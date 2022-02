NBA Trade: Utah Jazz sichern sich Youngster Nickeil Alexander-Walker im Tausch für Joe Ingles

Die Utah Jazz haben haben einen Drei-Team-Trade eingefädelt, mit dem sie sich Nickeil Alexander-Walker und Juancho Hernangomez sichern. Dafür muss der verletzte Joe Ingles nach acht Jahren die Franchise verlassen.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Im Tausch für Alexander-Walker (von den Blazers) und Hernangomez (von den Spurs) wechseln Ingles sowie Elijah Hughes nach Portland. Die Spurs bekommen in dem Deal Tomas Satoransky aus Portland. Sowohl San Antonio als auch Portland erhalten zusätzlich von den Jazz einen Zweitrundenpick.

Der 23 Jahre alte Alexander-Walker wurde erst am Dienstag im Rahmen des Trades um C.J. McCollum von den New Orleans Pelicans nach Portland getradet. Nun sicherten sich die Jazz das kanadische Talent, das die Bank unterstützen und sich in Salt Lake City weiter entwickeln soll.

NAW legt in der laufenden Saison im Schnitt 12,8 Punkte, 3,3 Rebounds und 2,8 Assists bei allerdings nur 37,5 Prozent Feldwurfquote und 31,1 Porzent Dreierquote auf (50 Einsätze). Big Man Hernangomez wechselte erst Mitte Januar aus Boston zu den Spurs, kam aber nur unregelmäßig zum Einsatz (1,1 Punkte und 1,7 Rebounds in 6,4 Minuten über die gesamte Saison). Durch den Trade sparen die Jazz laut Bobby Marks (ESPN) zudem 11 Millionen Dollar an Luxussteuer.

Die Blazers geben einen potenziell vielversprechenden Youngster ab, um sich mehr finanzielle Flexibilität für den kommenden Sommer zu sichern. Der Vertrag von Ingles, der aufgrund eines Kreuzbandrisses für die komplette restliche Saison ausfällt, läuft aus. Hughes (3,1 Punkte und 1,2 Rebounds in 8,0 Minuten) wird nach der aktuellen Saison Restricted Free Agent.

Satoransky, ebenfalls ein Teil des McCollum-Trades, spielte dagegen in den Zukunftsplanungen der Blazers ohnehin keine Rolle. Die Spurs nehmen den auslaufenden Vertrag des 30-Jährigen (2,8 Punkte und 2,4 Assists in 15,0 Minuten in der laufenden Saison) auf, um einen zusätzlichen Zweitrundenpick zu bekommen.

NBA: Der Trade zwischen den Jazz, Trail Blazers und Spurs in der Übersicht