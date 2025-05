Bei den Red Devils hat er keine sportliche Zukunft mehr. Deshalb plant United Jadon Sanchos Verkauf, um noch Geld mit ihm einzunehmen.

Manchester United will den in dieser Saison an den FC Chelsea ausgeliehen Jadon Sancho im Sommer angeblich loswerden. Die Red Devils spekulieren nach Angaben der Zeitungen Sun und Mirror darauf, dass Bayer Leverkusen den Flügelspieler holen möchte - und zwar zu einem Schnäppchenpreis, wenn man die zuvor von Manchester gezahlte Ablösesumme bedenkt.