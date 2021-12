NBA News - LeBron James wettert nach Niederlagenserie der Los Angeles Lakers: "Reine Glückssache"

Die Los Angeles Lakers sind mitten im Tief. Nach einer weiteren ernüchternden Pleite, der vierten in Folge, hat sich LeBron James über die vielen Verletzungs- und Corona-Sorgen im Team beklagt. Für die derzeitigen Defensiv-Schwächen hat er vor allem einen Grund ausgemacht.

"Es ist echt reine Glückssache, jedes Mal wenn man einen Corona-Test macht", beschwerte sich LeBron nach der deutlichen 110:138-Pleite gegen die San Antonio Spurs. Grund für LeBrons Aussage sind die aktuellen Corona-Sorgen, die die NBA überfluten. Die Lakers haben derzeit fünf Spieler im Corona-Protokoll.

"Ich sage immer: 'Jedes Jahr bringt seine eigenen Herausforderungen mit sich.' Dieses Jahr ist es die Ungewissheit. In dieser Saison spielst du einen Abend mit jemandem zusammen und am nächsten Abend ist er draußen", sagte der bald 37-Jährige, der sich in den vergangenen vier Partien mit 29,8 Punkten im Schnitt gegen das Lakers-Tief zur Wehr setzte - erfolglos.

"Wir haben keinerlei Chemie mit irgendeinem Lineup. Das ist die Wahrheit", beschwerte sich James, der für die derzeitigen Defensiv-Schwächen seines Teams vor allem einen Grund ausmachte: "All unsere guten Defensiv-Spieler sind im Gesundheitsprotokoll."

Derzeit befinden sich Trevor Ariza, Kent Bazemore, Avery Bradley, Malik Monk und Austin Reaves im Corona-Protokoll der NBA, Dwight Howard hatte zuletzt ebenfalls vier Spiele verpasst. Der zweimalige All-Defensive First Teamer Anthony Davis (dazu zweimal All-Defensive Second Team) fehlt zudem verletzt, auch Kendrick Nunn laboriert noch an einer Knieverletzung.

Niederlagenserie der Lakers: "Verfalle nicht in Panik"

Auf lange Sicht gesehen macht man sich im Lager der Lakers, die mit einer Bilanz von 16-17 immerhin noch auf Platz 6 im Westen rangieren, aber keine Sorgen. "Ich verfalle nicht in Panik", sagte Russell Westbrook. "Wir haben hier ein paar Typen in der Kabine, die niemals aufgeben, egal was passiert." Zudem betonte der Point Guard, dass die letzte Serie mit drei Siegen in Folge noch gar nicht lange her sei.

In eine ähnliche Kerbe schlug nach der Pleite gegen die Spurs auch Dwight Howard: "Wenn wir unsere Saison wieder gedreht haben, dann schauen wir womöglich auf diese Negativserie zurück und erkennen es als etwas an, das wir gebraucht haben, um das letzte aus uns herauszuholen."

Bereits vor dem Spurs-Spiel hatte er versucht, die angespannten Lakers-Fans in einem TMZ-Interview zu beruhigen. "Es geht nicht darum, wie man eine Saison beginnt, sondern wie man sie beendet", sagte der 36-Jährige. "Es ist noch früh. Wir werden bereit sein, wenn die Playoffs starten. Dann werden wir damit anfangen, zu dominieren."

Als nächstes steht für die Lakers am Christmas Day das Duell mit den Brooklyn Nets auf dem Programm. Los geht es in der Nacht auf Sonntag (26. Dezember) ab 2 Uhr live auf DAZN.

NBA: Die Christmas Games im Überblick