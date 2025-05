Viel Glück, sehr viel Gregor Kobel und eine wichtige Umstellung: Wie der BVB einen bemerkenswerten Sieg in Leverkusen holte

Zunächst mussten Gregor Kobel und das Glück den BVB in Leverkusen retten. Am Ende triumphierte Dortmund aber nicht unverdient.

Als an diesem sonnigen Sonntag in Leverkusen eine halbe Stunde gespielt war, deutete überhaupt nichts darauf hin, dass dies ein erfolgreicher Nachmittag für Borussia Dortmund werden würde. Zu erdrückend war die Überlegenheit der Gastgeber in den ersten 30 Minuten, die Jeremie Frimpong gerade mit dem hochverdienten Tor zur Leverkusener Führung belohnt hatte.