NBA News: Sorge um Warriors-Star Stephen Curry - Coach Steve Kerr beschwert sich über Marcus Smart

Stephen Curry hat die zweiten Halbzeit der Partie gegen die Boston Celtics verpasst, nachdem er sich am linken Fuß verletzt hatte. Eine genaue Diagnose steht noch aus, Warriors-Coach Steve Kerr beschwerte sich im Anschluss allerdings über ein "gefährliches" Play von Marcus Smart.

Mitte des zweiten Viertels verletzte sich der Warriors-Superstar bei einem Zusammenprall mit Smart. Bei einem Loose-Ball hechtete der Celtics-Verteidiger in Richtung Ball, krachte dabei aber in das linke Bein von Curry, sodass dieser sich offenbar am linken Knöchel verletzte. Anschließend humpelte der 34-Jährige unter sichtlichen Schmerzen und konnte in der zweiten Halbzeit nicht mehr spielen.

"Das war ein gefährliches Play", beschwerte sich Warriors-Coach Steve Kerr nach der 88:110-Pleite angesprochen auf die Szene, in der sich Curry verletzte. Direkt im Anschluss an das Play kam es bereits zu einer kleinen Diskussion auf dem Court zwischen Kerr und Smart.

"Marcus ist in Steph gehechtet, deshalb war ich verärgert", führte Kerr weiter aus, der allerdings auch betonte: "Ich habe eine Menge Respekt vor Marcus. Er ist ein unglaublicher Spieler, ein echter Wettkämpfer. Ich habe ihn bei einer Weltmeisterschaft vor ein paar Jahren trainiert. Wir haben nach dem Spiel nochmal gesprochen, es ist alles in Ordnung. Aber ich fand, das war ein gefährliches Play."

Dem widersprach Currys Teamkollege Draymond Green: "Ich erwarte von Marcus Smart, dass er dieses Play macht, er spielt hart. Ich kann das Play nicht dreckig nennen. So unglücklich es auch ist. Vielleicht war es unnötig, aber ich kann es nicht dreckig nennen. Auf jedem Level wird uns beigebracht, dass wir nach einem freien Ball hechten sollen. Das hat Marcus getan."

Stephen Curry: MRT-Untersuchung soll Klarheit bringen

Eine genaue Diagnose zur Curry-Verletzung gibt es derweil noch nicht. "Wir wissen mehr nach dem MRT", sagte Kerr. Laut ESPN fand die MRT-Untersuchung direkt nach dem Spiel statt. In bisher 64 Einsätzen in der laufenden Saison legte Curry im Schnitt 25,5 Punkte und 6,3 Assists auf.

Die Verletzung ereignete sich ein Spiel nach der Rückkehr von Green am Montag und damit dem ersten kompletten gemeinsamen Auftritt der Warriors-Big-Three um Curry, Green und Klay Thompson seit den Finals 2019. Dennoch belegen die Warriors mit 47 Siegen und 23 Niederlagen den dritten Platz im Westen.