NBA Finals: Miami Heat bangen nach Spiel 1 gegen Los Angeles Lakers um Goran Dragic und Bam Adebayo

Die Miami Heat kassierten in Spiel 1 der NBA Finals gegen die Los Angeles Lakers einen klassischen Blowout und verloren neben dem Spiel (98:116) auch noch Goran Dragic. Der Slowene verletzte sich in Halbzeit eins am Fuß und wird nun untersucht. Auch Jimmy Butler und Bam Adebayo zogen sich Blessuren zu.

Der Point Guard verletzte sich im zweiten Viertel, als er ohne gegnerische Einwirkung mit dem Fuß am Boden hängen geblieben war. Im Anschluss humpelte der "Dragon" sichtlich und kehrte in der zweiten Halbzeit nicht mehr zurück. Für den Slowenen begann dann Tyler Herro nach der Pause.

Laut Chris Haynes von Yahoo Sports wird Dragic zeitnah geröntgt werden, noch ist nicht klar, ob der Topscorer der Heat in den Playoffs in den kommenden Spielen wieder mit dabei sein kann. Heat-Coach Erik Spoelstra konnte nach dem Spiel noch kein Update geben.

Neben Dragic zogen sich auch Jimmy Butler und Bam Adebayo kleinere Verletzungen zu, auch wenn beide Starter zunächst im Spiel blieben. Butler knickte kurz vor der Pause bei einem Drive gegen Anthony Davis ohne Einwirkung des Gegners unglücklich mit dem linken Fuss um, konnte aber weitermachen.

Miami Heat: Bam Adebayo mit Schulterzerrung

Adebayo versuchte es im dritten Viertel noch einmal, musste später aber abbrechen und wurde aus der Partie genommen. Rachel Nichols (ESPN) berichtete noch während des Spiels, dass sich der All-Star eine Zerrung der Schulter zugezogen habe. Strukturell ist aber nichts kaputt, wie eine schnelle MRT-Untersuchung zeigte.

Viel Zeit bleibt den drei wichtigsten Spielern der Heat aber nicht. Schon in der Nacht auf Samstag steigt Spiel 2 der NBA Finals (live ab 3 Uhr auf DAZN).

