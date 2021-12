NBA Christmas Games: Kemba Walker mit Triple-Double! New York Knicks schlagen Atlanta Hawks deutlich

Zum Auftakt der Christmas Games haben die New York Knicks von Corona gebeutelte Atlanta Hawks deutlich geschlagen. Beim 101:87-Erfolg überzeugten neben Kemba Walker auch die viel kritisierten Julius Randle und Evan Fournier.

New York Knicks (15-18) - Atlanta Hawks (15-17) 101:87 (BOXSCORE)

Randle hatte schon kurz nach der Pause ein Double-Double im Boxscore stehen, nach 48 Minuten waren es 25 Punkte und 12 Rebounds bei 6 verwandelten Dreiern. Neben dem Forward war Kemba Walker (10, 10 Rebounds, 12 Assists) der auffälligste Knick, der nach seinen 44 Punkten gegen Washington vor zwei Tagen, diesmal ein Triple-Double auflegte. Dieses Kunststück gelang ihm zuvor erst zweimal in seiner Karriere, zuletzt im April 2014 in Diensten der Charlotte Hornets. Es war überhaupt erst das zehnte Christmas-Triple-Double. Die anderen legten Oscar Robertson (4x), John Havlicek, Billy Cunningham, LeBron James, Russell Westbrook und Draymond Green auf.

New York war fast das komplette Spiel über heiß, am Ende hatten die Knickerbockers 20 Dreier versenkt. Neben Randle versenkte auch Rookie Quentin Grimes (15) fünf Versuche, dazu hatte auch Evan Fournier (15) ein paar gute Minuten, in welchen der Franzose alles traf. Center Mitchell Robinson blockte 5 Würfe und verriegelte die Zone.

Atlanta, welches auf zahlreiche Spieler, unter anderen Franchise-Star Trae Young verzichten musste, fand gegen den Ringschutz der Knicks keine Lösungen und traf in der Zone 45 Prozent der Versuche. Lange hatten die Hawks sogar eine bessere Quote von Downtown als aus dem Zweierbereich. Die Topscorer der Gäste waren John Collins (20, 8 Boards) und Delon Wright (20, 4/5 Dreier), während Bogdan Bogdanovic (8, 2/12) wie bereits in Philadelphia wenig traf.

New York begann richtig stark, die ersten sieben Würfe fielen, fünf davon aus der Distanz. Der viel kritisierte Randle war trotz zweier Fouls im Rhythmus, dazu attackierte Walker den Korb. Schnell betrug der Vorsprung 16 Zähler, bevor die Hawks durch einige verwandelte Triples und ein seltenes Fünfpunktspiel von Bogdanovic langsam in die Partie fanden.

Knicks gewinnen dank gutem Shooting

Der Vorsprung der Knicks schmolz zeitweise auf -4 zusammen, doch Obi Toppin und später Fournier legten persönliche Runs hin und generierten so genügend Offense für die Knicks. Mit einer 10-Punkte-Führung ging es in die Pause. Die Hawks blieben aber in Schlagdistanz, da sie zwar schwach aus dem Feld trafen, aber immer wieder heiße Phasen aus der Distanz erwischten.

Ein 14:4-Lauf der Gastgeber, bei welchem Rookie Quentin Grimes zwei seiner insgesamt fünf Dreier versenkte, bescherte New York aber die bis dahin höchste Führung des Abends (18). Atlantas Guard-Defense war einfach zu schwach, sodass Walker, Alec Burks oder R.J. Barrett immer wieder Lücken rissen. Schon zu Beginn des vierten Viertels war die Sache gelaufen, die Fans der Knicks fieberten nur noch dem Walker-Triple-Double entgegen, welches dieser Mitte des Abschnitts auch vollendete.

Durch den Sieg liegen die Knicks nur noch einen Sieg hinter Platz zehn, welchen durch die Niederlage der Hawks nun die Toronto Raptors einnehmen. Die Kanadier haben aber aufgrund von zahlreichen Coronafällen seit knapp einer Woche kein Spiel mehr absolviert.