Christian Wood wurden nach einem Kabinenkrach bereits einmal suspendiert, bei der Klatsche gegen Memphis fielen beide wieder mit extrem schlechter Körpersprache auf. Coach Silas sah das auch und benchte beide im 3. Viertel. © getty 4/27 Vor allem KPJ zog den Ärger der Rockets-Fans auf sich. Im zweiten Viertel sollte er nach einem Airball und einem vergebenen Leger ausgewechselt werden, doch der Guard weigerte sich und so dauerte es eine Weile, bis das Spiel fortgesetzt werden konnte. © getty 5/27 Ähnliches passierte auch in Viertel Nummer drei, als KPJ vom Feld schlich, demonstrativ an der Rockets-Bank vorbeiging und dann für einige Minuten im Tunnel verschwand. Mal sehen, wie lange KPJ noch der “Joker” zu “Batman” Green sein darf (cc: KPJ). © getty 6/27 Und DS17? Der blieb diplomatisch: “Ich versuche zu helfen, wo ich kann. Ich rede viel, damit sie als Spieler und auch als Menschen besser werden. Es ist ein Prozess, bei welchem ich auch ein paar Spiele gewinnen möchte.” © getty 7/27 Immerhin: Sengün zauberte, dunkte und flexte. Darauf angesprochen hatte der Türke folgendes zu sagen: “Ich liebe meine Muskeln. Ich habe jetzt deutlich mehr Muskeln als noch zu Beginn der Saison.” Freut uns für ihn! © getty 8/27 ROOKIE DES TAGES: DAVION MITCHELL - Seine 28 Punkte waren letztlich brotlose Kunst, aber Mitchell zeigte wieder mal vielversprechende Ansätze und attackierte in der Crunchtime einen guten Verteidiger wie Torrey Craig furchtlos zum Leger für die OT. © getty 9/27 Und auch zuvor versuchte der Guard alles, um Booker vom Scoren abzuhalten. Schaut euch dieses Bild an, besser kann man einen Jumper kaum verteidigen - Booker traf ihn letztlich trotzdem. © getty 10/27 TANK COMMANDER DES TAGES: Aleksej Pokusevski - Zugegeben, bei Poku zeigte der Pfeil zuletzt nach oben, dennoch war es zum Schmunzeln, was der Serbe in Orlando so anbot. 7 Zähler, 3/20 aus dem Feld, 5 TO, aber ein Plus-Minus von +17. © getty 11/27 Poku packte No-Look-Pässe aus und ließ den Ball fliegen. Gleichzeitig ist es wohl eher keine gute Idee, in der Crunchtime bei 1/7 3P (Karriere: 27,9 Prozent) gleich zweimal aus der Distanz abzudrücken. Das Ergebnis: Ein Airball und ein schöner Backstein. © getty 12/27 STINKER DES TAGES: Was ist nur mit Julius Randle los? Lassen wir mal das sinnlose Gerangel mit Gobert am Ende beiseite, aber 13 Punkte bei 21 Würfen ist schon sehr wenig. Noch weniger? 3/9 FG in der Restricted Area, sowas sieht man selten. © getty 13/27 PELICANS-NUGGET DES TAGES - Wir wollen es an dieser Stelle kurz erwähnen, JAXSON HAYES steht im März bei 7/12 von Downtown. Vielleicht wird ja doch noch ein Stretch-Vierer aus ihm, New Orleans wäre es zu wünschen. © getty 14/27 Übrigens: Hawks-Legende und TV-Experte Dominique Wilkins riet Hayes zu einem gesteigerten Steak-Konsum, nachdem Danilo Gallinari den Big vor allem in der ersten Halbzeit munter durch die Zone schob. Laut NBA wiegt Hayes 100 Kilo bei 2,11 Meter. © getty 15/27 DEJA-VU DES TAGES: Ja, war denn schon wieder 2019? Wer erinnert sich noch an die Greg-Monroe-Minuten der Sixers in den Conference Semifinals gegen Toronto? Lange ist es her, aber das war der Grund für das bittere Ausscheiden, der fehlende Embiid-Backup. © getty 16/27 Heutzutage ist DeAndre Jordan der neue Monroe, auch wenn Rivers sicherlich immer noch in DJ einen Verteidiger des Jahres sieht. Philly verlor mit -5 und Embiid hatte ein Plus-Minus von +7. Frech von den Nets, dass sie Drummond im Harden-Deal bekamen. © getty 17/27 Hier noch einmal die unfassbaren Zahlen von damals. Embiid spielte 237 Minuten, diese gewannen die Sixers mit +90. 99 Minuten verbrachte der Center auf der Bank, diese verloren die Sixers mit 109 (!) Zählern. Bleibt unfassbar. © getty 18/27 DILEMMA DES TAGES: DOC RIVERS (Sixers Coach) - “Die ganze Saison haben wir mit fünf Bankspielern gespielt, die Leute sagten, es sind zu viele. Nun spielen wir mit drei Bankspielern, das ist den Leuten zu wenig.” Die Antwort wäre dann wohl vier, aber wer? © getty 19/27 PERFORMANCE DES TAGES: DONOVAN MITCHELL (Utah Jazz) - Zuhause ist es doch am Schönsten, dachte sich wohl auch Mitchell, der mit 36 Punkten, sieben Dreiern und mehreren Dunks richtig Spaß im MSG hatte. © getty 20/27 Vor der Partie wurde er von den Knicks-Fans mit Applaus empfangen, diese hatten wohl den Artikel in der New York Post gelesen. Dort wurde geschildert, was es braucht, um Mitchell nach NY zu lotsen. Weiter wollen wir hier nicht darauf eingehen. © getty 21/27 PERFEKTIONIST DES TAGES: Sind wir uns sicher, dass PAYTON PRITCHARD auch noch daneben werfen kann? Der Celtics-Guard hat nun 11 Würfe am Stück getroffen, 9 davon von Downtown. Das ist mal eine Ansage. © getty 22/27 Zumindest bei den Dreiern können wir sagen, dass der Rekord bei 13 am Stück liegt. Letztmals gelang dies Shake Milton vor zwei Jahren im Sixers-Jersey. Auch Brent Barry und Terry Mills trafen 13-mal in Serie, damals allerdings mit kürzerer Dreierlinie. © getty 23/27 TOUGH LOVE DES TAGES: Klassischer Michael Malone. Mal eben die Starter zur zweiten Halbzeit auf die Bank setzen, das macht in der NBA wohl niemand sonst. © getty 24/27 HER MIT DER RED ZONE: Warum gibt es das noch immer nicht an Tagen mit neun Spielen wie in dieser Nacht? Zeitweise waren 3 Crunchtime-Spiele gleichzeitig innerhalb von 3 Zählern, unter anderem Orlando vs. OKC!!!! Komm schon, Adam! Do the right thing! © getty 25/27 COLLEGE-BONUS: Wie orange kann ein Basketball sein? NCAA: Ja! © twitter.com/bubbaprog 26/27 COLLEGE-BONUS II: Was für ein Bild! 0,1 Sekunden fehlen Arizona, um nach 40 Minuten die nächste Runde zu erreichen. Am Ende reicht es nach OT. Bekloppter als March Madness wird es einfach nicht (ja, auch die schwachen Refs sind gemeint). © twitter.com/JonRothstein 27/27 COLLEGE-BONUS III: Das passiert übrigens, wenn man zu viel March Madness schaut. Also: in Maßen genießen.

Von Platz 22 auf Platz 28: Portland Trail Blazers (27-44)

Net-Rating: -6,3 (Platz 26)

Von der Bilanz her könnten die Blazers ein Tier höher stehen, das Play-In ist eigentlich noch absolut in Reichweite. Portland macht aber keinen Hehl daraus, dass man nichts damit zu tun haben möchte! Neun der letzten elf Partien wurden verloren, sieben davon mit mindestens 30 Punkten Unterschied. Seit den Ausfällen von Anfernee Simons und Nassir Little gibt es eigentlich keinen Grund mehr, sich die Spiele dieses Teams anzusehen - wenn man nicht zufällig ein Trendon-Watford-Ultra ist (16 und 7 im Schnitt im März!).

Von Platz 24 auf Platz 27: Sacramento Kings (25-48)

Net-Rating: -5,9 (Platz 25)

Domantas Sabonis hat der Szenenwechsel nicht geschadet, der Litauer ist auch in Sacramento eine Double-Double-Maschine und glänzt wieder vermehrt als Playmaker (19, 12 und 6 im Schnitt). De'Aaron Fox scort sich einen Wolf, seitdem seine ehemaligen Backcourt-"Partner" Haliburton und Hield weg sind (29 PPG seit dem All-Star Break). Besser sind die Kings aber nicht: Bis zum Trade standen sie bei 20-36, seither bei 5-12, Tendenz fallend (zuletzt 1-7). Die Playoffs werden wie seit 2006 üblich ohne die Kings stattfinden.

Von Platz 29 auf Platz 26: Detroit Pistons (19-53)

Net-Rating: -8,7 (Platz 29)

In Detroit wird noch kompetitiver Basketball gespielt. Von den letzten 15 Spielen wurden sieben gewonnen und nur eins mit mehr als 10 Punkten Differenz verloren (mit 11, um genau zu sein). Cade Cunningham legt im März 22, 7 und 7 auf und straft längst jeden (unsinnigen) "Bust"-Rufer Lügen, Jerami Grant hat seinen miesen Saisonstart mitsamt der Verletzungspause abgehakt. Und dann ist da noch Saddiq Bey, der sich mit 51 Punkten in die Scoring-Binges der letzten Wochen nahtlos (wenn auch überraschend) eingereiht hat.

Von Platz 28 auf Platz 25: Orlando Magic (19-53)

Net-Rating: -8,5 (Platz 28)

Sechs Siege holten die Magic aus ihren letzten zwölf Spielen, als hätten sie ein Memo nicht bekommen - nicht, dass Orlando sich die Flop-3-Platzierung selbst kaputt macht! Markelle Fultz ist endlich zurück und hinterlässt einen guten Eindruck, Franz Wagner bleibt trotz der enormen Minutenlast konstant. Der Star der letzten Wochen ist in Disney World jedoch Wendell Carter Jr.: Seit dem All-Star Break kommt der Big Man auf 20 und 12 im Schnitt bei 67% True Shooting! Nächste Saison könnte dieses Team wirklich spannend werden.

Von Platz 26 auf Platz 24: Indiana Pacers (25-47)

Net-Rating: -2,2 (Platz 21)

Die Pacers haben zur Trade Deadline ihre Identität transformiert und spielen seither einen etwas aufregenderen Basketball - was viel mit Tyrese Haliburton zu tun hat, der seit seiner Ankunft wie ein baldiger All-Star aussieht (17 PPG und 9 APG bei 50/41/81-Splits). Hali ändert aber wenig an der endlosen Verletzten-Misere. Oder an der Tatsache, dass die Pacers zu Defense stehen wie Bill Murray in "Space Jam" (Defensiv-Rating der letzten zwei Wochen: 121,5!). Indiana ist eine Baustelle, aber eine mit Hoffnung (und guten Spielern).

Tier: Nichts ist vorbei, bis es vorbei ist

Von Platz 23 auf Platz 23: Washington Wizards (30-41)

Net-Rating: -3,6 (Platz 21)

Der 10-3-Start der Wizards muss mindestens drei Jahre her sein, wenn nicht mehr. Bradley Beal spielte zuletzt Ende Januar und wird in dieser Saison nicht mehr zurückkehren, in der Offseason wartet dann (wie jedes Jahr) die Frage, ob er gehen, erstmal bleiben oder gar seinen Vertrag verlängern möchte. Spannend! Vielleicht spielt Kristaps Porzingis dabei eine Rolle, der Lette ist seit seinem Trade gut aufgelegt (21 PPG bei 64% True Shooting), wenn er zur Verfügung steht. Er ist vielleicht kein Spencer Dinwiddie, aber wer ist das schon?

Von Platz 25 auf Platz 22: New York Knicks (30-41)

Net-Rating: -0,6 (Platz 18)

Die Knicks-Saison war wahrlich nicht reich an positiven Geschichten und sie wird aller Voraussicht nach ohne Playoff-Teilnahme enden, denn es wurde zu viel an Boden verloren. Aber! In den letzten zwei Wochen lief es gut (5-3). Und, wichtiger: Macht R.J. Barrett gerade den Schritt zum Star? 26, 6 und 4 legt der erst 21-Jährige seit dem All-Star Break im Schnitt auf und sammelt Argumente, kommende Saison stärker als der enttäuschende Julius Randle der offensive Fixpunkt zu sein. Es steht eine spannende Offseason im Big Apple an.

Von Platz 21 auf Platz 21: San Antonio Spurs (28-44)

Net-Rating: -1,5 (Platz 20)

Gregg Popovich hat seinen Meilenstein und ist nun der Coach mit den meisten Siegen der NBA-Geschichte. Dass es nicht früher geklappt hat, liegt an einer Late-Game-Execution, die teilweise fast schon absichtlich schlecht wirkt (13-21 in "Clutch" Spielen). Wollen die Spurs überhaupt ins Play-In? Vielleicht müssen sie sich damit arrangieren, denn ihr restlicher Spielplan ist wesentlich leichter als der der Lakers (u.a. noch dreimal vs. POR). Angst einjagen würden MIP-Kandidat Dejounte Murray & Co. dort aber natürlich auch niemandem.