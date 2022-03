NBA News: Ben Simmons muss wohl weiter auf Debüt für Brooklyn Nets warten

Ben Simmons kämpft offenbar weiter mit Problemen im unteren Rücken und wird den Brooklyn Nets damit wohl noch für mindestens zwei weitere Wochen fehlen. Das berichtet Adrian Wojnarowski (ESPN).

Demnach hätten sich die Nets in ihren Hoffnungen bereits darauf beschränkt, dass Simmons bis zum Ende der laufenden regulären Saison wohl nur höchstens "ein paar" Spiele machen werde. Ursprünglich wurde offenbar das anstehende Spiel der Nets gegen die Portland Trail Blazers am Freitag als Datum für Simmons Debüt angestrebt, das habe sich jedoch in den vergangenen Wochen als unmöglich herausgestellt.

Simmons sei bisher noch nicht im Stand gewesen, mehrere Tage hintereinander an seiner Reha zu arbeiten, ohne Schmerzen im unteren Rücken zu erleiden und dadurch seinen Fortschritt zurückzuwerfen. Der 25-Jährige trainiere weiterhin ohne Gegenspieler auf dem Basketballfeld.

Simmons wurde am 10. Februar im Blockbuster-Trade um James Harden von den Philadelphia 76ers zu den Nets getradet, nachdem er kommuniziert hatte, kein Spiel mehr für Philadelphia absolvieren zu wollen. Er spielte zuletzt in den Playoffs der vergangenen Saison.

In 58 Spielen für Philadelphia in der Spielzeit 2020/21 legte der Australier durchschnittlich 14,3 Punkte, 7,2 Rebounds und 6,9 Assists pro Spiel bei 55,7 Prozent aus dem Feld und 61,3 Prozent von der Freiwurflinie auf. Simmons wurde zudem ins All-Defensive First Team der vergangenen Saison gewählt.

Die Brooklyn Nets konnten in der laufenden Saison bisher zu kaum einem Zeitpunkt auf ihren vollen Kader zugreifen und stehen mit einer Bilanz von 36-33 nur auf dem achten Platz der Eastern Conference, womit sie am Ende der regulären Saison einen direkten Playoffplatz verpassen würden und sich über das Play-In-Turnier für die Postseason qualifizieren müssten.