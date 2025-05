Gelassen in der Achterbahn! Der FC Bayern München scheint eine potenzielle Baustelle zu vermeiden

Jonas Urbig vertrat Manuel Neuer trotz vereinzelter Fehler auffällig unaufgeregt - und nährt somit Hoffnungen auf eine langfristige Nachfolge.

Jonas Urbig erlebte am Samstag in Leipzig einen aufwühlenden Nachmittag. Trotz Manuel Neuers Kader-Rückkehr stand er beim Meister-Matchball erneut im Tor. In der 2. Minute rettete er mit einer Glanzparade gegen Amadou Haidara. Mit einem Fehler ermöglichte er das 0:1. Seine Mannschaft drehte das Spiel, kassierte einen Last-Minute-Ausgleich, für den er nichts konnte. Am Ende war der FC Bayern zwar noch nicht offiziell Meister, aber eigentlich schon. Für ihn, noch vor vier Monaten Ersatzkeeper in der 2. Bundesliga, ist es im Alter von 21 Jahren der erste große Titel überhaupt.