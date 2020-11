NBA-News: Klay Thompson erfolgreich operiert - Golden State Warriors erhalten Disabled Player Exception

Wie die Golden State Warriors in einer offiziellen Pressemitteilung bekanntgaben, wurde Klay Thompson am Mittwoch erfolgreich an seiner rechten Achillessehne operiert. Vorige Woche hatte sich der 30-Jährige einen Achillessehnenriss zugezogen, er wird die komplette Saison 2020/21 verpassen.

Die Operation wurde von Dr. Richard Ferkel, einem Spezialisten für Knöchelverletzungen, in Los Angeles durchgeführt und wurde als Erfolg bezeichnet. Die Warriors gehen davon aus, dass sich Thompson vollständig genesen wird.

Der Shooting Guard hatte sich die Verletzung vergangene Woche bei einem Workout mit anderen NBA-Spielern in L.A. zugezogen. Thompson hatte bereits die komplette Saison 2019/20 aufgrund eines Kreuzbandrisses im linken Knie pausieren müssen. Nun fällt er erneut eine komplette Spielzeit aus, den Achillessehnenriss zog er sich am rechten Fuß zu.

Eigentlich wollten die Warriors mit einem wiedergenesenen Thompson und dem Kern um Stephen Curry, Draymond Green und Andrew Wiggins sowie der Verstärkung durch Nr.2-Pick James Wiseman einen Neuangriff auf den Titel starten. Diese Mission wird durch die neuerliche Verletzung von Thompson deutlich erschwert.

Laut Shams Charania (The Athletic) erhalten die Warriors für das Saisonaus des fünfmaligen All-Stars eine Disabled Player Exception in Höhe von 9,3 Millionen Dollar. Diese läuft am 19. April aus. Bis dahin darf Golden State einen Free Agent mit einem Einjahresvertrag ausstatten oder für einen Spieler traden, der noch ein Jahr Vertrag hat.

In seiner bisher letzten Saison in der NBA legte Thompson 2018/19 im Schnitt 21,5 Punkte, 3,8 Rebounds sowie 2,4 Assists bei Wurfquoten von 46,7 Prozent aus dem Feld und 40,2 Prozent von Downtown auf. In den Finals 2019 wehrte er sich in Spiel 6 gegen die Toronto Raptors mit 30 Punkten in 32 Minuten gegen die drohende Niederlage, bevor er sich den Kreuzbandriss zuzog.