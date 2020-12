NBA: Luka Doncic und Dallas Mavericks fügen L.A. Clippers Rekordniederlage zu

Die Dallas Mavericks haben erschreckend schwache L.A. Clippers mit 124:73 aus dem Staples Center gefegt. Die Mavs schrieben mit der höchsten Halbzeit-Führung sogar NBA-Geschichte. Zudem verloren die Clippers nie mit einem höheren Punkte-Defizit.

L.A. Clippers (2-1) - Dallas Mavericks (1-2) 124:73

Mit 51 Punkten Unterschied kassierten die Clippers die höchste Niederlage der Franchise-Geschichte. Ohne den im Gesicht verletzten Kawhi Leonard kamen die Clippers nach ihren ersten beiden Statement-Siegen gegen die Lakers und die Nuggets nie wirklich ins Spiel.

Schon nach dem ersten Viertel lagen die Mavs mit 36:13 in Führung. Vor allem Luka Doncic und Josh Richardson liefen in den ersten zwölf Minuten heiß (beide 13 Punkte). Während bei den Mavs nahezu alles klappte, trafen die Clippers in der ersten Halbzeit nur 24 Prozent ihrer Würfe. Nur einen der 19 Dreierversuche verwandelte der Titelaspirant aus Los Angeles - der schlechteste Wert in den letzten 25 Jahren.

Mavs stellen neuen Halbzeit-Rekord auf

Spätestens mit dem dritten Viertel begann daher schon die Garbage Time, zauberten die Mavs mit 77:27 doch die höchste Halbzeit-Führung der NBA-Geschichte seit Einführung der Shot Clock aufs Parkett. Die Mavs lösten damit die Golden State Warriors ab, die 1991 mit einem 47-Punkte-Vorsprung zur Halbzeit gegen die Sacramento Kings führten.

Neben Doncic (24 Punkte, 8 Assists, 9 Rebounds) und Richardson (21 Punkte) überzeugte bei den Mavs vor allem Tim Hardaway Jr. mit 18 Zählern. Der deutsche Nationalspieler Maxi Kleber kam in 17:04 Minuten auf fünf Punkte, fünf Rebounds und einen Assist.

Auf Seiten der Clippers war George in seinen rund 24 Minuten auf dem Parkett zwar noch der beste Scorer, seine Quoten ließen mit 30,8 Prozent aus dem Feld und null von sechs Dreiern allerdings zu wünschen übrig. In der zweiten Halbzeit machte er nur zwei Punkte.

Die Mavs treffen als nächstes auf die Hornets, die Clippers, bei denen Kawhi wieder zurückkehren könnte, bekommen es mit den Minnesota Timberwolves zu tun.