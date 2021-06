NBA News: Giannis Antetokounmpo verletzt sich in Spiel 4 am Knie - MRT am Mittwoch

Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks hat sich in Spiel 4 der Eastern Conference Finals am Knie verletzt. Am Mittwoch soll eine genauere Untersuchung Erkenntnisse bringen.

Antetokounmpo verletzte sich zu Beginn des dritten Viertels bei der 88:110-Niederlage seines Teams gegen die Atlanta Hawks. Die Verletzung wurde als Überdehnung des linken Knies bezeichnet. Wie ESPN berichtet, wird Antetokounmpo am Mittwoch genauer untersucht.

"Wir werden morgen sehen, wie es ihm geht", sagte Bucks-Coach Mike Budenholzer auf der anschließenden Pressekonferenz. Antetokounmpo war noch während der Partie kurzzeitig zur Bank der Bucks zurückgekehrt, allerdings lag Milwaukee da bereits mit 20 Punkten hinten.

Wenig später verließ er die Halle wieder in Richtung Locker Room und wurde von den Bucks offiziell als "Out" deklariert. Der 26-Jährige hatte zuvor 14 Punkte aufgelegt, nun ist es völlig offen, ob er für Spiel 5 (in der Nacht auf Freitag, 2.30 Uhr live auf DAZN) zurückkehren kann.

"Ich will nicht für ihn sprechen. Aber ich weiß, dass es historisch unmöglich ist, ihn vom Court fernzuhalten. Es ist nicht möglich, ihn von seinem Team fernzuhalten", sagte Budenholzer. "Ich schätze, dass er wahrscheinlich spielen will und alles dafür tun wird. Und wenn es nicht geht, wird er seinen Mitspielern zumindest zeigen wollen, dass er für sie da ist."

Antetokounmpo hat über die Playoffs bisher 29,2 Punkte und 13 Rebounds im Schnitt aufgelegt.

Hawks vs. Bucks: Die Serie im Überblick - Stand: 2-2