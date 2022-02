NBA News: Bulls-Sorgen immer größer - Zach LaVine sucht Kniespezialisten auf

Die Verletzungssorgen der Chicago Bulls nehmen kein Ende. Zach LaVine verspürt in seinem linken Knie weiter Schmerzen und wird sich deswegen in der kommenden Woche noch einmal von einem Spezialisten untersuchen lassen.

Laut Adrian Wojnarowski (ESPN) plane LaVine aber weiterhin, an den All-Star-Festivitäten am kommenden Wochenende teilzunehmen. Der 26-Jährige soll dabei nicht nur als All-Star-Reservist im Team Durant auflaufen, sondern wird auch am Samstag beim Three-Point Contest antreten

Bereits in der Nacht auf Sonntag fehlte LaVine den Bulls beim Sieg gegen die Oklahoma City Thunder wegen Knieschmerzen, es war nicht das erste Mal in dieser Saison. Insgesamt verpasste der Guard zehn von 57 Partien wegen anhaltender Knieprobleme, unter anderem einmal fünf Spiele am Stück, als er gegen die Golden State Warriors plötzlich ohne gegnerische Einwirkung Schmerzen hatte.

Bei einer MRT-Untersuchung wurde in LaVines linkem Knie allerdings kein struktureller Schaden festgestellt. Trotzdem bereitet dies den Bulls Sorgen, da es genau das Knie ist, in welchem sich der zweifache All-Star im Februar 2017, damals noch in Diensten der Minnesota Timberwolves, das Kreuzband riss.

Die Bulls rangieren derzeit auf Platz zwei im Osten, obwohl das Team von Head Coach Billy Donovan zahlreiche Ausfälle zu verkraften hat. Mit Lonzo Ball (Meniskusriss), Alex Caruso (Fraktur im Handgelenk), Derrick Jones Jr. (gebrochener Finger) und Patrick Williams (Bänderriss im Handgelenk) fehlen gleich vier Rotationsspieler langzeitverletzt, dazu kommen immer wieder die Wehwehchen von LaVine.

Der 26-Jährige spielt dennoch eine herausragende Saison. In 47 Partien legte der Guard durchschnittlich 24,6 Punkte, 4,9 Rebounds sowie 4,5 Assists bei Quoten von 48,2 Prozent aus dem Feld und 39,9 Prozent von der Dreierlinie auf.