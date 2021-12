NBA News: Anthony Davis fehlt den Los Angeles Lakers mindestens vier Wochen mit einer Kreuzbandverletzung

Die Los Angeles Lakers müssen mindestens vier Wochen auf ihren Starspieler Anthony Davis verzichten. Dies gab das Team aus Kalifornien am Samstag bekannt. Der Big Man zog sich bei der 90:112-Niederlage am Freitag bei den Minnesota Timberwolves eine Überdehnung des hinteren Kreuzbandes im linken Knie zu.

Nachdem er bereits im ersten Viertel umgeknickt war, nach einer kurzen Pause jedoch weiterspielen konnte, war im dritten Abschnitt endgültig Schluss. Jaden McDaniels fiel in Davis' Knie, beim Versuch, die Halle eigenständig zu verlassen, ging er im Tunnel unter Schmerzen zu Boden. In der Folge sprachen die Lakers von einer Prellung und kündigten weitere Untersuchungen im Chicago an. Diese erfolgten am Samstag.

Ohne Davis, der nach durchwachsener Vorsaison verhältnismäßig gesund durch die bisherige Spielzeit kam und 23,3 Punkte, 9,9 Rebounds und 2 Blocks pro Spiel auflegte (52,1 Prozent FG), wird es in den kommenden Wochen noch stärker auf LeBron James ankommen. Laut ESPN Stats & Info gewannen die Lakers die Minuten mit James und ohne Davis mit 27 Punkten (261 Minuten), mit Davis und ohne James sahen die Zahlen deutlich schlechter aus (-52, 500 Minuten).

Die Lakers, die mit einer Bilanz von 16-14 auf Platz sechs der Western Conference stehen, müssen weiterhin ohne Austin Reaves, Avery Bradley, Avery Bradley, Talen Horton-Tucker, Dwight Howard und Kendrick Nunn auskommen, die sich im Corona-Protokoll der Liga befinden. Neuzugang Trevor Ariza wartet nach Sprunggelenks-OP in der Offseason weiter auf sein Debüt für L.A. Die nächste Partie steht in der Nacht auf Montag bei den Chicago Bulls an.