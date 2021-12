NBA News, Christmas Games: Bucks-Star Giannis Antetokounmpo steht wohl vor Comeback

Pünktlich zu den Christmas Games am Samstag wurde Giannis Antetokounmpo aus dem Gesundheitsprotokoll der NBA entlassen. Ein Einsatz des Bucks-Stars gegen die Celtics an Weihnachten ist offenbar möglich. Zahlreiche andere Stars werden das festliche Spektakel dagegen verpassen.

Wie ESPN berichtet, herrsche innerhalb der Bucks-Organisation Optimismus, dass Antetokounmpo am Samstag gegen die Celtics (ab 20.30 Uhr live auf DAZN) auflaufen kann. Der Finals-MVP hat am Freitag ein Workout absolviert und wird die finale Entscheidung, ob er spielt oder nicht, wohl am Samstag kurz vor dem Spiel treffen.

Der 27-Jährige, der in der laufenden Saison im Schnitt 27 Punkte, 11,6 Rebounds und 5,8 Assists pro Spiel auflegt, befand sich die vergangenen zehn Tage im Corona-Protokoll, verpasste in diesem Zeitraum fünf Partien und konnte keinen Basketball-Aktivitäten nachgehen. Ob er innerhalb von 24 Stunden nach seiner Entlassung aus dem Gesundheitsprotokoll rechtzeitig zu den Christmas Games in Form kommt, ist bislang noch offen, scheint aber wahrscheinlich.

Weniger gute Nachrichten gab es kurz vor den fünf Christmas Games am Samstagabend und in der Nacht auf Sonntag bei zahlreichen anderen Stars. So werden unter anderem Trae Young (Atlanta Hawks) oder Kevin Durant (Brooklyn Nets) nicht rechtzeitig aus den Gesundheitsprotokollen der NBA entlassen.

Bei den Hawks, die um 18 Uhr deutscher Zeit gegen die Knicks antreten müssen, befanden sich am Freitag gar neun Spieler im Corona-Protokoll. Bei den Celtics werden acht Akteure Corona-bedingt sicher fehlen, vier weitere Spieler, darunter Al Horford, sind noch fraglich.

Auch die Dallas Mavericks (ab 4.30 Uhr gegen die Utah Jazz) sind von einem Corona-Ausbruch betroffen, unter anderem Luka Doncic, Tim Hardaway Jr. und Maxi Kleber werden gegen Utah ausfallen. Bei den Nets werden sieben Spieler - neben Durant unter anderem auch LaMarcus Aldridge - aufgrund des Corona-Protokolls für die Christmas Games ausfallen.

Dafür kündigte Nets-Coach Steve Nash an, dass zum Duell mit den Los Angeles Lakers (ab 2 Uhr live auf DAZN) James Harden zurückkehren wird. "The Beard" stand zuletzt in vier Spielen nicht zur Verfügung, im Duell mit LeBron James und Co. wird er nun sein Team tragen müssen.

NBA: Die Christmas Games im Überblick