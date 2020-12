NBA - Triangle Offense zum Saisonstart mit FCBB-Star Wade Baldwin: "LeBron sollte zehn MVPs in Folge haben"

Pünktlich zum Start der neuen Saison feiert die Triangle Offense ihr SPOX-Comeback! Bevor in der Nacht auf Mittwoch die Nets und Warriors sowie Lakers und Clippers die neue Spielzeit einläuten, diskutieren zwei SPOX-Redakteure mit Star-Gast Wade Baldwin vom FC Bayern Basketball über die Saison 2020/21. Sind die Clippers der Lakers-Jäger Nummer 1? Wie weit geht es für die Nets im ersten gemeinsamen Jahr von Kevin Durant und Kyrie Irving? Und wer wird die Überraschung der Saison?

Baldwin spielte drei Jahre lang in der NBA für die Memphis Grizzlies und die Portland Trail Blazers. Der Nr.17-Pick des Draft 2016 konnte sich in der besten Basketballliga der Welt aber nicht festspielen, stattdessen versuchte er 2019 sein Glück bei Olympiakos Piräus. Seit dem Sommer 2020 läuft der Guard nun für den FC Bayern Basketball auf.

Hier diskutiert der 24-Jährige, der in der bisherigen Saison im Schnitt 13,3 Punkte und 3,7 Assists in der Euroleague und BBL auflegt, mit den SPOX-Redakteuren Robert Arndt und Philipp Jakob über fünf Thesen zum Saisonstart in der NBA. Los geht's!

Die L.A. Clippers sind der Lakers-Jäger Nummer 1

Wade Baldwin (FC Bayern Basketball): Das ist hart. Ich habe sehr viel Vertrauen in Teams wie Denver, die eine tolle Chemie, wenig Egos, gutes Coaching, einen MVP-Kaliber wie Nikola Jokic und einfach hungrige Spieler wie Jamal Murray haben. Und ich habe Teams wie Dallas im Blick. Luka Doncic ist ein potenzieller MVP-Kandidat - er ist vielleicht der zweit- oder drittbeste Guard hinter Damian Lillard und Stephen Curry. Auf diese Teams sollte man achten, der Westen ist vollgepackt mit guten Teams - das war schon immer so. Aber für jeden wird es sehr schwer, an LeBron vorbeizukommen.

Robert Arndt (SPOX-Redakteur): Vom Potenzial her können es eigentlich nur die Clippers sein. Was viele vergessen, ist die Tatsache, dass die Clippers über die komplette Saison 19/20 immer wieder Verletzungen zu beklagen hatten und sich kaum einspielen konnten. Gewissermaßen war es durch das wenige Training auch selbstverschuldet, aber nun hatten sie ja Zeit. Ich bin zudem ein großer Fan der Ibaka-Verpflichtung, der deutlich besser zum Team passt als der in den Playoffs nicht spielbare Montrezl Harrell. Das einzige Problem sehe ich auf Point Guard, wo zwar Luke Kennard als sekundärer Ballhandler eine nette Addition ist, aber am Ende eher nicht auf dem Feld stehen wird. Nochmal werden die Clippers nicht so einbrechen, das verbuche ich als massiven Ausrutscher, ohne Denver etwas absprechen zu wollen. Rein auf dem Papier können nur die Clippers ihrem Nachbarn gefährlich werden.

NBA - Battle of L.A. geht in die nächste Runde: Die Los Angeles Lakers und die L.A. Clippers im Kadervergleich © SPOX 1/56 Der Start der neuen Saison steht kurz bevor und wieder gehören die beiden Teams aus Los Angeles zu den absoluten Topfavoriten. Gleich zum Auftakt wird es dieses Matchup in der Nacht auf Mittwoch geben. Doch wer hat die Nase vorn? Der Kadercheck. © getty 2/56 Die Lakers krönten sich erst im Oktober zum 17. Mal zum Champion. Zuvor wurden in den Playoffs nur sechs Spiele verloren, in der Regular Season landeten die Lakers mit 52-19 auf Platz 1 im Westen. © getty 3/56 GUARDS: LeBron James | Alter: 35 | Stats 19/20: 25,3 Punkte, 7,8 Rebounds, 10,2 Assists | Gehalt: 39,22 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 4/56 Firmiert der King auch nächste Saison als Point Guard? Die Rolle wird so oder so gleich bleiben, LeBron ist LeBron. Diesmal hat der King allerdings mehr (Playmaking-)Unterstützung an seiner Seite. © getty 5/56 Dennis Schröder | Alter: 27 | Stats 19/20: 18,9 Punkte, 4 Assists | Gehalt: 15,5 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 6/56 Neben LeBron wird Schröder kommende Saison der wichtigste Playmaker der Lakers sein - DS17 hat zudem den Anspruch formuliert, zu starten. Auch als Scorer wird er neben LeBron wichtig im Backcourt sein. © getty 7/56 Alex Caruso | Alter: 26 | Stats 19/20: 5,5 Punkte, 1,9 Assists | Gehalt: 2,75 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 8/56 Der Publikumsliebling ist vor allem aufgrund seiner Defense wichtig. Caruso wird motiviert sein, schließlich ist auch bei ihm im Sommer 2021 ein neuer Vertrag fällig. © getty 9/56 WINGS: Kentavious Caldwell-Pope | Alter: 27 | Stats 19/20: 9,3 Punkte, 38,5 Prozent Dreier | Gehalt: 12 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 10/56 Die starken Playoffs wurden für KCP mit einem neuen Vertrag (3 Jahre, knapp 39 Mio. Dollar) vergoldet. Nach dem Abgang von Danny Green ist er der wichtigste 3-and-D-Spieler im Kader. © getty 11/56 Wesley Matthews | Alter: 34 | Stats 19/20: 7,4 Punkte, 36,4 Prozent Dreier | Gehalt: 3,62 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 12/56 Der einstige Iron Man ist der günstige Ersatz für Danny Green. Trifft den Dreier ähnlich gut, ist defensiv mehr als solide. Für den Preis eine weitere starke Verpflichtung. © getty 13/56 Kyle Kuzma | Alter: 25 | Stats 19/20: 12,8 Punkte, 4,5 Rebounds | Gehalt: 3,56 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024, Spieleroption für 23/24) © getty 14/56 Kuzma fand vergangene Saison nie komplett seine Rolle. Ändert sich das mit der neuen Zusammensetzung des Kaders? Die Vertragsverlängerung bis 2024 über 40 Mio. Dollar spricht für Vertrauen in ihn. © imago images / Icon SMI 15/56 Alfonzo McKinnie | Alter: 28 | Stats 19/20: 4,6 Punkte, 2,8 Rebounds | Gehalt: 1,76 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 16/56 McKinnie kam im McGee-Trade aus Cleveland, noch ist nicht klar, ob die Lakers wirklich mit ihm planen. Für einige Minuten Garbage Time kann man den Swingman aber natürlich reinwerfen, zumal er kaum etwas verdient. © getty 17/56 Talen Horton-Tucker | Alter: 19 | Stats 19/20: 5,7 Punkte (in 6 Spielen) | Gehalt: 1,52 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021/Restricted Free Agent) © getty 18/56 Der blutjunge Guard sah etwas überraschend in den Playoffs gegen Houston zweimal Minuten und sah dabei gut aus. Nach den Abgängen von Green und Bradley winkt ihm diesmal etwas mehr Spielzeit, spielte zudem eine starke Preaseason. © getty 19/56 Jared Dudley | Alter: 35 | Stats 19/20: 1,5 Punkte, 1,2 Rebounds | Gehalt: 1,62 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © imago images / Icon SMI 20/56 Der Oldie spielt zwar kaum, ist im Locker Room aber sehr respektiert und ein beruhigender Einfluss. Wurde nochmal zum Minimum gehalten. © getty 21/56 BIGS: Anthony Davis | Alter: 27 | Stats 19/20: 26,1 Punkte, 9,3 Rebounds, 2,3 Blocks | Gehalt: 32,7 Mio. Dollar (Vertrag bis 2025) © getty 22/56 Der letzte große Dominostein der Offseason: Auch Davis hat seinen Vertrag bei den Lakers verlängert und wird zum neuen Aushängeschild des Teams. Der vielseitigste Big Man der NBA! © imago images / Agencia EFE 23/56 Marc Gasol | Alter: 35 | Stats 19/20: 7,5 Punkte, 6,3 Rebounds | Gehalt: 2,56 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 24/56 Der Spanier ist zurück bei dem Team, das ihn 2007 ursprünglich draftete. Ein mit allen Wassern gewaschener Veteran, der vor allem die Defense verstärken wird. © getty 25/56 Montrezl Harrell | Alter: 26 | Stats 19/20: 18,6 Punkte, 7,1 Rebounds | Gehalt: 9,26 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021, Spieler-Option für 21/22) © getty 26/56 Harrell wechselte innerhalb von Los Angeles die Seiten und wird nun bei den Lakers Scoring von der Bank liefern. Die wichtigste Frage: Welche Rolle spielt er in den Playoffs, wenn seine Defense eher zum Problem werden kann? © getty 27/56 Markieff Morris | Alter: 31 | Stats 19/20 (für LAL): 5,3 Punkte, 3,2 Rebounds | Gehalt: 1,62 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 28/56 Unter dem Radar war auch die Verlängerung von Morris sehr wichtig für die Lakers, denn der Veteran gibt als Backup genau das, was sie brauchen – vor allem, wenn der Dreier so fällt wie in den Playoffs. Einen Ersatz hätte man wohl nicht gefunden. © getty 29/56 Für die Clippers endete die vorige Saison mit einer krassen Enttäuschung: Nach einer 3-1-Führung wurde gegen Denver in Runde zwei noch verloren. In der RS reichte es mit 49-23 für Platz 3 im Westen, aber die Ziele waren andere! © imago images / ZUMA Press 30/56 GUARDS: Patrick Beverley | Alter: 32 | Stats 19/20: 7,9 Punkte, 3,6 Assists | Gehalt: 13,33 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022) © getty 31/56 Der „aggressive Leader“ der Clippers, der seine Stärken vor allem am defensiven Ende des Courts hat. Vorne ist Beverley immerhin ein guter Shooter, aber kein klassischer Playmaker. © getty 32/56 Reggie Jackson | Alter: 30 | Stats 19/20: 9,5 Punkte, 3,2 Assists (17 Spiele) | Gehalt: 2,33 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © imago images / ZUMA Wire 33/56 Auch Jackson ist als Guard kein klassischer Ballverteiler, L.A. nutzte ihn eher als Schützen. Musste eine ganze Zeit auf seinen Anschlussvertrag warten. © imago images / ZUMA Press 34/56 Lou Williams | Alter: 34 | Stats 19/20: 18,2 Punkte, 5,6 Assists | Gehalt: 8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 35/56 Der ewige Sixth Man geht in sein letztes Vertragsjahr. Williams gehört seit Ewigkeiten zu den besten Bankscorern der NBA, sein Spielpartner Harrell ist allerdings weg. Planen die Clippers noch mit ihm? © getty 36/56 WINGS – Kawhi Leonard | Alter: 29 | Stats 19/20: 27,1 Punkte, 7,1 Rebounds | Gehalt: 34,38 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021, Spieler-Option für 21/22) © getty 37/56 Der zweimalige Finals-MVP legte in der RS eins der besten Jahre seiner Karriere hin, gegen Denver fiel aber auch ihm nichts mehr ein. Geht nun ins letzte Vertragsjahr – was den Druck natürlich erhöht. © imago images / ZUMA Wire 38/56 Paul George | Alter: 30 | Stats 19/20: 21,5 Punkte, 5,7 Rebounds | Gehalt: 35,45 Mio. Dollar (Vertrag bis 2025, Spieleroption für 24/25) © getty 39/56 PG-13 kam seinem Co-Star zuvor und verlängerte bis 2025 zu maximalen Bezügen (vier Jahre, 190 Mio.). Ist wie Kawhi ein exzellenter Two-Way-Player, in den Playoffs enttäuschte er jedoch zum wiederholten Male. Trat unlängst gegen Ex-Coach Doc Rivers nach. © getty 40/56 Marcus Morris | Alter: 31 | Stats 19/20: 10,1 Punkte, 4,1 Rebounds (19 Spiele) | Gehalt: 14,88 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) © getty 41/56 Morris kam erst während der Saison aus New York und hat nun einen lukrativen Vierjahresvertrag erhalten – er soll neben Kawhi und PG Leadership, Härte und Shooting bringen. Bisher klappte das nur bedingt. © getty 42/56 Luke Kennard | Alter: 24 | Stats 19/20: 15,8 Punkte, 4,1 Assists | Gehalt: 5,27 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) © getty 43/56 Einer der wichtigsten Neuzugänge im Team. Kennard kam im Trade für Landry Shamet und soll mehr Playmaking sowie einen ähnlich starken Wurf einbringen. Verlängerte vorzeitig für vier Jahre. © getty 44/56 Nicolas Batum | Alter: 31 | Stats 19/20: 3,6 Punkte, 4,5 Rebounds | Gehalt: 2,56 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © getty 45/56 Die Wild-Card im Kader! Batum verbrachte zuletzt sehr unglückliche Jahre in Charlotte, war zuvor aber ein äußerst vielseitiger 3-and-D-Wing mit guten Passfähigkeiten. Gibt es diesen Spieler noch? © getty 46/56 Terance Mann | Alter: 24 | Stats 19/20: 2,4 Punkte, 1,3 Rebounds | Gehalt: 1,52 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021, Team-Option für 21/22) © getty 47/56 Der letztjährige Rookie kam nicht auf allzu viel Spielzeit, dürfte aber auch unter dem neuen Head Coach Ty Lue ein paar Chancen erhalten. Ein gewisses Potenzial ist da. © imago images / AFLOSPORT 48/56 BIGS – Serge Ibaka | Alter: 31 | Stats 19/20: 15,4 Punkte, 8,2 Rebounds | Gehalt: 9,26 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021, Spieler-Option für 21/22) © getty 49/56 Der wichtigste Neuzugang und wohl der Ersatz für Harrell – bzw. das Upgrade. Ibaka ist nicht nur defensivstark und hat einen guten Dreier, er ist auch bestens mit Kawhi befreundet! © getty 50/56 Ivica Zubac | Alter: 23 | Stats 19/20: 8,3 Punkte, 7,5 Rebounds | Gehalt: 7 Mio. Dollar (Vertrag bis 2022, Team-Option für 22/23) © getty 51/56 Zubac startete vergangene Saison in 70 Spielen und machte seine Sache gut: Offensiv sehr effizient, hinten mobil und mit solider Rim-Protection. Ist auch mit Ibaka kompatibel. © getty 52/56 Patrick Patterson | Alter: 31 | Stats 19/20: 4,9 Punkte, 2,6 Rebounds | Gehalt: 3,01 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021) © imago images / Icon SMI 53/56 PatPat wurde vor allem für seine Präsenz im Locker Room gehalten, die Spielzeit hält sich in Grenzen. Als Stretch-Big kann der Veteran aber noch immer einige Minuten übernehmen. © getty 54/56 Mfiondu Kabengele | Alter: 23 | Stats 19/20: 3,5 Punkte, 0,9 Rebounds | Gehalt: 2,08 Mio. Dollar (Vertrag bis 2021, Team-Option für 21/22) © getty 55/56 Der Center kam als Rookie in nur zwölf Spielen zum Einsatz und auch in der kommenden Saison wird es schwer für ihn werden. Das ist das Schicksal von rohen Youngstern bei Top-Teams … © imago images / ZUMA Wire 56/56 FAZIT: Es ist noch früh und es muss sich erst zeigen, wie die Teile jeweils zusammenpassen. Für den Moment sieht es aber danach aus, dass die Lakers ihren Vorsprung vergrößern konnten. Ihr Kader hat kaum Schwächen – den Clips fehlt dagegen Playmaking.

Baldwin: Das stimmt, die Clippers haben so viel Talent, vergangene Saison hatten sie aber auch viele neue Einzelteile. Da ist es schwer, schon im ersten Jahr zusammenzufinden. Das hat man auch mit LeBron James in Miami gesehen. Ich will die Teams nicht miteinander vergleichen, aber jedes Team hat verschiedene Probleme, denen es sich stellen muss. Bei den Clippers hat man in der Offseason überall diese Geschichten gehört: 'Der Typ mag den nicht, der andere den nicht und so weiter.' Aber am Ende des Tages geht es darum, gemeinsam Basketball zu spielen. Persönlichkeiten können manchmal im Weg sein, das wird oft übersehen. Sie haben aber an ihrem Kern festgehalten, im zweiten gemeinsamen Jahr können die Clippers meiner Meinung nach ein stärkeres Team sein. Sie haben ihre dunkle Seite gesehen und sollten jetzt wieder zurück ins Licht finden.

Philipp Jakob (SPOX-Redakteur): Ich bin zwar ebenfalls der Meinung, dass die Clippers eine deutlich verbesserte Version ihrer selbst sein werden, doch ich würde nochmal gerne auf die eingangs erwähnten Nuggets zu sprechen kommen. Ich bin mir sicher, dass Murray an seine Bubble-Auftritte anknüpfen wird, eine kürzere Offseason für Jokic bedeutet vielleicht auch weniger Cola und weniger Burger. Wenn dieses Duo von Beginn an in Topform agiert, ist vieles möglich für die Nuggets. Und erst Recht, wenn Michael Porter Jr. zum dritten Star aufsteigt. Im Hinblick auf die Playoffs wird der 22-Jährige vor allem defensiv Verbesserungen zeigen müssen, nachdem Denver Jerami Grant und Torrey Craig verloren hat. Als Scorer hat er bereits in der Bubble seine Klasse unter Beweis gestellt. Nun wird MPJ sicherlich eine größere Rolle bei den Nuggets spielen.

Baldwin: Er muss. Das ist sein drittes Jahr in der Liga, in dieser Phase schaffen viele Spieler ihren Durchbruch. Die Möglichkeiten dazu wird er bekommen. Die Organisation macht einen großartigen Job, ihren Jungs, an die sie glauben, Chancen zu geben. Sie haben ein sehr tiefes Team, sie haben gute Guards, gute Bigs und, wie ich gesagt habe, sie sind hungrig.