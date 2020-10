NBA - Heat-Präsident Pat Riley sieht Sternchen bei Lakers-Titel und spricht über die Offseason

Die Miami Heat lieferten den Los Angeles Lakers in den NBA Finals einen großen Kampf, mussten sich aber letztlich LeBron James, Anthony Davis und Co. geschlagen geben. Heat-Präsident Pat Riley ärgert es im Nachhinein, dass sich Goran Dragic und Bam Adebayo verletzten, so sei die Lakers-Meisterschaft mit einem Sternchen versehen.

"Ich hätte gerne gesehen, wie es gewesen wäre, wenn wir alle Mann an Bord gehabt hätten", sagte Riley auf seiner Abschluss-Pressekonferenz. "Wir werden noch eine Chance bekommen. Die Lakers haben in LeBron James und Anthony Davis aber die beiden besten Spieler der Liga."

Miami kämpfte die komplette Serie mit Verletzungsproblemen. Goran Dragic verletzte sich zum Auftakt an der Fußsohle und konnte erst im sechsten Spiel wieder, wenn auch sichtlich limitiert, eingreifen. Der Slowene war bis zu seiner Verletzung der beste Scorer Miamis in den Playoffs. Auch All-Star Bam Adebayo verletzte sich in Spiel 1, mit einer Nackenverletzung verpasste der Big Man die Partien 2 und 3.

Pat Riley trauert Titel-Chance hinterher

Riley gab an, dass die Lakers sein Team fair geschlagen hätte, dennoch habe der Titel etwas Geschmäckle. "Es wird für immer ein Sternchen dahinter stehen", ist sich Riley sicher. "Wenn wir Bam und Goran bei 100 Prozent gehabt hätten, wäre es womöglich über die vollen sieben Spiele gegangen."

Nun stehen für Miami einige große Entscheidungen an, mit Dragic, Jae Crowder, Derrick Jones Jr., Meyers Leonard und Kelly Olynk (hat eine Spieler-Option) werden gleich fünf Rotationsspieler Free Agents. Das Ziel der Heat ist laut Riley, "sich um die Spieler zu kümmern", welche ihren Anteil am Run hatten. "Wir haben einen guten Plan, wie wir vorgehen werden", versicherte der 75-Jährige.

Neben den Free-Agent-Entscheidungen könnte zudem Adebayo seine Rookie Extension unterzeichnen, wenn diese ihm vorgelegt wird. Während der Saison gab es Gerüchte, dass die Heat dies womöglich nicht tun werden, um sich für 2021 mehr Flexibilität zu verschaffen. Der Grund ist natürlich Giannis Antetokounmpo von den Milwaukee Bucks, der dann erstmals auf dem freien Markt sein könnte.

Ranking - Die besten 125 Spieler der NBA in Kategorien nach The Athletic © getty 1/42 Seth Partnow von The Athletic, der früher im Front Office der Milwaukee Bucks arbeitete, hat ein Ranking der aktuell besten NBA-Spieler aufgestellt. Dabei unterteilte der Zahlen-Guru die besten Akteure auf verschiedene Stufen. © getty 2/42 Insgesamt wurden 125 Spieler auf fünf Stufen und insgesamt 11 Kategorien verteilt. Drei Deutsche sind auf Stufe 5 (zwischen Platz 79 und 125) - nämlich Maxi Kleber, Daniel Theis und Dennis Schröder. Nun aber zu den höchsten drei Stufen. © imago images / ZUMA Wire 3/42 STUFE 3 Diese wird so definiert, dass ein Spieler in der All-Star-Diskussion sein sollte, aber womöglich nicht gut genug für einen Platz im All-NBA-Team ist. Diese Stufe ist auch in C, B und A aufgeteilt, hier gibt es kleinere Leistungsunterschiede. © imago images / Icon SMI 4/42 Beginnen wir mit 3C, wo sieben Spieler (Plätze 37 bis 31) gerankt sind: Ja Morant (Memphis Grizzlies, Guard) © getty 5/42 Jaylen Brown (Boston Celtics, Forward) © imago images / Icon SMI 6/42 Klay Thompson (Golden State Warriors, Guard) © imago images / Icon SMI 7/42 Kristaps Porzingis (Dallas Mavericks, Center) © imago images / Icon SMI 8/42 Russell Westbrook (Houston Rockets, Guard) © getty 9/42 Trae Young (Atlanta Hawks, Guard) © imago images / Icon SMI 10/42 Zion Williamson (New Orleans Pelicans, Forward) © getty 11/42 Weiter geht es mit 3B und den Plätzen 30 bis 25: Bradley Beal (Washington Wizards, Guard) © getty 12/42 Devin Booker (Phoenix Suns, Guard) © getty 13/42 Donovan Mitchell (Utah Jazz, Guard) © getty 14/42 Draymond Green (Golden State Warriors, Forward) © getty 15/42 Kyrie Irving (Brooklyn Nets, Guard) © imago images / ZUMA Press 16/42 Pascal Siakam (Toronto Raptors, Forward) © getty 17/42 Abgeschlossen wird die Stufe 3 mit der Kategorie A, in welche acht Spieler platziert wurden, das wären also die Plätze 24 bis 17: Bam Adebayo (Miami Heat, Center) © getty 18/42 Ben Simmons (Philadelphia 76ers, Guard) © getty 19/42 Jamal Murray (Denver Nuggets, Guard) © imago images / Icon SMI 20/42 Jrue Holiday (New Orleans Pelicans, Guard) © getty 21/42 Karl-Anthony Towns (Minnesota Timberwolves, Center) © getty 22/42 Kemba Walker (Boston Celtics, Guard) © getty 23/42 Khris Middleton (Milwaukee Bucks, Forward) © getty 24/42 Kyle Lowry (Toronto Raptors, Guard) © getty 25/42 Weiter geht es zu Stufe 2, welche gemäß Partnow die sogenannten Abo-All-Stars darstellt. Auf dieser Stufe können Teams in den Playoffs etwas reißen, wenn sie einen solchen Spieler in den eigenen Reihen haben. © imago images / Icon SMI 26/42 Los geht es wieder mit der Stufe 2C (Platz 16 bis 13), vier Spieler wurden hier gerankt: Chris Paul (Oklahoma City Thunder, Guard) © getty 27/42 Jayson Tatum (Boston Celtics, Forward) © imago images / ZUMA Wire 28/42 Paul George (L.A. Clippers, Forward) © imago images / Agencia EFE 29/42 Rudy Gobert (Utah Jazz, Center) © getty 30/42 Etwas höher als dieses Quartett wurden diese drei Spieler gerankt (Platz 12 bis 10): Damian Lillard (Portland Trail Blazers, Guard) © getty 31/42 Jimmy Butler (Miami Heat, Forward) © imago images / ZUMA Press 32/42 Joel Embiid (Philadelphia 76ers, Center) © getty 33/42 Und dann ist da noch 2A (Platz 9 bis 7), die Kategorie für Spieler, die an Stufe 1 kratzen und definitiv die besten Spieler eines Finals-Teams sein könnten - Anthony Davis (Los Angeles Lakers, Forward) © getty 34/42 Luka Doncic (Dallas Mavericks, Guard) © getty 35/42 Nikola Jokic (Denver Nuggets, Center) © getty 36/42 Wir haben die höchste Stufe der sechs besten NBA-Spieler erreicht, hier gibt es nur noch 1A und 1B, also die Spieler, die erstens selten sind und zweitens nachweislich die besten Spieler eines Championship-Teams sind. © getty 37/42 Kategorie 1B sind die großen Unbekannten, also Superstars, die lange verletzt fehlten. Das sind zwei Spieler: Kevin Durant (Brooklyn Nets, Forward). © imago images / ZUMA Press 38/42 Stephen Curry (Golden State Warriors, Guard) © imago images / ZUMA Wire 39/42 Es bleiben vier Spieler für die absolut höchste Kategorie 1A übrig - und diese heißen: Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks, Forward) © imago images / Icon SMI 40/42 James Harden (Houston Rockets, Guard) © getty 41/42 Kawhi Leonard (L.A. Clippers, Forward) © getty 42/42 LeBron James (Los Angeles Lakers, Forward)

Pat Riley denkt noch nicht ans Aufhören

Zum Griechen durfte sich Riley natürlich nicht äußern, dennoch ist klar, dass Miami alles daran setzen wird, um im in der Offseason 2021 den nötigen Cap Space zu besitzen. Auch Riley wird dann mit Sicherheit noch die Fäden ziehen. Der Pate vom South Beach denkt trotz seines fortgeschrittenen Alters noch lange nicht ans Aufhören.

"Solange mich Micky Arison (der Besitzer der Heat, Anm. d. Red.) hier haben möchte", sagte Riley auf die Frage, wie lange er seinen Job noch machen möchte. "Wenn ihr aufhören würdet, immer mein Alter zu schreiben, würde keiner denken, dass ich 75 Jahre alt bin. Ich liebe es und liebe dieses Team."

Miami Heat vs. Los Angeles Lakers: Die Finals im Überblick