NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker - Rund um die NBA: Chicago Bulls wohl der große Favorit auf Verpflichtung von Lonzo Ball

Nach dem NBA Draft ist vor der Free Agency! Zwar darf erst ab dem 2. August offiziell mit Free Agents verhandelt werden, natürlich brodelt es aber auch schon in den Tagen zuvor. Bei Rund um die NBA bleibt Ihr bei allen Trades, News und Gerüchten auf dem Laufenden!

NBA Trades und Gerüchte: Die wichtigsten News im Überblick

16.07 Uhr: Mehrere Teams an Sign-and-Trade für Markkanen interessiert

Mehrere Teams an Sign-and-Trade für Markkanen interessiert 15.56 Uhr: Bulls wohl Favorit auf die Verpflichtung von Lonzo Ball

NBA Trades und Gerüchte, Option-Tracker: Was macht Kawhi?

16.28 Uhr: Kawhis Teamkollege Serge Ibaka gehört zu den Akteuren, die ihre Spieleroption für die kommende Saison bereits gezogen haben, das sickerte vergangene Nacht durch. Was sonst noch so passiert ist seit unserem letzten Ticker:

16.22 Uhr: Übrigens, bevor am Montag so richtig die Post abgeht - zur Erinnerung: ab Montag 18 Uhr Eastern Time, also in der Nacht auf Dienstab ab 0 Uhr deutscher Zeit dürfen die Teams mit den Free Agents offiziell verhandeln -, stehen auch am Sonntag noch einige wichtige Entscheidungen an. Mehrere Teams und Spieler haben heute ihre Deadline für ihre Vertragsoption für die kommende Saison, unter anderem:

Chris Paul (Spieleroption, Phoenix Suns)

Kawhi Leonard (Spieleroption, L.A. Clippers)

Goran Dragic (Teamoption, Miami Heat)

Andre Iguodala (Teamoption, Miami Heat)

Willie Cauley-Stein (Teamoption, Dallas Mavericks)

Option-Tracker: Ibaka bleibt bei den Clips - Was macht Kawhi? © getty 1/16 In der Nacht auf den 3. August startet die Free Agency, bis dahin müssen Spieler und Teams über die verschiedenen Vertragsoptionen entschieden haben. Hier gibt es den Überblick, wer seine Option gezogen und wer sie hat verstreichen lassen. © getty 2/16 SPIELER-OPTION - KAWHI LEONARD (Forward, L.A. Clippers): Option über 36 Millionen Dollar - Entscheidung steht noch aus © getty 3/16 CHRIS PAUL (Point Guard, Phoenix Suns): Option über 44,2 Millionen Dollar - Entscheidung steht noch aus © getty 4/16 JOSH RICHARDSON (Guard, Dallas Mavericks, zu den Boston Celtics getradet): Option über 11,6 Millionen Dollar - Gezogen © getty 5/16 SERGE IBAKA (Center, L.A. Clippers): Option über 9,7 Millionen Dollar - Gezogen © getty 6/16 DERRICK JONES JR. (Forward, Portland Trail Blazers): Option über 9,7 Millionen Dollar - Gezogen © getty 7/16 MONTREZL HARRELL (Center, Los Angeles Lakers, zu den Washington Wizards getradet): Option über 9,7 Millionen Dollar - Gezogen © getty 8/16 KRIS DUNN (Guard, Atlanta Hawks, zu den Boston Celtics getradet): Option über 5,0 Millionen Dollar - Gezogen © getty 9/16 BOBBY PORTIS (Forward/Center, Milwaukee Bucks): Option über 3,8 Millionen Dollar - Abgelehnt © getty 10/16 BRYN FORBES (Guard, Milwaukee Bucks): Option über 2,5 Millionen Dollar - Abgelehnt © getty 11/16 TEAM-OPTION - GORAN DRAGIC (Point Guard, Miami Heat): Option über 19,4 Millionen Dollar - Entscheidung steht noch aus © getty 12/16 ANDRE IGUODALA (Forward, Miami Heat): Option über 15,0 Millionen Dollar - Entscheidung steht noch aus © getty 13/16 JUSTISE WINSLOW (Forward, Memphis Grizzlies): Option über 13,0 Millionen Dollar - Entscheidung steht noch aus © getty 14/16 AVERY BRADLEY (Guard, Houston Rockets): Option über 5,9 Millionen Dollar - Abgelehnt © getty 15/16 WILLIE CAULEY-STEIN (Center, Dallas Mavericks): Option über 4,1 Millionen Dollar - Entscheidung steht noch aus © getty 16/16 RYAN ARCIDIACONO (Guard, Chicago Bulls): Option über 3,0 Millionen Dollar - Entscheidung steht noch aus

NBA Trades und Gerüchte: Bulls Favorit bei Lonzo Ball?

16.12 Uhr: Die Wolves sind dem Bericht zufolge aber nicht alleine auf der Suche nach einem Upgrade auf der Position des Power Forwards. Offenbar soll Markkanen auch bei den San Antonio Spurs und den Oklahoma City Thunder auf dem Radar sein. Der 24-Jährige ist ebenfalls Restricted Free Agent, vergangene Saison legte er im Schnitt 13,6 Punkte und 5,3 Rebounds bei 48,0 Prozent aus dem Feld (Career-High) auf. Mit seiner reduzierten Rolle in Chicago war er aber nicht mehr glücklich.

16.07 Uhr: In Person von Ball soll ein neuer Mann kommen, dafür scheint sich bei den Bulls ein Abgang anzubahnen: Lauri Markkanen. Auch das ist an sich keine große Überraschung mehr, laut Michael Scotto von HoopsHype stehen sowohl der finnische Big als auch die Bulls einem Sign-and-Trade-Deal offen gegenüber. Ein Team, auf das man ein Auge werfen soll, sind angeblich die Minnesota Timberwolves.

16.00 Uhr: Ball ist allerdings Restricted Free Agent, die New Orleans Pelicans können theoretisch also mit allen Angeboten gleichziehen. Glaubt man den Gerüchten aus den vergangenen Tagen und Wochen werden die Pelicans den 23-Jährigen aber wohl ziehen lassen. Stattdessen hat NOLA wohl ein Auge auf Kyle Lowry geworfen.

15.56 Uhr: Der Name Lonzo Ball wird schon seit Wochen mit den Chicago Bulls in Verbindung gebracht, die Anzeichen verdichten sich, dass der sechsfache Champion der Favorit auf eine Verpflichtung des Point Guards ist. Laut Chris Haynes (Yahoo Sports) plane Ball nach dem Start der Free Agency einen Vertrag mit den Bulls auszuhandeln, sofern nichts mehr dazwischenkommt.

15.55 Uhr: Moin, Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rund um die NBA. Am Montag öffnet das Verhandlungsfenster der Free Agency ganz offiziell, doch natürlich brodelt es auch heute schon in der Gerüchteküche. Legen wir direkt los!