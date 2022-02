NBA Trade Deadline 2022, Trades und Gerüchte im Liveticker - Rund um die NBA: Nun angeblich doch Gespräche zwischen Nets und Sixers

Nur noch zwei Tage bis zur Trade Deadline - und es bleibt spannend! Die NBA hat uns schon mit mehreren Hammer-Trades beschenkt, kommt am Mittwoch der nächste hinzu? Bei Rund um die NBA verpasst Ihr keine News und Gerüchte aus der besten Basketballliga der Welt

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

NBA Trades und Gerüchte: Die wichtigsten News im Überblick

16.14 Uhr: Sixers und Thunder angeblich in Harris-Gesprächen

Sixers und Thunder angeblich in Harris-Gesprächen 16.00 Uhr: Nun also doch! Trade-Gespräche zwischen Nets und Sixers

NBA Trade Deadline: Gespräche zwischen Sixers und Nets

16.23 Uhr: Puuh, das geht ja schon ganz ordentlich los. Ich hoffe, Ihr habt Bock auf eine wilde Trade Deadline! Zur Erinnerung: Bis Donnerstag 21 Uhr deutscher Zeit haben die Teams Zeit, um Deals einzufädeln.

16.18 Uhr: Gespräche um einen Harris-Trade mit verschiedenen Teams bestätigt übrigens auch Windhorst. Sind das alles schon Vorbereitungen für einen riesigen Blockbuster?

16.14 Uhr: Interessant in dem Pompey-Bericht ist zudem, dass die Sixers zudem Gespräche mit den Oklahoma City Thunder um einen potenziellen Trade von Tobias Harris geführt hätten. OKC würde den Vertrag des 29-Jährigen (noch drei Jahre und 112,9 Millionen Dollar - 36 Mio. in dieser Saison) aufnehmen, sofern sie dafür Picks bekommen - natürlich ...

16.08 Uhr: Die Nets hoffen nach Infos von Windhorst angeblich, auch noch Seth Curry in einem Deal zu bekommen. Pompey berichtet derweil, dass sich die beiden Seiten am Dienstag noch über mögliche weitere Puzzleteile in einem Simmons-Harden-Trade "gezankt" haben.

© getty Kommt es nun doch noch zu einem Trade von Ben Simmons für James Harden?

16.03 Uhr: Brian Windhorst (ESPN) geht sogar noch weiter: Offenbar gehe der Trend in Richtung eines Harden-Simmons-Trades noch vor der Deadline. Unfassbar! Angeblich fordern die Nets aber Simmons sowie zwei oder drei weitere Spieler in einem potenziellen Deal.

16.00 Uhr: Und zwar gibt es Neuigkeiten bei James Harden und Ben Simmons. Wie Keith Pompey vom Philadelphia Inquirer berichtet, soll es am Dienstag nun doch wieder Gespräche zwischen den Nets und Sixers gegeben haben, nachdem in den Vorwochen angeblich Funkstille herrschte.

16.00 Uhr: Moin, Moin zusammen! Weiter geht es mit Tag 3 bei Rund um die NBA ... ich will ehrlich sein, wir haben keine Zeit zu verlieren. Legen wir direkt los!