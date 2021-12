NBA News: Dallas Mavericks nehmen Isaiah Thomas unter Vertrag

Isaiah Thomas hat nach seinem kurzen Zwischenstopp bei den Los Angeles Lakers eine neue, vorläufige Bleibe gefunden. Der Point Guard hat einen Zehntagesvertrag bei den von Corona dezimierten Dallas Mavericks unterschrieben.

Das berichtete zunächst Shams Charania (The Athletic), mittlerweile haben die Mavs den Neuzugang offiziell bestätigt. Der 32-Jährige soll bereits in der Nacht auf Donnerstag gegen die Sacramento Kings für Dallas auflaufen.

Thomas, der vor wenigen Jahren noch ein MVP-Kandidat bei den Celtics war, dann aber aufgrund einer schweren Hüftverletzung komplett aus der Liga fiel, kämpfte schon länger um ein Comeback in der NBA. Mitte Dezember erfüllte sich dieser Traum, als die Lakers ihn für zehn Tage unter Vertrag nahmen. Für Purple and Gold legte er in vier Einsätzen 9,3 Punkte im Schnitt bei 30,8 Prozent aus dem Feld auf, leistete sich aber fast so viele Turnover (1,3) wie Assists (1,5) und war defensiv anfällig.

Nach Ablauf des Zehntagesvertrags bekam er von den Lakers keinen Anschlussvertrag. Dafür haben nun die Mavs zugeschlagen, ebenfalls unter der "Hardship-Exception", nachdem Dallas mehrere Ausfälle aufgrund der in der NBA grassierenden Corona-Welle zu beklagen hatte.

Allein in diesem Monat mussten neun Mavs-Spieler ins Gesundheitsprotokoll der Liga, darunter auch Franchise-Star Luka Doncic, Maxi Kleber oder Reggie Bullock. Letzterer ist mittlerweile wieder zurück, dafür mussten am Mittwoch auch Center Boban Marjanovic und Guard Brandon Knight ins Corona-Protokoll.

Thomas hatte zuletzt mit 42 Punkten in der G-League für Aufsehen gesorgt, kurz darauf unterschrieb er bei den Lakers. Nach 19 Zählern in seinem Saisondebüt für L.A. erzielte er anschließend nur noch 13, 3 und 2 Punkte bei schwachen Quoten und knapp 25,3 Minuten pro Partie. Die Mavs erhoffen sich von Thomas einen Scoring-Boost aus dem Backcourt, um die zahlreichen Ausfälle besser verkraften zu können.