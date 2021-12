NBA News: Los Angeles Lakers verpflichten Veteran Darren Collison und einen Ex-Lottery-Pick

Die Los Angeles Lakers haben kurz vor den Christmas Games Verstärkung an Land gezogen. Aufgrund der zahlreichen Corona-bedingten Ausfälle hat die Traditionsfranchise Darren Collison aus dem Ruhestand zurückgeholt und Ex-Lottery-Pick Stanley Johnson verpflichtet.

Die Lakers haben beide Neuverpflichtungen am Freitag offiziell gemacht. Sowohl Collison als auch Johnson haben einen Zehntagesvertrag unter der "Hardship Exception" unterschrieben.

Derzeit befinden sich bei den Lakers fünf Spieler - Trevor Ariza, Kent Bazemore, Avery Bradley, Malik Monk und Austin Reaves - im Corona-Protokoll der NBA und werden vorerst ausfallen. Die Teams sind verpflichtet, Ersatzspieler zu holen, damit keine Spiele verschoben werden müssen. Zuletzt nahm L.A. unter anderem auch Isaiah Thomas unter Vertrag.

In Person von Collison stößt nun ein weiterer Veteran zum Team hinzu. Der 34-Jährige hatte 2019 nach zehn Jahren in der Association überraschend sein Karriereende verkündet, dafür gab er persönliche und religiöse Gründe an. Schon länger wurde allerdings über ein Comeback des Point Guards spekuliert, im Sommer absolvierte er Workouts für die Lakers und Warriors.

Nun bekommt Collison tatsächlich nochmal eine Chance in der NBA. In seiner bisherigen Laufbahn im Trikot der New Orleans Hornets, Indiana Pacers, Dallas Mavericks, L.A. Clippers und Sacramento Kings legte er im Schnitt 12,5 Punkte, 5,0 Assists und 2,7 Rebounds bei Wurfquoten von 47,1 Prozent aus dem Feld und 39,4 Prozent von Downtown auf.

Der Guard soll bereits beim Christmas Game gegen die Brooklyn Nets (Sonntag, ab 2 Uhr live auf DAZN) für Purple-and-Gold auflaufen und Playmaking von der Bank liefern. Auch Johnson soll wohl nach den Plänen der Lakers an Weihnachten bereits zur Verfügung stehen.

Der 25-Jährige kam im Draft 2015 als 8. Pick der Detroit Pistons in die Liga. Der Forward bringt Energie und Defense, konnte sich aufgrund seiner offensiven Limitationen aber nie durchsetzen. In 371 Spielen für Detroit, New Orleans und Toronto kam Johnson auf 6,2 Punkte und 3,1 Rebounds bei 37,5 Prozent aus dem Feld und 29,8 Prozent Dreierquote. Anfang Dezember hatte er einen Zehntagesvertrag bei den Chicago Bulls unterschrieben, musste aber kurz darauf ins Corona-Protokoll und konnte kein Spiel für die Bulls bestreiten.

Die Lakers haben zuletzt vier Spiele in Folge verloren und stehen mit einer Bilanz von 16 Siegen zu 17 Niederlagen auf Rang 6 in der Western Conference. Neben den Corona-Ausfällen muss L.A. derzeit auch ohne Anthony Davis auskommen, der vier Wochen mit einer Kreuzbandverletzung fehlen wird.

NBA: Die Christmas Games im Überblick