NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker - Rund um die NBA: CP3 langfristig bei den Suns? Spurs-Guard offenbar Kandidat in Boston

Nach dem NBA Draft ist vor der Free Agency! Zwar darf erst ab dem 2. August offiziell mit Free Agents verhandelt werden, natürlich brodelt es aber auch schon in den Tagen zuvor. Bei Rund um die NBA bleibt ihr bei allen Trades, News und Gerüchten auf dem Laufenden!

16.44 Uhr: Blicken wir kurz an einem Deal heute vor 14 Jahren, der die NBA-Landschaft nachhaltig veränderte. Die Timberwolves tradeten Kevin Garnett nach Boston, im Tausch für Al Jefferson, Ryan Gomes, Sebastian Telfair, Gerald Green, Theo Ratliff, und zwei Erstrundenpicks. Es war der bis dahin größte Trade für einen Spieler in der Historie der Liga. Der Rest ist Geschichte, gekrönt von der Meisterschaft ein Jahr später.

16.39 Uhr: Fischer zum Dritten, dann ist es auch gut, versprochen. Vor dem Draft kursierten Gerüchte, wonach OKC im Gegenzug für einen hohen Pick (im Idealfall den ersten = Cade Cunningham) sogar Franchise-Player Shai Gilgeous-Alexander angeboten hätte. Laut Fischer habe dies zumindest mal nicht für den Pick der Cavaliers an Position 3 gegolten. Lediglich aktuelle und zukünftige Draft-Picks hätten zur Diskussion gestanden. Stattdessen sei zu erwarten, dass die Thunder und SGA in dieser Offseason Übereinkunft über einen Maximum-Vertrag erzielen werden.

16.33 Uhr: Hier zwischendurch mal die Newslage der vergangenen 24 Stunden auf einen Blick sowie eine Diashow, in der die bisherigen Trades der Offseason zusammengefasst wurden:

Alle Trades der Offseason: Celtics wirbeln Kader durcheinander © getty 1/21 Die Free Agency hat noch nicht einmal begonnen und es gab bereits 14 Trades, in zumindest zehn davon waren nicht nur Picks bzw. Draft-Rechte involviert. Wir bringen euch auf Stand und blicken kurz zurück auf alle Transaktionen der Offseason. © getty 2/21 Den ersten Trade gab es bereits erstaunlich früh und zwar als die Conference Semfinals noch liefen. Die Boston Celtics tradeten KEMBA WALKER, einen First Rounder 2021 sowie einen Zweitrundenpick 2025 nach Oklahoma City. © getty 3/21 Die Thunder, die sich im Rebuild befinden, haben jedoch keine wirkliche Verwendung für den früheren All-Star, der 21/22 36 Millionen Dollar verdient und noch eine Spieler-Option über 37,7 Mio. für das Jahr darauf besitzt. © getty 4/21 Boston vertraute Walker und dessen Knie nicht mehr, stattdessen bekam man im Gegenzug einen alten Bekannten: AL HORFORD. Der kassiert noch 27 und 26,5 Mio., dazu wurde auch der junge Big MOSES BROWN ein Celtic. © getty 5/21 Es dauerte über einen Monat bis zum nächsten Trade. Die New Orleans Pelicans bügelten dabei die Fehler aus der vergangenen Offseason aus. STEVEN ADAMS und ERIC BLEDSOE gingen mit einem 2022 First Rounder nach Memphis. © getty 6/21 Im Gegenzug wechselte JONAS VALANCIUNAS in den Big Easy. Memphis und New Orleans tauschten dabei noch ihre Picks (10. und 17.), wobei die Grizzlies hier profitierten und nach oben tradeten. © getty 7/21 Die Brooklyn Nets läuteten den Draft Day mit einem Deal mit den Phoenix Suns ein. LANDRY SHAMET wechselt nach Arizona, der Shooter wird 2022 Restricted Free Agent. © getty 8/21 Im Gegenzug erhielten die Nets den 29. Pick, den sie für Center DAY’RON SHARPE verwendeten, sowie Guard JEVON CARTER. © getty 9/21 Minnesota verscherbelte am gleichen Tag RICKY RUBIO. Der MVP der WM 2019 geht nun in Cleveland auf Wohnungssuche. Der Spanier hat noch Vertrag bis 2022 und kassiert in diesem Zeitraum 17 Millionen Dollar. © getty 10/21 Im Gegenzug schickten die Cavs einen Zweitrundenpick 2022 (Wizards) sowie Forward TAUREAN PRINCE in den hohen Norden. Prince hat ebenfalls noch ein Jahr Vertrag und wird mit 12,3 Millionen Dollar entlohnt. © getty 11/21 Der Hammer des Abends war aber der Trade von RUSSELL WESTBROOK zu den Los Angeles Lakers! Der Guard mit dem fetten Vertrag (noch 2 Jahre, 91 Mio.) wurde somit zum dritten Mal in drei Jahren getradet. © getty 12/21 Dafür verscherbelten die Lakers ihre kompletten Assets. Nach Washington wechseln KYLE KUZMA, KENTAVIOUS CALDWELL-POPE und auch MONTREZL HARRELL, der seine Spieler-Option zog (9,7 Mio.), um den Deal möglich zu machen. © getty 13/21 Dazu schickten die Lakers 2 Zweitrundenpicks in die Hauptstadt. Der 22. Pick wurde von den Wizards gleich nach Indiana weitergeleitet, die damit Center ISAIAH JACKSON auswählten. © getty 14/21 Die Wizards erhielten im Zuge dieses Trades auch noch Spielmacher AARON HOLIDAY, den kleinen Bruder von Bucks-Star Jrue Holiday. © getty 15/21 Die Charlotte Hornets haben vor allem Bedarf auf der Center-Position, in MASON PLUMLEE gönnte sich die Franchise aus der Queen City zumindest einmal einen guten Backup. © getty 16/21 Detroit hatte Plumlee im Vorjahr mit einem fragwürdigen Dreijahresvertrag über knapp 25 Millionen ausgestattet, nun verscherbelten die Pistons den Center für einen Tausch der Zweitrundenpicks. © getty 17/21 Geld sparten auch die Utah Jazz, die tief in der Luxussteuer sind. DERRICK FAVORS wurde darum zusammen mit einem zukünftigen Erstrundenpick zu den Oklahoma City Thunder getradet. © getty 18/21 Aktiv waren auch noch einmal die Boston Celtics, die mit Atlanta und Sacramento einen Drei-Team-Trade einfädelten. Herzstück des Trades war TRISTAN THOMPSON, der Center spielt kommende Saison für die Kings. © getty 19/21 Sacramento sendete hingegen Point Guard DELON WRIGHT nach Atlanta, die ihrerseits Guard KRIS DUNN und Center BRUNO FERNANDO mit einem Zweitrundenpick zu den Celtics tradeten. © getty 20/21 Aber die Celtics waren noch nicht fertig und schnappten sich auch noch JOSH RICHARDSON von den Dallas Mavericks, der seine Option über 11,6 Millionen Dollar zog. © getty 21/21 Ein Gegenwert für die Mavs ist bisher nicht bekannt. Die Celtics können den Shooting Guard einfach aufnehmen, da sie noch Teile der Trade Exception aus dem Sign-and-Trade-Deal mit GORDON HAYWARD übrig hatten.

16.28 Uhr: Einige weitere Nuggets von Fischer: Bezüglich der Personalie Ben Simmons sei auch der Name von Kyle Lowry noch nicht vollkommen aus dem Spiel, solange letzterer keinen neuen Vertrag unterschrieben hat. Ein Sign-and-Trade, mit dem Lowry in seine Heimatstadt Philadelphia wechseln würde, sei nicht vom Tisch. Aber: Da es für den langjährigen Raptors-Guard aggressive Angebote geben werde, unter anderem von den Heat und den Mavs, sei dieses Szenario nicht sonderlich wahrscheinlich.

Toronto hätte laut Fischer zudem einen Trade mit den Blazers diskutiert, der Pascal Siakam und C.J. McCollum involviert. Dieser habe allerdings kein Momentum gewonnen. Rivalisierende Executives gehen dennoch davon aus, dass der Draft von Scottie Barnes Siakam verfügbar machen könnte.

16.19 Uhr: Die Anzeichen verdichten sich immer mehr, dass Chris Paul auch in der kommenden Saison für die Phoenix Suns aufläuft - und nicht nur das: Wie Jake Fisher von Bleacher Report schreibt, soll der Point Guard mindestens drei Jahre in Arizona bleiben und dafür 90 Millionen Dollar kassieren. Für die Spielzeit 21/22 verfügt er über eine Spieleroption in Höhe von 44,2 Millionen, stattdessen könnte er aber auch seinem Vertrag aussteigen und langfristig unterschreiben. Und genau danach sieht es auch aus.

Zuvor hatte es Gerüchte um einen Wechsel zu den Lakers (bis zum Westbrook-Trade) und den Pelicans getreten. Zweiteres hing damit zusammen, dass Paul eine enge Beziehung zu Willie Green, neuer Head Coach in New Orleans, pflegt.

16.08 Uhr: Ein paar Ergänzungen zu Olympia hätten wir noch. Dank der Schützenhilfe von Team USA, das mit 119:84 gegen Tschechien gewann (72:41 in HZ2!), steht die DBB-Auswahl dennoch im Viertelfinale, erstmals seit Barcelona 1992. Der Gegner wird ausgelost und steht derzeit noch nicht fest. Es wartet aber ein dicker Brocken.

Außerdem: Mit seinen 23 Punkten gegen Tschechien ist Kevin Durant nun der erfolgreichste amerikanische Korbjäger der Olympia-Historie. KD steht bei 354 Zählern, es folgen Carmelo Anthony (336) und LeBron James (273). Melo benötigte 31 Spiele, um auf diese Ausbeute zu kommen, Durant schaffte es in gerade einmal 19.

16.02 Uhr: Wie ist ansonsten die Lage in Boston? Murphy ergänzt, dass es zwischen den Celtics und dem eigen Free Agent Evan Fournier weiter Gespräche gebe, die aber nicht kurz vor dem Abschluss stünden. Der neue President of Basketball Operations, Brad Stevens, hat bereits Kris Dunn in einem Drei-Team-Trade an Land gezogen und dabei Tristan Thompson abgegeben. Außerdem kommt Josh Richardson von den Dallas Mavericks.

Im Draft entschied man sich an 45 für Guard Juhann Begarin, außerdem stehen auf den kleinen Positionen Jaylen Brown, Marcus Smart und Payton Pritchard im Roster. Vor dem Draft brachte Shams Charania von The Athletic die Celtics bereits mit Lonzo Ball von den Pelicans in Verbindung. Wir sind gespant.

15.58 Uhr: Patty Mills hat die australische Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen vorhin mit 24 Punkten zum Sieg gegen die deutsche Mannschaft geschossen, offen ist es hingegen, wie es beim Boomer in der NBA weitergeht. Nach gefühlt 20 Jahren bei den Spurs ist er Unrestricted Free Agent, sein Vierjahresvertrag über 48 Millionen Dollar ist abgelaufen. Wie Mark Murphy vom Boston Herald berichtet, haben die Celtics "sieben oder acht" Free Agents auf dem Zettel, darunter auch Mills. Dieser legte in der vergangenen Saison in 68 Spielen 10,8 Punkte und 2,4 Assists im Schnitt auf.

15.55 Uhr: Hallo zusammen zum zweiten Tag bei Rund um die NBA wenige Tage vor Start der Free Agency. Bereits am Freitag war einiges geboten, hoffen wir, dass wir heute noch eine Schippe drauflegen können. Los geht's!