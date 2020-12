NBA - Dallas Mavericks mit Wut im Bauch zum Rekord gegen die L.A. Clippers: "Die Leute haben uns verurteilt"

Die Dallas Mavericks haben mit einem 51-Punkte-Sieg bei den L.A. Clippers ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Texaner stellen dabei einen NBA-Rekord auf und geben nach zwei Pleiten zum Auftakt die richtige Antwort.

Die Clippers und Mavs sind dabei eine kleine Rivalität zu entwickeln, nicht zuletzt weil die Playoff-Serie vor einigen Monaten hart umkämpft war (4-2 Clippers) und gerade Luka Doncic von den Kaliforniern immer wieder hart angegangen wurde. Das 43-Punkte-Debakel der Mavs in Spiel 5 dürfte auch vor jenem Spiel am Sonntagmittag Ortszeit noch in den Köpfen der Texaner herumgespukt haben - und sie lieferten die richtige Antwort.

Dallas 77, Los Angeles 27 - man musste sich schon beim Blick auf das Scoreboard verwundert die Augen reiben, selbst wenn man vorher wusste, dass Superstar Kawhi Leonard wegen einer Mundverletzung, die er sich im Spiel gegen die Denver Nuggets zuzog, fehlte.

"Wir hatten das definitiv noch in unseren Hinterköpfen gehabt", bestätigte Tim Hardaway Jr., dass die Wunden aus Spiel 5 noch immer frisch waren. Die Antwort war nun umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass Dallas nach Niederlagen in Phoenix und bei den Lakers ein kompletter Fehlstart drohte.

NBA - Ranking: Die größten Blowouts der Geschichte © getty 1/25 Die Dallas Mavericks führten zur Pause bei den Clippers mit 50 Punkten - NBA-Rekord. Danach nahmen Doncic und Co. etwas den Wind aus den Segeln, 124:73 hieß es am Ende. Es war einer der höchsten Siege aller Zeiten, doch es gab noch deftigere Klatschen. © getty 2/25 SPOX hat in den Archiven gewühlt und die größten Blowouts der Historie herausgesucht. Wir präsentieren die Top 20. © getty 3/25 53 Punkte: Chicago Bulls vs. Houston Rockets – 129:76 am 1. Februar 1983 © getty 4/25 53 Punkte: Minnesota Timberwolves vs. Chicago Bulls – 127:74 am 8. November 2001 © getty 5/25 53 Punkte: Dallas Mavericks vs. Philadelphia 76ers – 123:70 am 13. November 2014 © getty 6/25 54 Punkte: Philadelphia 76ers vs. Cleveland Cavaliers – 141:87 am 2. November 1970 © getty 7/25 55 Punkte: Phoenix Suns vs. Sacramento Kings – 140:85 am 17. April 1989 © getty 8/25 55 Punkte: Los Angeles Lakers vs. Cleveland Cavaliers – 112:57 am 11. Januar 2011 © getty 9/25 56 Punkte: Los Angeles Lakers vs. Detroit Pistons – 144:88 am 12. November 1966 © getty 10/25 56 Punkte: Chicago Bulls vs. Boston Celtics – 77:133 am 09.12.2018 © getty 11/25 56 Punkte: Chicago Bulls vs. Portland Trail Blazers – 130:74 am 20. Februar 1976 © getty 12/25 56 Punkte: Milwaukee Bucks vs. Utah Jazz – 158:102 am 14. März 1979 © getty 13/25 56 Punkte: Houston Rockets vs. Seattle SuperSonics – 80:136 am 6. Dezember 1986 © getty 14/25 56 Punkte: Sacramento Kings vs. Philadelphia 76ers – 154:98 am 2. Januar 1993 © getty 15/25 56 Punkte: Seattle SuperSonics vs. Philadelphia 76ers – 149:93 am 6. März 1993 © getty 16/25 58 Punkte: Milwaukee Bucks vs. Sacramento Kings – 140:82 am 15. Dezember 1985 © getty 17/25 58 Punkte: Sacramento Kings vs. Dallas Mavericks – 139:81 am 29. Dezember 1992 © getty 18/25 59 Punkte: Golden State Warriors vs. Indiana Pacers – 150:91 am 19. März 1977 © getty 19/25 59 Punkte: Milwaukee Bucks vs. Detroit Pistons – 143:84 am 26. Dezember 1978 © getty 20/25 61 Punkte: Charlotte Hornets vs. Memphis Grizzlies – 140:79 am 22. März 2018 © getty 21/25 62 Punkte: Syracuse Nationals vs. New York Knicks – 162:100 am 25. Dezember 1960 © getty 22/25 62 Punkte: Golden State Warriors vs. Sacramento Kings – 153:91 am 2. November 1991 © getty 23/25 63 Punkte: Los Angeles Lakers vs. Golden State Warriors – 162:99 am 19. März 1972 © getty 24/25 65 Punkte: Indiana Pacers vs. Portland Trail Blazers – 124:59 am 27. Februar 1998 © getty 25/25 68 Punkte: Cleveland Cavaliers vs. Miami Heat - 148:80 am 17. Dezember 1991

Dallas Mavericks: Doncic ärgert sich über Unruhe nach Fehlstart

Stattdessen führten die Gäste schon zur Pause mit 50 Punkten, was einen neuen NBA-Rekord darstellte. Zuvor hatten mal die Golden State Warriors mit 47 Zählern in einem Spiel gegen die Sacramento Kings im November 1991 geführt. Die einzigen aktuellen Mavs-Spieler, die damals bereits auf der Welt waren, sind James Johnson, Boban Marjanovic und Dwight Powell, wobei zu bezweifeln ist, dass diese sich daran erinnern.

Am Ende stand der zweithöchste Sieg der Franchise-Geschichte, nur im November 2014 wurden mal die tankenden Philadelphia 76ers höher geschlagen (53 Zähler Differenz). "Wir haben gezeigt, wer wir sind", zeigte sich Doncic, der auf 24 Punkte, 9 Rebounds und 8 Assists in nur 26 Minuten kam, zufrieden. "Die Leute haben uns wegen der ersten beiden Spiele verurteilt, aber es ist eine lange Saison. Wir müssen Defense spielen, darauf liegt unser Fokus."

Dafür wurde in der Offseason unter anderem Josh Richardson geholt, der via Trade für Seth Curry aus Philadelphia kam. Defensiv zeigte der Guard bereits in Phoenix, dass er eine Hilfe sein kann, nun überzeugte er auch im Angriff. Durch seine 13 Zähler im ersten Viertel war er mit Doncic das erste Mavs-Duo seit über 20 Jahren, das im ersten Viertel jeweils 13 Zähler verbuchte.

Dallas Mavericks: Die nächsten Spiele werden nicht leichter

So hagelte es Runs für die Mavs. 9:0, 10:0 und später 12:0 - das alles passierte noch in der ersten Halbzeit gegen völlig indisponierte Clippers. "Wir sollten das nicht an die große Glocke hängen" wiegelte Clippers-Star Paul George ab, der mit gerade einmal 15 Zählern schon Topscorer war. "Sie haben uns heute den Hintern versohlt, aber es ist nur ein Spiel."

Da mag er recht haben, schließlich feierte seine Mannschaft gegen die Lakers und in Denver bereits Statement-Siege gegen direkte Rivalen. Dallas hingegen brauchte dieses Spiel unbedingt, um den Super-GAU zum Start zu verhindern. So wurde der schwere erste Auswärtstrip einigermaßen akzeptabel beendet.

Nun folgen zwei Heimspiele gegen Charlotte und Miami, bevor es erneut auf Reisen zu den Chicago Bulls, Houston Rockets und Denver Nuggets auf Reisen geht. Es zeigt: Der Spielplan für die Texaner hat es in sich, doch mit einem historischen Sieg im Gepäck könnte alles ein wenig leichter von der Hand gehen.

Dallas Mavericks: Die kommenden Spiele