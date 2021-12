NBA - Christmas Games mit den Lakers, Warriors und Mavs heute im Liveticker: Spiele, Ergebnisse und Livestream

Es ist wieder soweit, der wichtigste Feiertag des NBA-Kalenders steht vor der Tür. Die Christmas Games liefern auch heute wieder Weihnachts-Spektakel der Extra-Klasse unter anderem mit den Warriors, Lakers und Mavs. Mit dem Liveticker von SPOX bleibt Ihr immer auf dem Laufenden.

Die mit am meisten Spannung erwartete Partie der Christmas Games startet um 23 Uhr deutscher Zeit: Dann treffen mit den Phoenix Suns um Chris Paul und den Golden State Warriors um Stephen Curry die beiden besten Teams der bisherigen Saison aufeinander. Als Appetithappen gibt es vorher Knicks vs. Hawks (18 Uhr) und Bucks vs. Celtics (20.30 Uhr). Nach dem Topspiel sorgen LeBron James und die Lakers gegen die Nets sowie die Mavericks gegen die Jazz für das Dessert.

Der NBA-Feiertag steht im Schatten einer Corona-Welle, die die Association in den vergangenen Tagen erfasst hat. Mehrere Stars werden bei den Christmas Games nicht dabei sein können, beispielsweise fehlen Trae Young (Hawks), Kevin Durant (Nets) oder Luka Doncic (Mavs). Dafür meldete sich Nets-Guard James Harden rechtzeitig zum Kracher gegen die Lakers fit und auch bei Giannis Antetokounmpo herrscht Optimismus bezüglich eines Einsatzes des Griechen gegen Boston.

Herzlich willkommen zum SPOX-Liveticker zu den Christmas Games! Das Weihnachts-Spektakel startet heute um 18 Uhr mit der Partie Knicks vs. Hawks. Doch auch im Vorfeld versorgen wir Euch natürlich mit allen wichtigen Infos.

Die SPOX-All-Stars im Westen: Doncic nur unter den Reservisten! © getty 1/26 Am 25. Dezember um 17 Uhr deutscher Zeit ist es soweit: Pünktlich zu den Christmas Games startet die NBA das All-Star Voting. Die SPOX-Redaktion hat deshalb ihre All-Stars gekürt, nach dem Osten sind nun die besten Spieler aus dem Westen an der Reihe. © getty 2/26 Kurz zum Prozedere: Wir haben uns an den NBA-Richtlinien orientiert. Als Starter gibt es 2 Guards und 3 Frontcourt-Spieler, das gleiche Spiel wiederholt sich mit den Reservisten. Hinzu kommen 2 Wild Cards. Hier sind unsere 12 All-Stars aus dem Westen. © getty 3/26 STARTER: STEPHEN CURRY (Golden State Warriors) - Stats 21/22: 27,7 Punkte, 5,4 Rebounds und 5,9 Assists bei 43,8 Prozent FG und 40,2 Prozent Dreier in 34,5 Minuten (30 Spiele) © getty 4/26 Nach etwas mehr als einem Saisondrittel gehört der Chefkoch zu den Favoriten im MVP-Rennen. Als zweitbester Scorer der Association hat Curry die Dubs zur aktuell zweitbesten Bilanz der Liga geballert. Keine Frage, Curry ist ein Lock als All-Star-Starter. © getty 5/26 CHRIS PAUL (Phoenix Suns) - Stats 21/22: 14,4 Punkte, 4,0 Rebounds und 9,9 Assists bei 49,0 Prozent FG und 31,9 Prozent Dreier in 31,9 Minuten (31 Spiele) © getty 6/26 Nur ein Team ist in dieser Saison besser als die Warriors: die Suns. Der amtierende West-Champion macht mit Point God Paul als Strippenzieher da weiter, wo er vergangene Saison aufgehört hat. Keiner verteilt 21/22 mehr Assists pro Spiel als CP3. © getty 7/26 LEBRON JAMES (Los Angeles Lakers) - Stats 21/22: 26,8 Punkte, 6,7 Rebounds und 6,5 Assists bei 51,4 Prozent FG und 34,6 Prozent Dreier in 36,9 Minuten (21 Spiele) © getty 8/26 Auch mit fast 37 Jahren ist LeBron eine Macht, wenn auch nicht ganz so dominant wie in den Vorjahren. Er zeigt leichte Alterserscheinungen - und holt dann doch über vier Spiele 30 Punkte im Schnitt raus. Dass die Lakers verlieren, liegt nicht an ihm. © getty 9/26 DRAYMOND GREEN (Golden State Warriors) - Stats 21/22: 8,4 Punkte, 7,9 Rebounds und 7,4 Assists bei 55,1 Prozent FG und 26,5 Prozent Dreier in 30,5 Minuten (30 Spiele) © getty 10/26 In Anbetracht von Currys Scoring und Dreier-Rekorden vergisst man leicht, dass Golden State die beste Defense der Liga stellt. Und das haben sie Green zu verdanken. Er ist ein heißer Anwärter auf den DPOY-Award und brilliert als Playmaker. © getty 11/26 NIKOLA JOKIC (Denver Nuggets) - Stats 21/22: 25,9 Punkte, 13,5 Rebounds und 7,2 Assists bei 57,5 Prozent FG und 36,5 Prozent Dreier in 32,4 Minuten (26 Spiele) © getty 12/26 Der amtierende MVP legt mit einer noch besseren Saison nach. Seine Advanced Stats wie PER (33,0!) sind nicht von dieser Welt, ohne den Joker ist Denver nicht konkurrenzfähig. Er ist der beste Center der Liga - und gehört eindeutig in die MVP-Diskussion. © getty 13/26 RESERVE: DONOVAN MITCHELL (Utah Jazz) - Stats 21/22: 25,1 Punkte, 3,8 Rebounds und 5,1 Assists bei 45,8 Prozent FG und 34,2 Prozent Dreier in 32,7 Minuten (30 Spiele) © getty 14/26 Dritte All-Star-Teilnahme in Folge für den Topscorer der ligaweit mit Abstand besten Offense. Mitchell hat in Sachen Effizienz im Vergleich zur Vorsaison sogar nochmal einen kleinen Schritt nach vorne gemacht (57,2 Prozent True Shooting). © getty 15/26 LUKA DONCIC (Dallas Mavericks) - Stats 21/22: 25,6 Punkte, 8,0 Rebounds und 8,5 Assists bei 44,7 Prozent FG und 32,6 Prozent Dreier in 35,0 Minuten (21 Spiele) © getty 16/26 Der Mavs-Star kommt in seinem dritten All-Star Game erstmals von der Bank. Körperlich startete er nicht in bester Verfassung, sein True-Shooting-Wert ist der schlechteste seiner Karriere - dennoch ist er zweifelsfrei einer der besten Guards der Liga. © getty 17/26 DEVIN BOOKER (Phoenix Suns) - Stats 21/22: 23,3 Punkte, 5,2 Rebounds und 4,7 Assists bei 46,1 Prozent FG und 42,7 Prozent Dreier in 32,0 Minuten (24 Spiele) © getty 18/26 Das beste Team der Liga muss natürlich mit zwei All-Stars in Cleveland vertreten sein, Pauls kongenialer Backcourt-Partner ist ebenfalls ein Lock. Als bester Scorer der Suns liefert er 21/22 die beste Dreierquote seiner Karriere ab (42,7 Prozent). © getty 19/26 JA MORANT (Memphis Grizzlies) - Stats 21/22: 23,6 Punkte, 5,5 Rebounds und 6,8 Assists bei 47,4 Prozent FG und 34,8 Prozent Dreier in 32,3 Minuten (21 Spiele) © getty 20/26 Der einzige All-Star-Neuling aus der Western Conference. Der 22-Jährige hat sich sein Debüt redlich verdient: Morant hat sein Scoring und seine Effizienz nach oben geschraubt. Verpasste Spiele sind in dieser Corona-Saison kein Argument gegen ihn. © getty 21/26 PAUL GEORGE (L.A. Clippers) - Stats 21/22: 24,7 Punkte, 7,1 Rebounds und 5,5 Assists bei 42,1 Prozent FG und 32,3 Prozent Dreier in 35,5 Minuten (26 Spiele) © getty 22/26 Der beste Spieler der Clippers (Kawhi Leonard) fehlt verletzt, dafür nimmt PG-13 sein Team auf die Schultern und hält es mit Scoring und einem Career-High bei den Assists auf Playoff-Kurs. Bringt sogar gute Argumente für einen Starter-Posten mit. © getty 23/26 RUDY GOBERT (Utah Jazz) - Stats 21/22: 15,5 Punkte, 15,1 Rebounds und 2,3 Blocks bei 71,4 Prozent FG in 32,0 Minuten (31 Spiele) © getty 24/26 Draymonds größter DPOY-Konkurrent ist wieder einmal der Stifle Tower, der seinen vierten Award anstrebt. Ganz nebenbei führt er die Liga mit der besten Feldwurfquote an und die Jazz gehören zur Riege der Top-Teams - klare Sache. © getty 25/26 KARL-ANTHONY TOWNS (Minnesota Timberwolves) - Stats 21/22: 24,5 Punkte, 9,1 Rebounds und 3,6 Assists bei 51,0 Prozent FG und 42,6 Prozent Dreier in 34,5 Minuten (30 Spiele) © getty 26/26 Nach fast drei Jahren feiert KAT sein Comeback auf der All-Star-Bühne (letztmals 2019). Nun wird es wieder Zeit, immerhin hält er Minnesota mitten im Playoff-Rennen. Towns ist der konstanteste unter den Wolves-Stars und das mit irrer Dreierquote.

NBA Christmas Games: Alle Spiele im Überblick

Fünf Partien stehen am Christmas Day 2021 auf dem Programm. Los geht es mit dem Erstrunden-Playoff-Duell der Vorsaison Knicks vs. Hawks. Im Anschluss trifft der amtierende Champion auf die Boston Celtics, gefolgt vom Topspiel des Tages Suns vs. Warriors.

In der Nacht auf Sonntag sind die Brooklyn Nets zudem zu Gast bei LeBron James und den Los Angeles Lakers. Zum Abschluss der NBA Christmas Games müssen die Dallas Mavericks bei den Utah Jazz ran.

Datum Uhrzeit Heim Auswärts Übertragung 25.12. 18 Uhr New York Knicks Atlanta Hawks DAZN 25.12. 20.30 Uhr Milwaukee Bucks Boston Celtics DAZN 25.12. 23 Uhr Phoenix Suns Golden State Warriors DAZN 26.12. 2 Uhr Los Angeles Lakers Brooklyn Nets DAZN 26.12. 4.30 Uhr Utah Jazz Dallas Mavericks DAZN

NBA Christmas Games heute live im Livestream

Alle Christmas Games könnt Ihr heute live auf DAZN schauen! Der Sport-Streamingdienst hält ein umfangreiches Rechtepaket an der besten Basketballliga der Welt, in dem auch alle Christmas Games inkludiert sind. DAZN zeigt die Partien sogar mit deutschem Kommentar.

Los geht es ab 18 Uhr. Zudem könnt Ihr die NBA Christmas Games auch mit dem League Pass live verfolgen. Eine Übertragung im deutschen Free-TV gibt es nicht.