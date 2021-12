NBA - DeMarcus Cousins sorgt bei den Milwaukee Bucks für Aufsehen: Boogie is back!

DeMarcus Cousins hat bei den Milwaukee Bucks eine neue Chance erhalten und spielt seinen besten Basketball seit Jahren. Er erinnert teils wieder an sein altes Ich, bei aller Euphorie bleiben dabei aber einige Zweifel.

Jedes Team in der NBA hat sein Bread-and-Butter-Play, wie der US-Amerikaner so schön zu sagen pflegt. Also einen Spielzug, der im Zweifelsfall immer zieht. Bei den Lakers ist es ein Drive von LeBron mit dem Kopf durch die Zone, bei den Warriors ist es jede Menge Screen-Action, die in einem Curry-Dreier resultiert. Bei den Nets ist es ein Pullup-Jumper von Durant, bei den Mavs irgendwas mit Doncic und bei den Bucks normalerweise ein Pick'n'Roll zwischen Giannis und Middleton.

Da Antetokounmpo zuletzt aufgrund des Corona-Protokolls aber ausfiel, musste Middleton sich einen neuen Partner suchen und wurde auch ziemlich schnell fündig. Die Auswahl war zugegeben nicht besonders groß (neben Giannis fehlten auch Bobby Portis und Brook Lopez), vor der Saison hätte wahrscheinlich dennoch niemand auf den Namen Boogie Cousins gewettet.

Als Paradebeispiel für diese unerwartete Entwicklung dient der Bucks-Sieg gegen die Luka-losen Mavs kurz vor Weihnachten. Nicht einmal eine Minute war gespielt, da stellte Cousins einen Screen für Middleton, ehe der Big an die Dreierlinie abtauchte, den Ball punktgenau serviert bekam und abdrückte - bang! Zwei Minuten später erwiderte Cousins den Gefallen und fand Middleton ebenfalls für einen freien Dreier.

Selbes Bild in der Crunchtime, mit 10:12 Minuten auf der Uhr fand Middleton den abrollenden Cousins für zwei einfache Punkte am Korb, ehe Boogie wenige Minuten später ein And-One nach sehr ähnlichem Ablauf folgen ließ.

Am Ende stand Cousins' erstes 20+Punkte-Spiel im Bucks-Trikot und sein vielleicht bestes Spiel seit seiner erneuten schweren Verletzung vor knapp zwei Jahren zu Buche. Es sieht tatsächlich ganz so aus, als könnte der Center nach Jahren des Leidens endlich sein neues Zuhause gefunden haben.

DeMarcus Cousins: "Ich möchte einfach nur reinpassen"

"Ich bin hier, um ein Teamplayer zu sein", hatte Cousins bei seiner Vorstellung Anfang Dezember gesagt. "Ich bin hier, um dem Team beim Siegen zu helfen. Sie haben im vergangenen Jahr die Championship gewonnen und haben eine tolle Identität. Ich möchte einfach nur reinpassen und meinen Teil dazu beitragen."

An solche defensiven Aussagen von Cousins muss man sich immer noch gewöhnen. Schließlich ist es nicht nicht einmal vier Jahre her, da galt Cousins als einer der besten Center der Liga. Er legte sieben Saisons in Folge 20+ Punkte und 10+ Rebounds im Schnitt auf, dreimal davon sogar mindestens 26 Zähler. Cousins war ein Monster an den Brettern und konnte ohne Mühe jede Nacht ein 20-20-Double-Double auflegen. 2017/18 legte er sogar drei 40-20-Spiele auf, die meisten seit Moses Malone 1981/82.

Das größte "Was wäre wenn" bildet dabei sicherlich auch eben jene Saison 17/18. Mit Rajon Rondo, Jrue Holiday, Anthony Davis und eben Cousins hatten die Pelicans damals den wohl besten Kern der Franchise-Geschichte, ausgerechnet in diesem Jahr zog sich Cousins aber einen Achillessehnenriss zu und musste zusehen, wie die Pels nach einem 4-0 gegen die Blazers in Runde eins in fünf Spielen am späteren Champion aus Golden State scheiterten. Obwohl es auf dem Papier ziemlich deutlich aussah, hatten die Warriors große Probleme mit der Größe von AD und gewannen zwei der vier Spiele erst in der Crunchtime.

NBA - Milwaukee Bucks im Kadercheck: Der Champion ist noch gefährlicher © getty 1/33 Nach einem durchwachsenen Saisonstart haben die Milwaukee Bucks langsam in die Spur gefunden und sind wieder eines der besten Teams der Liga (23-13). Wie stehen die Chancen auf den Repeat? SPOX macht den Kadercheck. © getty 2/33 GUARDS: JRUE HOLIDAY (31) - Stats 21/22: 17,8 Punkte, 6,6 Assists und 1,6 Steals bei 49,3 Prozent FG und 36,0 Prozent Dreierquote in 32,9 Minuten (29 Spiele) © getty 3/33 Seit seinem Wechsel nach Milwaukee ist er aus der Bucks-Big-Three nicht mehr wegzudenken und macht das Team einfach besser. Er ist einer der besten Guard-Verteidiger der Liga, kann selbst kreieren und hat ein überragendes Plus-Minus-Rating von +17,6. © getty 4/33 GRAYSON ALLEN (26) - Stats 21/22: 12,2 Punkte und 3,4 Rebounds bei 42,5 Prozent FG und 40,4 Prozent Dreierquote in 28,6 Minuten (33 Spiele) © getty 5/33 Der wichtigste Neuzugang der Saison. Allen trifft derzeit alles von draußen und machte den langen Ausfall des eigentlichen Starters auf der Zwei, Donte DiVincenzo, fast vergessen. Passt perfekt in das Bucks-Lineup und hat schon einige Spiele entschieden. © getty 6/33 GEORGE HILL (35) - Stats 21/22: 7,4 Punkte, 3,3 Rebounds und 2,5 Assists bei 45,8 Prozent FG und 31,3 Prozent Dreierquote in 26,1 Minuten (30 Spiele) © getty 7/33 Der Veteran hat schon alles gesehen und ist als Anführer der zweiten Riege wichtig. Er kann für sich selbst kreieren, hat immer ein offenes Auge für den Mitspieler und weiß in der Defensive seinen Mann zu stehen. Nur sein Dreier will noch nicht fallen. © getty 8/33 PAT CONNAUGHTON (28) - Stats 21/22: 11,6 Punkte und 4,8 Rebounds bei 48,9 Prozent FG und 40, Prozent Dreierquote in 28,6 Minuten (36 Spiele) © getty 9/33 Aufgrund der vielen Ausfälle sieht der 28-Jährige aktuell die meisten Minuten seiner Karriere und rechtfertigt dieses Vertrauen. Er bleibt weiterhin ein starker Rebounder und ist aktuell einer der gefährlichsten Scharfschützen der Liga. © getty 10/33 DONTE DIVINCENZO (24) - Stats 21/22: 5,5 Punkte und 4,0 Rebounds bei 22,2 Prozent FG und 28,6 Prozent Dreierquote in 15,7 Minuten (2 Spiele) © getty 11/33 Der Villanova-Champ verletzte sich vergangene Playoffs in Runde eins gegen die Heat am Knöchel und gab erst an Weihnachten gegen die Celtics sein Saison-Debüt. Sein Dreier muss konstanter werden, vor allem aber als Rebounder und Verteidiger gefragt. © getty 12/33 WESLEY MATTHEWS (35) - Stats 21/22: 5,6 Punkte und 1,6 Rebounds bei 51,5 Prozent FG und 45,5 Prozent Dreierquote in 15,9 Minuten (8 Spiele) © getty 13/33 Bei seinem zweiten Stint in seiner Heimat scheint der Swingman endlich angekommen zu sein. Als solider Three-and-D-Spieler bringt er dem Team eine weitere Option und traf zuletzt auch wichtige Würfe, die ihm sogar einen Platz in der Crunchtime sicherten. © getty 14/33 FORWARDS: KHRIS MIDDLETON (30) - Stats 21/22: 18,4 Punkte, 5,3 Rebounds und 5,0 Assists bei 42,3 Prozent FG und 35,9 Prozent Dreierquote in 31,1 Minuten (25 Spiele) © getty 15/33 Obwohl sein Wurf aus dem Feld (Karrieretiefstwert) und von draußen (nur in der Rookie-Saison schlechter) noch nicht fallen will, bleibt er mit seinem Scoring und seiner Präsenz unverzichtbar. Verpasste jedoch einige Spiele verletzungsbedingt. © getty 16/33 GIANNIS ANTETOKOUNMPO (27) - Stats 21/22: 27,4 Punkte, 11,4 Rebounds und 5,8 Assists bei 53,0 Prozent FG und 27,4 Prozent Dreierquote in 32,4 Minuten (28 Spiele) © getty 17/33 Viel gibt es zu dem Griechen eigentlich gar nicht zu sagen. Seine Zahlen sind auf DPOY- und MVP-Niveau und an einem guten Tag ist er der dominanteste Spieler der Liga. Könnte zum vierten Mal in Serie eine Statline von 27, 11, 5 pro Spiel auflegen. © getty 18/33 JORDAN NWORA (23) - Stats 21/22: 8,1 Punkte und 4,2 Rebounds bei 39,9 Prozent FG und 36,8 Prozent Dreierquote in 19,6 Minuten (28 Spiele) © getty 19/33 Nachdem er Anfang Dezember in die G-League geschickt wurde, kam er aufgrund der Spielerknappheit schnell wieder zurück und nutzte seine Chance. In den fünf Spielen ohne Giannis legte er 16 Punkte im Schnitt auf, ein großer Star wird er aber wohl nie. © getty 20/33 RODNEY HOOD (29) - Stats 21/22: 3,6 Punkte und 2,2 Rebounds bei 34,8 Prozent FG und 30,4 Prozent Dreierquote in 16,0 Minuten (26 Spiele) © getty 21/33 Der Veteran soll dem Team Shooting von der Bank bringen, sein Wurf fällt seit nunmehr zwei Jahren aber deutlich unter Karriereniveau (42 FG%). Dennoch für ein paar Minuten pro Spiel gut und seine Erfahrung macht ihn zusätzlich wertvoll. © getty 22/33 SEMI OJELEYE (27) - Stats 21/22: 3,2 Punkte und 3,9 Rebounds bei 22,2 Prozent FG und 21,6 Prozent Dreierquote in 18,7 Minuten (14 Spiele) © getty 23/33 Der Start des Ex-Kelten in seine Bucks-Karriere ist bisher nicht von Erfolg gekrönt. Verletzungsbedingt absolvierte er nicht mal die Hälfte der Spiele und sein Wurf fällt unterirdisch schlecht. Droht in dieser Form aus der Rotation zu fallen. © getty 24/33 THANASIS ANTETOKOUNMPO (29) - Stats 21/22: 3,4 Punkte und 3,0 Rebounds bei 47,4 Prozent FG und 11,1 Prozent Dreierquote in 12,6 Minuten (25 Spiele) © getty 25/33 Sieht situationsbedingt in dieser Saison die meisten Minuten seiner Karriere. Er kann verteidigen und rebounden, sein fehlender Wurf macht ihn aber nahezu unspielbar. © getty 26/33 CENTER: BROOK LOPEZ (33) - Stats 21/22: 8,0 Punkte, 5,0 Rebounds und 3,0 Blocks bei 33,3 Prozent FG und 50,0 Prozent Dreierquote in 28,0 Minuten (1 Spiel) © getty 27/33 Beim Season-Opener war er noch dabei, seither fehlt er aufgrund von Rückenproblemen. Unterzog sich zuletzt einer OP und soll noch vor den Playoffs wieder einsteigen. Vergangene Saison war der Splash Mountain ein wichtiger Faktor beim Championship-Run. © getty 28/33 BOBBY PORTIS (26) - Stats 21/22: 15,8 Punkte und 9,0 Rebounds bei 48,1 Prozent FG und 42,9 Prozent Dreierquote in 28,2 Minuten (27 Spiele) © getty 29/33 Nachdem er in der vergangenen Saison schon als stiller Held des Championship-Teams gefeiert wurde, hat er seine Produktion in diesem Jahr hochgefahren und legt Karrierehöchstwerte in nahezu allen Kategorien auf. Ohne Lopez der Starting Center der Bucks. © getty 30/33 DEMARCUS COUSINS (31) - Stats 21/22: 8,5 Punkte und 5,8 Rebounds bei 43,5 Prozent FG und 21,6 Prozent Dreierquote in 16,8 Minuten (13 Spiele) © getty 31/33 Boogie is back! Nach knapp drei Jahren in der Bedeutungslosigkeit scheint der sechsmalige All-Star in Milwaukee ein neues Zuhause gefunden zu haben. Ohne Giannis zockte er an der Seite von Middleton zuletzt groß auf und ist auch endlich wieder fit. © getty 32/33 COACH - MIKE BUDENHOLZER: In seiner mittlerweile vierten Saison in Wisconsin kennt Bud sein Team in- und auswendig. Auch mit den vielen Ausfällen der Saison versteht er es, seine Stars nicht zu verpulvern und Rotationsspieler clever einzusetzen. © getty 33/33 FAZIT: Wie schon oft betont, trügt die Bilanz der Bucks. Mit ihrer fitten Big Three auf dem Court ist das Team nahezu unschlagbar, mit Allen und Cousins gibt es zudem Upgrades zur Vorsaison. Alles andere als die Titelverteidigung wäre eine Enttäuschung.

DeMarcus Cousins und das große "Was wäre wenn"

Die Masse und die Energie eine Cousins hätten noch mal richtig Feuer in die Serie bringen können, schließlich war er damals All-Star-Starter und auf First-Team-Kurs!

Das "What if" sollte Boogie von dortan aber leider lange verfolgen. Nachdem er sich von seinem Achillessehnenriss erholt hatte, schlugen ausgerechnet die Warriors zu und führten den Center langsam an den Spielbetrieb heran. Er schien auch wieder zu alter Form zurückzufinden, ehe er sich zu Beginn der Playoffs eine schwere Muskelverletzung zuzog. Zwar kehrte er in den Finals zurück, war aber augenscheinlich nicht annähernd bei 100 Prozent.

Im folgenden Jahr sollte bei den Lakers dann alles anders werden, noch im Training-Camp kam dann aber die Schock-Nachricht: Kreuzbandriss. Saisonaus. Über Houston und die Clippers arbeitete er sich vergangene Saison schließlich mühsam seinen Weg zurück, die Clips entließen ihn aber noch vor den Playoffs.

Obwohl er nach eigenen Aussagen lange ans Aufhören gedachte hatte, wollte er es noch mal wissen. "Ich habe Frieden geschlossen", sagte Cousins nach seiner Unterschrift bei den Bucks. "Ich habe viel in dieser schweren Zeiten gelernt und ich bin so glücklich, dass ich hier die Chance bekomme, mich zu beweisen."