NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker - Rund um die NBA: Beal wollte Westbrook wohl nach Washington holen - verlängert Giannis?

Bradley Beal soll sich Russell Westbrook bei den Washington Wizards gewünscht haben und Giannis Antetokounmpo wird wohl seinen Supermax-Vertrag bei den Milwaukee Bucks unterschreiben.

16.10 Uhr: Auch zur Causa Giannis Antetokounmpo gab es in dem Podcast etwas zu hören, hierbei von Jackie MacMullan. Laut ihren Infos soll Giannis den Supermax-Vertrag unterschreiben. Keine Überraschung also.

16.05 Uhr: Zum Start schauen wir auf einige interessante Aussagen des Kollegen Bill Simmons (The Ringer) im "The Bill Simmons Podcast", dort war in der aktuellen Ausgabe Jackie MacMullan (ESPN) zu Gast. Simmons dachte demnach, dass Westbrook per Trade nach Washington geht und vor allem Bradley Beal sei laut seinen Informationen die treibende Kraft dahinter gewesen. Die Wizards hätten in einem potenziellen Westbrook-Wall-Trade demnach sogar einen zukünftigen Pick draufgelegt.

16 Uhr: Pünktlich um 16 Uhr geht Rund um die NBA in die nächste Runde. Mal sehen, ob heute mehr los sein wird als die vergangenen Tage.