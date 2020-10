NBA - Miami Heat gehen in Spiel 1 der Finals unter: Den Überfliegern die Flügel gestutzt

Die Miami Heat haben Spiel 1 der Finals mit 98:116 deutlich verloren. Die Los Angeles Lakers um LeBron James nutzten dabei in der Defense jede Schwäche gnadenlos aus, das bekam vor allem Tyler Herro zu spüren. Und doch gibt es vereinzelt Dinge, die Hoffnung machen - trotz der Verletzungsmisere. Hier geht es zu den Highlights des Spiels.

"Er ist kein Rookie mehr." Diese Beobachtung machte Heat-Coach Erik Spoelstra nach Spiel 4 seines Teams gegen die Boston Celtics über seinen Frischling Tyler Herro. 37 Punkte hatte der Guard verbucht und dabei mehrere Rookie-Rekorde geknackt. Das verschaffte nationale Aufmerksamkeit, am South Beach wabern schon länger Vergleiche zu Franchise-Ikone Dwyane Wade (welcher diese auch befeuerte) um die American Airlines Arena.

Einer der ESPN-Experten hatte Herro sogar als Finals-MVP getippt, vermutlich aufgrund seiner Furchtlosigkeit vor großen Momenten. Rotzfrech präsentierte sich Herro bisher in den Playoffs und auch in Spiel 1 der Finals ließ der 20-Jährige hier und da sein Talent aufblitzen.

Es war schon mutig, als er im Post gegen LeBron James den Spalding bekam und den King dann per Spin richtig schlecht aussehen ließ. Das Problem: Die Aktion geschah rund drei Minuten vor dem Ende und die Heat lagen da noch immer mit 19 Punkten in Rückstand.

Es war Herros wohl beste Aktion eines gebrauchten Abends. Zwar erzielte der Shooting Guard 14 Punkte in 30 Minuten, brauchte dafür aber 18 Würfe und beendete die Partie mit einem Plus-Minus-Wert von -35. Damit stellte der Youngster den Finals-Negativ-Rekord von Kobe Bryant aus dem Jahr 2008 ein.

NBA - Netzreaktionen nach Spiel 1 der Finals zwischen den Lakers und Heat: "That escalated quickly" © getty 1/20 Was für ein dominanter Auftritt der Lakers in Spiel 1 der NBA Finals! Schon während der Blowout-Klatsche der Heat hagelte es einiges an Häme im Netz für Miami, manche erklärten die Serie bereits für beendet. SPOX hat die besten Reaktionen gesammelt. © getty 2/20 Josh Hart (New Orleans Pelicans): "Das wird eine gute Serie." - "Ich habe gelogen." © getty 3/20 Josh Hart (New Orleans Pelicans): "Stop. Das ist ein Sweep." © getty 4/20 Richard Jefferson (ehemaliger NBA Spieler und heutiger ESPN-Analyst) © getty 5/20 Skip Bayless (FOX Sports): "Jetzt ist Dragic weg, Bam hat sein Handgelenk verletzt und Jimmy Butler sieht nicht richtig gut aus, nachdem er mit seinem Knöchel umgeknickt ist. Sweep!" © getty 6/20 Chris Vernon (The Ringer): "Die Serie startet nicht, bis das Auswärtsteam gewinnt." © getty 7/20 Chris Baker (ehemaliger NFL-Spieler): "Holt die Besen raus, diese Serie ist vorbei." © getty 8/20 Zach Harper (The Athletic) © getty 9/20 Colin Cowherd (FOX Sports): "Die Lakers sind so viel größer, länger und stärker. Die schließen am Ring ab, wann immer sie wollen." © getty 10/20 © getty 11/20 © getty 12/20 Nick Wright (FOX Sports): "Nach 30 Minuten ... Klutch Sports (die Spieleragentur, die unter anderem LeBron James und Anthony Davis vertritt, Anm. d. Red.): 56 Punkte - Miami Heat: 55 Punkte" © getty 13/20 "Das ist für jeden, der Jokic als besten Big der Liga bezeichnet hat." © getty 14/20 Larry Sanders (ehemaliger NBA-Spieler): "Liebe Miami Heat, ich kann Anthony Davis verteidigen ... wir sehen uns in diesem Sommer." © getty 15/20 © getty 16/20 © getty 17/20 © getty 18/20 Tom Haberstroh (NBC Sports) © getty 19/20 Duncan Smith (HoopsHabit): "Was wäre, wenn wir den Playoff-Spot der Heat an die Suns weitergeben?" © getty 20/20 Scott Cacciola (New York Times): "Die Fans haben schon die Arena verlassen."

Miami Heat: LeBron James macht Jagd auf Herro und Robinson

Schon eine von Herros ersten Ballberührungen stand symptomatisch für seine Finals-Premiere. Nach einem Fehlwurf von Kyle Kuzma sammelte der Rookie den Rebound ein und dribbelte los. Darauf hatte Kentavious Caldwell-Pope jedoch gewartet und luchste dem Heat-Guard umgehend den Ball wieder ab. In der Folge rotierte Herro dann falsch, ein offenen Dreier von KCP war die Konsequenz.

Dies mag Nervosität oder eine Unkonzentriertheit gewesen sein, das passiert. Viel verhängnisvoller war dagegen etwas anderes, seine Defense. Die Celtics schafften es in den Conference Finals nicht, die Schwachstellen der Heat, namentlich Herro und Duncan Robinson, zu attackieren. Boston hatte aber eben auch keinen LeBron James, der im Herbst seiner Karriere so aggressiv wie kein anderer mögliche Mismatches jagt. Als LeBron sein erstes SI-Cover hatte, war Herro 2, als LeBron erstmals in den Finals stand, war Herro gerade einmal 7 Jahre alt.

Man konnte fast schon Mitleid haben mit welcher Rigorosität James immer wieder den Rookie suchte, um gegen ihn im Eins-gegen-Eins zum Korb zu powern oder eben die Hilfe zu ziehen, um so freie Dreier zu generieren. So scorte James zwar im direkten Duell mit Herro keinen einzigen Punkt, dafür profitierten aber die Rollenspieler der Lakers.

Doch nicht nur Herro wurde attackiert, gleiches galt auch für Robinson. Der ist zwar deutlich länger als Herro, doch auch er ist in seinem Schaffen in der Defense massiv limitiert. Es war eine der Befürchtungen Miamis, dass man die schwachen Verteidiger auch in einem guten Team-Konstrukt nicht verstecken könne, das wurde zumindest einmal in Spiel 1 bestätigt.

Miami Heat: Zone gegen Lakers nicht spielbar?

Als Konter dafür war die Zonenverteidigung vorgesehen, die zum Auftakt aber nur sporadisch eingesetzt wurde. Hier fehlte zeitweise die Abstimmung, einen solchen Kollaps wie in diesem Beispiel hat es wohl bei den Heat in der kompletten Postseason noch nicht gegeben.

Allerdings stellen die Lakers auch ein schwieriges Matchup für die Zone dar. In LeBron, Davis und Rajon Rondo verfügen die Kalifornier über enorm smarte Spieler. Zudem sind die Lakers das beste Team am offensiven Brett, was immer eine der großen Schwachstellen einer Zone ist.

Erschwerend kam auch noch hinzu, das die Lakers brandheiß aus der Distanz waren. Alleine in Halbzeit eins trafen acht verschiedene Akteure einen Dreier, von 17 Versuchen flutschten elf durch die Reuse. Die Hoffnung aus Sicht der Heat: Das werden die Lakers nicht über die komplette Serie halten können, bereits der zweite Durchgang deutete dies an (nur noch 4/21 Triples).

NBA Finals - Einzelkritiken zu Lakers vs. Heat Spiel 1: Zwei leichte Opfer für King James © getty 1/22 Die Los Angeles Lakers haben Spiel 1 der Finals komplett dominiert - vor allem dank ihrer Superstars. Bei den Heat stachen zwei absolute Schwachstellen heraus. Die Einzelkritiken. © getty 2/22 LAKERS - LEBRON JAMES (Starting Point Guard): Startete im ersten Viertel verhalten, trotzdem am Ende wieder mit einer kompletten Vorstellung. Attackierte Miamis Schwachstellen gnadenlos und führte die Heat phasenweise vor. Note: 1,5. © getty 3/22 DANNY GREEN (Starting Shooting Guard): Der Klassiker - zum Start der Finals ist auch Greens Shooting wieder da! Lieferte mit 3/8 Dreiern das gewünschte Spacing, dazu mit guter Defense nach anfänglichen Schwierigkeiten. Note: 2,5. © getty 4/22 KENTAVIOUS CALDWELL-POPE (Starting Small Forward): Als die Lakers im ersten Viertel Probleme hatten, hielt KCP sie mit zwei Dreiern im Spiel! Danach unauffällig, aber Caldwell-Pope erledigte seinen Job tadellos. Note: 2. © getty 5/22 ANTHONY DAVIS (Starting Power Forward): Ohne jeden Zweifel der beste Akteur auf dem Court. Davis dominierte offensiv mit seiner Länge und Jumpshots, dazu mit gutem Passing gegen das Doppeln. Auch defensiv ganz stark. Note: 1. © getty 6/22 DWIGHT HOWARD (Starting Center): Begann defensiv ganz schwach gegen das Pick'n'Roll; es war kein Zufall, dass die Lakers erst richtig loslegten, als Howard auf die Bank ging. Nach der Pause verbessert, dennoch klar der schwächste Laker. Note: 4. © getty 7/22 ALEX CARUSO (Backup Guard): Erfüllte seine Rolle wieder mal stark, offensiv mit klugen Cuts, einem krachenden Transition-Dunk und sogar einem Dreier. Spielte auch defensiv einen starken Part, u.a. gegen Herro. Note: 2. © getty 8/22 RAJON RONDO (Backup Guard): Lieferte wie so oft in diesen Playoffs starkes Playmaking von der Bank, gerade in den Minuten ohne LeBron war Rondo ganz stark. Diesmal nur 1/5 Dreier, trotzdem ein guter Auftritt. Note: 2,5. © getty 9/22 MARKIEFF MORRIS (Backup Forward): Traf zwei Dreier, reihte sich in Halbzeit eins also nahtlos ins brandheiße Lakers-Shooting ein. Dazu schien er sich auch defensiv etwas besser als Howard zurechtzufinden. Note: 3. © getty 10/22 KYLE KUZMA (Backup Forward): Defensiv zeigte Kuzma guten Einsatz und viel Energie. Offensiv gelang ihm nahezu überhaupt nichts (1/7 FG), trotzdem hatte er so soliden Impact. Note: 3,5. © getty 11/22 JARED DUDLEY, J.R. SMITH UND QUINN COOK (im Bild): Wurden allesamt nur für die letzten 1:23 Minuten eingesetzt und waren somit nicht zu benoten. © getty 12/22 HEAT - GORAN DRAGIC (Starting Point Guard): Im ersten Viertel war sein Playmaking der Schlüssel für den guten Start Miamis. Ohne ihn ging den Heat völlig die Linie verloren. Die Finals sind für ihn womöglich leider gelaufen. Note: 2. © getty 13/22 DUNCAN ROBINSON (Starting Shooting Guard): Rabenschwarzer Abend für Miamis wichtigsten Shooter. Die Lakers standen ihm auf den Füßen, nur drei Würfe wurde er los (kein Treffer). Dazu defensiv ein großer Schwachpunkt. Note: 5. © getty 14/22 JIMMY BUTLER (Starting Small Forward): Begann exzellent, ließ auch LeBron im ersten Viertel ein, zwei Mal schlecht aussehen. Nach seiner Knöchelverletzung limitiert, trotzdem machte er individuell ein gutes Spiel (23 Punkte, 8/13 FG). Note: 2,5. © getty 15/22 JAE CROWDER (Starting Power Forward): Es macht nicht viel Spaß, Davis in dieser Form verteidigen zu müssen. Crowder hatte offensiv seine Momente und traf vier Dreier, aber A.D. war eine Nummer zu groß. Note: 3,5. © getty 16/22 BAM ADEBAYO (Starting Center): Bitteres Spiel für Miamis All-Star. Der Beginn war offensiv gut, aber mit zunehmender Spielzeit setzte ihm die Physis der Lakers merklich zu. Musste dann verletzt raus. Note: 4. © getty 17/22 TYLER HERRO (Backup Guard): Die Lakers pickten sich Herro als Schwachstelle raus und attackierten ihn mit großem Erfolg. Offensiv mit offenem Visier, aber ohne Glück (6/18 FG). Ein ganz schwacher Auftritt. Note: 5,5. © getty 18/22 KENDRICK NUNN (Backup Guard): Ein echter Lichtblick in der Schlussphase, nachdem er zuvor wochenlang nicht die Rotation knacken konnte (18 Punkte). Sollte Dragic ausfallen, wird er umso wichtiger. Note: 2. © getty 19/22 ANDRE IGUODALA (Backup Forward): Sprang mit 6 Assists nach der Dragic-Verletzung ein wenig als Playmaker in die Bresche. Das Experiment mit Iggy als Backup-Center sollte Spoelstra gegen die Lakers aber schnell beenden. Note: 3,5. © getty 20/22 SOLOMON HILL (Backup Forward): Wurde vor allem aus defensiven Gründen eingesetzt und machte seine Sache zumindest ordentlich. Dazu ausnahmsweise sogar mal mit zwei Field Goals. Note: 3,5. © getty 21/22 KELLY OLYNYK (Backup Center): Als die Lakers ihre Körperspannung bereits Duschen geschickt hatten, schwang sich Kelly O. zum Plus/Minus-Leader seines Teams auf (+14). Das war irreführend, trotzdem empfahl sich Olynyk für weitere Spielzeit. Note: 3. © getty 22/22 DERRICK JONES (Backup Forward): Wurde für 7:29 Minuten eingesetzt, in denen er abgesehen von einem Dunk aber nicht übermäßig in Erscheinung trat. Nicht zu benoten.

Miami Heat: Wie können sie sich defensiv steigern?

Trotzdem kamen die Lakers am Ende auf 127,5 Punkte pro 100 Ballbesitze, was natürlich in dieser Form viel zu viel ist. "Wir müssen das in Spiel 2 viel besser machen", forderte auch Coach Erik Spoelstra. "Wir brauchen mehr Einsatz, Leidenschaft und mehr Kommunikation", sagte Spo.

Hin und wieder blitzten Miamis Stärken auf, das reichte jedoch nicht. Hier ein Beispiel. LeBron nutzt in dieser Szene mal wieder das Mismatch gegen Herro, doch Andre Iguodala kommt unter dem Korb zur Hilfe, während Jimmy Butler die Passwege zustellt.

Das ist Heat-Basketball, das ist das ständige gegenseitige Helfen, das individuelle Schwächen kaschieren kann. Anders wird es auch nicht gehen, denn die Heat sind eben doch nicht so tief, wie viele vielleicht denken würden. Schon gegen Boston verkürzte sich die Heat-Rotation auf teilweise sieben Akteure, weil Spieler wie Kendrick Nunn, Derrick Jones Jr. oder Kelly Olynyk vom Feld gespielt wurden.

Miami Heat: Kendrick Nunn als Lichtblick

Durch den Blowout bekamen besagte Akteure aber noch einmal eine Chance und vor allem Nunn spielte sich nach bisher verheerenden Playoffs mit 18 Punkten ein wenig frei. Hinter Butler war der Rookie sogar Topscorer. Durch die Verletzung von Goran Dragic, der womöglich den Rest der Finals fehlen wird, wären gute Minuten von Nunn umso wichtiger.

"Wir können sein Scoring gut gebrauchen", befand auch Spoelstra, der den Guard in der Bubble aus der Starting Five nahm und dafür Dragic brachte. Nun könnte doch noch einmal Nunns Stunde schlagen, nachdem es Miami zu Beginn der zweiten Halbzeit zunächst mit Herro versucht hatte.

Miami wird jegliche Hilfe dankend annehmen, schlechter hätten diese Finals nicht starten können. Blowout kassiert, der Topscorer verletzt, ein weiterer All-Star angeschlagen. Es kann eigentlich nur besser werden, da dürften sich alle auf Seiten der Heat einig sein.

Lakers vs. Heat: Die Finals 2020 im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis/Übertragung 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 116:98 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 5* 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 6* 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 7* 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN

*falls notwendig