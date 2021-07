NBA News: Damian Lillard will angeblich Trade-Forderung an die Portland Trail Blazers stellen

Damian Lillard will "in den kommenden Tagen" angeblich einen Trade von den Portland Trail Blazers fordern. Ähnliche Gerüchte kursieren schon länger, der Guard selbst hatte zuletzt ein klares Bekenntnis zu den Blazers vermieden.

Nach Informationen von Henry Abbott von True Hoop plane der 31-Jährige, "in den kommenden Tagen" einen Trade zu fordern. Bereits Ende Juni hatte Chris Haynes (Yahoo Sports) berichtet, dass der Franchise-Star in der Offseason einen Tapetenwechsel forcieren könnte.

Portland hatte in den Playoffs zum vierten Mal in den vergangenen fünf Jahren schon nach der ersten Runde die Segel streichen müssen. Die Frage, ob die Blazers einen ernstzunehmenden Contender um Lillard aufbauen können, sowie die Kritik an der Verpflichtung von Head Coach Chauncey Billups, der sich in der Vergangenheit Vergewaltigungsvorwürfen ausgesetzt sah, sollen laut Haynes eine Rolle bei Lillards Entscheidung spielen.

Lillard gab an, von den Vorwürfen nichts gewusst zu haben, als er Billups als Nachfolger des entlassenen Terry Stotts empfahl. Dennoch musste er Kritik von den Blazers-Fans einstecken, nachdem er in den vergangenen neun Jahren, seit die Blazers ihn als Nr.6-Pick in die Liga holten, immer sehr loyal zur Franchise war.

Zuletzt hatte er bei einer Pressekonferenz von Team USA erklärt, dass die Trade-Gerüchte nicht von ihm stammen, hielt sich mit einer öffentlichen Äußerung ansonsten aber zurück: "Alles, was ich zu sagen habe, werde ich direkt zu Neil [Blazers-GM Neil Olshey] sagen und mit meinem Team klären. Ich habe sonst nichts dazu zu sagen."

Der Point Guard, der in der vergangenen Saison im Schnitt 28,8 Punkte und 7,5 Assists bei 45,1 Prozent aus dem Feld und 39,1 Prozent von Downtown auflegte, steht in Portland allerdings noch bis 2024 unter Vertrag (insgesamt 127,4 Mio. Dollar) und besitzt eine Spieleroption in Höhe von 48,8 Mio. Dollar für 2024/25.

Entsprechend müsste ein interessiertes Team einen hohen Gegenwert auf den Tisch legen, um Portland von einem Deal zu überzeugen. Als potenzielle Interessenten werden unter anderem die Philadelphia 76ers, New York Knicks oder Golden State Warriors gehandelt.

Zudem hatte Portland laut Abbott offenbar geplant, Lillard auch deshalb im Kader zu behalten, weil dies den Wert der Franchise erhöht. Teameigentümerin Jody Allen plant offenbar, das Team zu verkaufen.

Damian Lillard: Seine Karrierestatistiken in der NBA