NBA Christmas Games: Los Angeles Lakers verlieren trotz 23-Punkte-Comeback und LeBron-Gala gegen Brooklyn Nets

Die Los Angeles Lakers haben in einem verrückten Spiel gegen dezimierte Brooklyn Nets die fünfte Niederlage in Folge kassiert. Bei der 115:122-Pleite lagen die Lakers im vierten Viertel mit 23 Punkten zurück und schrammten nur knapp an einem Mega-Comeback vorbei. Bei den Gästen glänzte ein Duo.

Los Angeles Lakers (16-18) - Brooklyn Nets (22-9) 115:122 (BOXSCORE)

Als alles bereits nach einem lockeren Sieg für die Nets gegen phasenweise arg enttäuschende Lakers aussah, drehten die Hausherren insbesondere in Person des Kings höchstpersönlich nochmal auf und hatten die Partie in der Schlussminute tatsächlich wieder ausgeglichen. Es folgte ein spektakulärer Dunk mit Foul von Nic Claxton über James, auf den L.A. dann doch keine Antwort mehr hatte - auch nicht LeBron, der 39 Punkte erzielte und sich damit auf Platz eins der All-Time Scoring List an Weihnachten schob - vorbei an Kobe Bryant.

"Er hat einen unglaublichen Aufwand betrieben", sagte David Fizdale, der Frank Vogel als Head Coach vertrat, über den Auftritt James'. Während der Niederlagenserie kam dieser auf 31,6 Punkte, 9,8 Rebounds und 5,2 Assists. "Ich bin keine besonders geduldige Person. Keiner wird Mitleid mit uns haben", sagte LeBron selbst.

Dieser steuerte zudem 9 Rebounds und 7 Assists bei und traf gute 14/25 aus dem Feld. Lediglich aus der Distanz ging lange nichts (3/9). Unterstützung gab es nur phasenweise. Während Russell Westbrook trotz eines Triple-Doubles (13 Punkte, 12 Rebounds 11 Assists, 4/20 FG, 0/3 3FG) größtenteils enttäuschte, überzeugten Malik Monk (20, 8/13 FG) und Carmelo Anthony (17, 6/15 FG, 11 Rebounds) von der Bank. Das Duell der Reservisten ging klar an die Lakers (44:12), dank Dominanz im Fastbreak (21:11) und gutem Rebounding (47:41) konnte auch die schwache Dreierquote (28,6 vs. 43,8 Prozent) fast kompensiert werden.

Die Nets, bei denen mit James Harden nur einer aus der Big Three mitwirken konnte, hatten neben dem Bärtigen (36, 10/25 FG, 10 Rebounds, 10 Assists) einen unverhofften Helden. Patty Mills versenkte 8 Dreier - niemandem gelangen an Weihnachten mehr erfolgreiche Triples - für insgesamt 34 Punkte. Auch in der Schlussphase war Mills immer wieder mit kritischen Plays zur Stelle. Sein Plus/Minus von +19 war das beste aller Akteure. Ansonsten scorten bei den Nets nur Bruce Brown (16) und DeAndre' Bembry (15) zweistellig.

Die Lakers starteten mit Westbrook, Wayne Ellington, Talen Horton-Tucker, James und Dwight Howard in die Partie. Bei den Nets starteten erstmals Harden, Mills, Brown, Bembry und Claxton gemeinsam. Und das sah gut aus! Der Dreier fiel, was eine frühe 12-Punkte-Führung zur Folge hatte. Stanley Johnson und Monk brachten für die Lakers Energie von der Bank, doch während sich L.A. 7 Turnover in den ersten zwölf Minuten erlaubte, waren es bei den Nets 0. Die Gastgeber waren aus der Distanz eiskalt (1/8), 38:23 Nets.

Lakers gelingt irres Comeback - Claxton setzt Schlusspunkt für Brooklyn

Ein 9:0-Lauf brachte die Lakers dann aber schnell wieder in Schlagdistanz. Die Defense zeigte sich deutlich verbessert, was für einfache Punkte in Transition sorgte. Während James im Ranking der All-Time-Christmas-Scorer Platz eins von Kobe Bryant übernahm (395 Punkte), sah auch der Zwischenstand gegen die Nets zur Halbzeit besser aus (62:66). Ein ganz starkes Viertel von LeBron (16 Punkte), viele Freiwürfe und nur 30,8 Prozent aus dem Feld beim Gegner.

Und kurzzeitig sollte es nach dem Pausentee noch besser werden: Dreier von Ellington und Anthony, der für Howard eröffnen durfte, sorgten für die erste Führung seit der Anfangsphase. Doch es sollte auch die letzte im Spiel bleiben. Harden knackte früh die 30-Punkte-Marke, LeBron traf weiter keinen Distanzwurf und erhielt fast keine Unterstützung. In den Minuten ohne den King wurden die Lakers zerlegt. Nach dem dritten Abschnitt war die Partie vermeintlich schon entschieden. Der 82:102-Rückstand war der bisher höchste für L.A.

Harden hatte mit Mills einen Spieler an seiner Seite, der das Team trug (bereits 28 Punkte). Doch plötzlich kippte das Spiel nochmal. Beim Stand von 84:107 legten die Lakers einen 17:0-Run hin. LeBron versenkte im sechsten Versuch seinen ersten Dreier, Harden holte sich für einen Ellbogenschlag in den Unterleib von Horton-Tucker ein Flagrant-One ab.

Mehrfach hatten die Lakers beim Stand von 101:107 die Chance, weiter zu verkürzen, mehrere Layups fielen raus, fünf Minuten blieben die Nets ohne Zähler. Und dann war doch wieder Mills da, der seinen siebten Dreier versenkte. James konterte, Harden holte sich sein fünftes Foul ab und der King stellte per Layup knapp zwei Minuten vor dem Ende auf -2.

Es war ein irres Spiel, Mills und LeBron tauschten Dreier aus, der Distanzwurf von Harden schaute schon rein, fiel aber nicht, Monk glich die Partie aus. 40 Sekunden vor Schluss bediente Harden Claxton per Alley-Oop, der monströs über James abschloss mit Foul. Auf der anderen Seite verstopfte sich Westbrook, sodass die Lakers foulen mussten. Harden traf seine Freiwürfe, James hatte keine Antwort mehr.