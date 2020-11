NBA Trades und Gerüchte im Live-Ticker - Rund um die NBA: Trotz Thompson-Verletzung! Golden State Warriors wollen weiteren Flügel-Star holen

Nach dem Draft ist vor der Free Agency. Ab Freitag um 0 Uhr deutscher Zeit können Verträge unterzeichnet werden, eine Pause kennt die NBA also nicht. Auch Golden State hat einiges vor - unabhängig von der Verletzung von Klay Thompson. Ein Flügelspieler soll kommen. Bei Rund um die NBA bekommt ihr alle Infos, News und Gerüchte.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

17.08 Uhr: Apropos Atlanta. Die Hawks haben laut Chris Kirschner (The Athletic) folgenden Spielern keine Qualifying Offer vorgelegt: DeAndre' Bembry, Skal Labissiere, Damian Jones und Charlie Brown Jr. Sie alle werden damit Unrestricted Free Agents. Jones war zwischenzeitlich sogar Starter, aber durch den Trade von Clint Capela und der Verpflichtung von Onyeka Okongwu haben die Hawks für ihn keine Verwendung mehr.

17.00 Uhr: Gerüchte gibt es aber jede Menge. Zach Lowe (ESPN) nannte gestern bei The Jump gleich drei Teams, die Hayward womöglich mit einem neuen langfristigen Vertrag ausstatten könnten: Atlanta, Indiana und Charlotte. Alle drei Teams klingen logisch, da sie Verstärkung auf dem Flügel gebrauchen könnten.

16.53 Uhr: Eine Personalie, die uns heute noch beschäftigen könnte, ist die Situation von Gordon Hayward bei den Boston Celtics. Noch immer ist nicht klar, ob der Forward seine Option über 34 Millionen Dollar ziehen wird. Es riecht nach einem Trade, doch Celtics-GM Danny Ainge wollte seine Karten nach dem Draft nicht zeigen. "Ich weiß nichts davon. Wir werden morgen mit der Arbeit beginnen."

16.45 Uhr: Kommen wir aber noch einmal zurück zur Draft-Nacht. Kollege Jakob hat sich die vollen vier Stunden Qual, Herzschmerz und berührende Geschichten bei ESPN gegeben und Gewinner sowie Verlierer des Drafts gekürt. Solltet ihr lesen!

NBA Draft 2020: Alle Picks der ersten Runde - Anthony Edwards die Nummer 1 - Hayes zu den Pistons © getty 1/31 Die Teams haben entschieden! Nach einigen Trades während des Drafts sind nun endgültig alle Top-Talente verteilt. SPOX hat alle Picks der ersten Runde im Überblick. © getty 2/31 1. Pick: MINNESOTA TIMBERWOLVES - Anthony Edwards (Shooting Guard, Georgia) © getty 3/31 2. Pick: GOLDEN STATE WARRIORS - James Wiseman (Center, Memphis) © getty 4/31 3. Pick: CHARLOTTE HORNETS - LaMelo Ball (Point Guard, Illawara Hawks/Australien) © getty 5/31 4. Pick: CHICAGO BULLS - Patrick Williams (Forward, Florida State) © getty 6/31 5. Pick: CLEVELAND CAVALIERS - Isaac Okoro (Small Forward, Auburn) © getty 7/31 6. Pick: ATLANTA HAWKS - Onyeka Okongwu (Center, USC) © imago images / Nordphoto 8/31 7. Pick: DETROIT PISTONS - Killian Hayes (Point Guard, ratiopharm Ulm/Deutschland) © getty 9/31 8. Pick: NEW YORK KNICKS - Obi Toppin (Power Forward/Center, Dayton) © getty 10/31 9. Pick: WASHINGTON WIZARDS - Deni Avdija (Small Forward, Maccabi Tel Aviv/Israel) © getty 11/31 10. Pick: PHOENIX SUNS - Jalen Smith (Power Forward/Center, Maryland) © getty 12/31 11. Pick: SAN ANTONIO SPURS - Devin Vassell (Shooting Guard, Florida State) © getty 13/31 12. Pick: SACRAMENTO KINGS - Tyrese Haliburton (Point Guard, Iowa State) © getty 14/31 13. Pick: NEW ORLEANS PELICANS - Kira Lewis Jr. (Point Guard, Alabama) © getty 15/31 14. Pick: BOSTON CELTICS - Aaron Nesmith (Small Forward, Vanderbilt) © getty 16/31 15. Pick: ORLANDO MAGIC - Cole Anthony (Point Guard, North Carolina) © getty 17/31 16. Pick: DETROIT PISTONS (von Portland via Houston) - Isaiah Stewart (Center, Washington) © getty 18/31 17. Pick: OKLAHOMA CITY THUNDER (von Minnesota) - Aleksej Pokusevski (Power Forward/Center, Olympiakos B/Griechenland) © getty 19/31 18. Pick: DALLAS MAVERICKS - Josh Green (Forward, Arizona) © getty 20/31 19. Pick: DETROIT PISTONS (von Brooklyn) - Saddiq Bey (Small Forward, Villanova) © getty 21/31 20. Pick: MIAMI HEAT - Precious Achiuwa (Power Forward, Memphis) © getty 22/31 21. Pick: PHILADELPHIA 76ERS - Tyrese Maxey (Shooting Guard, Kentucky) © getty 23/31 22. Pick: DENVER NUGGETS - Zeke Nnaji (Center, Arizona) © getty 24/31 23. Pick: MINNESOTA TIMBERWOLVES (von New York) - Leandro Bolmaro (Small Forward, Barcelona B/Spanien) © getty 25/31 24. Pick: DENVER NUGGETS (von Milwaukee via New Orleans) - R.J. Hampton (Shooting Guard, New Zealand Breakers/Neuseeland) © getty 26/31 25. Pick: NEW YORK KNICKS (von OKC via Minnesota) - Immanuel Quickley (Point Guard, Kentucky) © getty 27/31 26. Pick: BOSTON CELTICS - Payton Pritchard (Point Guard, Oregon) © getty 28/31 27. Pick: UTAH JAZZ - Udoka Azubuike (Center, Kansas) © getty 29/31 28. Pick: MINNESOTA TIMBERWOLVES (von L.A. Lakers via OKC) - Jaden McDaniels (Forward, Washington) © getty 30/31 29. Pick: TORONTO RAPTORS - Malachi Flynn (Point Guard, San Diego State) © getty 31/31 30. Pick: MEMPHIS GRIZZLIES (von Boston) - Desmond Bane (Shooting Guard, TCU)

Golden State Warriors wollen auf dem Flügel nachrüsten

16.38 Uhr: Das ist interessant. Marc Stein (New York Times) vermeldet, dass die Denver Nuggets der Favorit auf die Verpflichtung von Facundo Campazzo (Real Madrid) sind. Die argentinische Zaubermaus möchte wohl endlich in die NBA kommen und Denver soll die besten Chancen haben. Ick freu mir, auch wenn er wohl nur der Backup von Jamal Murray wäre. Einfach ein geiler Zocker.

16.32 Uhr: Priorität hat weiter die Verpflichtung eines Flügelspielers, wie Meyers bestätigte. "Wir brauchen auf jeden Fall mehr Tiefe auf dem Flügel", sagte Meyers weiter. Kandidaten nannte der GM aber natürlich nicht.

16.30 Uhr: Beginnen wir bei den Warriors, wo im Moment Alarmstufe rot wegen der Thompson-Verletzung herrscht. Noch immer gibt es keine genaue Diagnose, es ist aber wohl die Achillessehne des rechten Fußes. An den Plänen der Warriors für die Zukunft ändert das aber wohl nicht. GM Bob Meyers bestätigte in der Draft-Nacht, dass er weiter "das grüne Licht" habe, um einen Spieler mit der noch verfügbaren Trade-Exception über 17,2 Millionen Dollar zu jagen.

16.27 Uhr: Wir sind wieder zurück. Das war mal eine wilde Draft-Nacht, der TIckerer hängt auch jetzt noch ein wenig in den Seilen. Aber hey, Show must go on!