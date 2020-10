NBA Finals - LeBron James warnt trotz Lakers-Dominanz vor den Fehlern von 2011: "Es brennt bis heute in mir"

Die Los Angeles Lakers haben Spiel 1 der NBA Finals mit einer dominanten Vorstellung 116:98 gewonnen. LeBron James warnte dennoch davor, sich nun zu sicher zu fühlen - auch aufgrund seiner eigenen Erfahrung. Hier geht es zu den Highlights des Spiels.

Beinahe fühlte man sich schon während des Spiels dazu verleitet, den Lakers vorzeitig zum Titel zu gratulieren und die Finals für beendet zu erklären. Miami hatte zwei Stars verloren, das Spiel war ihnen schon vorher entglitten. Auch die Lakers wirkten entspannt, verwalteten ihre 32-Punkte-Führung nur noch und ließen diese am Ende nochmal bis auf nur 13 zusammenschmelzen.

LeBron James war dann derjenige, der mit zwei Layups die endgültige Entscheidung herbeiführte und der zuvor schon ein ums andere Mal seine Teamkollegen für deren nonchalante Körperspannung in der Defensive rügte. Beides war kein Zufall; James wohnt quasi in den Finals, hat bei seinen zehn Trips schon jede Erfahrung gemacht, die ein NBA-Spieler auf dieser Bühne machen kann.

Dazu gehört definitiv auch die Gefahr, sich zu sicher zu fühlen; diesen Fehler beging James bei seiner zweiten Finals-Teilnahme, im Jahr 2011, beim bisher einzigen Mal, dass sein Team Spiel 1 der Serie gewinnen konnte. "Die Scheiße brennt bis heute in mir", gab der 35-Jährige nach dem 116:98-Auftaktsieg seines Teams unumwunden zu.

Los Angeles Lakers: "Job ist noch nicht erledigt"

Zur Erinnerung: LeBron hatte mit den Heat damals Spiel 1 gewonnen, in Spiel 2 schien sich das Ganze zu wiederholen. "D-Wade trifft einen Dreier direkt vor ihrer Bank, der uns entweder mit 13 oder 17 Punkten in Führung bringt", erinnerte sich James. "Von dem Moment an legte Dallas einen höllischen Run hin und Dirk Nowitzki schließt das Spiel mit einem linkshändigen Layup ab, um das Spiel zu klauen."

James erwähnte dabei nicht, dass Wade und er besagten Dreier damals zelebrierten und Dallas provozierten, als wäre die Meisterschaft schon gewonnen, aber die Botschaft kam an. "Ich rede immer darüber, dass der beste Lehrer im Leben die Erfahrung ist, und ich habe viele Erfahrungen gemacht. Das bringt mich dazu, der zu sein, der ich heute bin."

Die Fehler, die Miami damals gegen Nowitzki, der bei Spiel 1 als virtueller Fan neben unter anderem Ex-Präsident Barack Obama zuschaute, und die Mavericks machte, will LeBron nun gegen Miami tunlichst vermeiden. Auch deshalb betete nach dem deutlichen Sieg jeder Laker dasselbe Mantra herunter wie schon nach dem Erreichen der Serie: "Der Job ist noch nicht erledigt."

Die Lakers sind auf Geschäftsreise

Es ist neben dem individuellen Talent auch dieser Fokus, der dafür sorgt, dass die Lakers in dieser Postseason bisher so stark und auch gefestigt wirken. Jimmy Butler bezeichnete den gesamten Restart schon öfter als "Geschäftsreise" für sich und sein Team, mit der gleichen Mentalität treten auch die Lakers auf und widmen sich so jeder Aufgabe, einer nach der anderen.

Mit den Rockets und Nuggets besiegte Los Angeles bereits zwei vollkommen unterschiedlich spielende Teams mit angepassten Defensiv-Konzepten, Miami bietet mit seinem Off-Ball-Movement nun wieder eine andere Herausforderung. Es brauchte ein wenig, bis die Lakers damit zurechtkamen - in den ersten Minuten des Spiels zog Miami bis auf 13 Punkte weg, vor allem Dwight Howard hing dabei in der Pick'n'Roll-Defense einige Male komplett in der Luft.

Doch die Lakers absorbierten diesen Punch, wie sie es auch schon in den vorigen Runden getan hatten. "Wir waren am Anfang nicht physisch genug. Man muss erst ein Gefühl dafür bekommen, wie hart Miami spielt", sagte James. "Sie haben uns am Anfang aufs Maul gehauen und wir mussten das spüren. Wir haben dadurch verstanden, wie hart wir selbst spielen mussten, um hier zu gewinnen."

Anthony Davis feiert historisches Finals-Debüt

Die Lakers intensivierten in der Folge selbst ihren Druck in der Defense, dabei half es, dass Anthony Davis von der Vier auf die Fünf rückte, wodurch die Lakers weitaus beweglicher wurden. Dragic bekam weniger Platz zum Operieren, den Shootern (insbesondere Duncan Robinson) stand immer ein Laker auf den Füßen. Miami musste ab Mitte des ersten Viertels schlagartig unheimlich hart für seine Punkte arbeiten.

Auf der Gegenseite war Davis ebenfalls der wandelnde Matchup-Albtraum. Seine 34 Punkte waren die drittmeisten bei einem Finals-Debüt in der Lakers-Historie, unglaublich war dabei erneut die Vielseitigkeit, mit der er diese Punkte erzielte. Aus der Mitteldistanz, von der Dreierlinie oder direkt am Korb, dazu zog Davis auch noch zehn Freiwürfe (und traf sie alle).

Von Finals-Nervosität war also absolut nichts zu sehen. "Wenn der Ball in der Luft ist, geht alles weg und es ist einfach nur Basketball", sagte der 27-Jährige. "Aber alles davor ist sehr aufregend. Dein Adrenalin schießt am Anfang in die Höhe, weil du so froh darüber bist, einfach dabei zu sein. Es war eine großartige Erfahrung."

LeBron James: "Können so viel besser sein"

Zum heißersehnten Duell mit Heat-Center Bam Adebayo kam es dabei nur relativ sporadisch - zunächst versuchten es die Heat überwiegend mit Jae Crowder sowie häufigem Doppeln gegen Davis, dann verletzte sich Adebayo auch noch an der Schulter und kam am Ende nur auf 21:10 Minuten Einsatzzeit. Das passte bestens zu einem Horror-Tag für die Heat, an dem sich deren drei Playoff-Topscorer allesamt verletzten.

"Man will nie sehen, wie sich jemand verletzt", sagte Davis. "Es ist immer schlecht, wenn man nicht sicher ist, ob sie spielen und ob man die beste Version eines Teams bekommt. Aber wir können uns darum keine Sorgen machen. Wir müssen immer noch da rausgehen. Wir müssen uns um die Spieler sorgen, die spielen werden und versuchen, die Serie zu gewinnen."

Dafür haben die Lakers sich nun die Pole Position verdient, auch weil James keine Zeit verschwendete und die schwächeren Heat-Verteidiger Robinson und Tyler Herro gnadenlos attackierte, wann immer sich die Gelegenheit bot. Auch dabei ging er mit einem Fokus vor, den er in der Form 2011 noch nicht erreicht hatte.

Aber man lernt eben aus seinen Fehlern. "Ich kann es nicht erwarten, mir den Film anzusehen und zu analysieren, was wir vor allem im letzten Viertel falsch gemacht haben", sagte James. "Wir können so viel besser sein." Drei Siege fehlen noch, bis dahin bleibt alles geschäftlich.

NBA Finals - Einzelkritiken zu Lakers vs. Heat Spiel 1: Zwei leichte Opfer für King James © getty 1/22 Die Los Angeles Lakers haben Spiel 1 der Finals komplett dominiert - vor allem dank ihrer Superstars. Bei den Heat stachen zwei absolute Schwachstellen heraus. Die Einzelkritiken. © getty 2/22 LAKERS - LEBRON JAMES (Starting Point Guard): Startete im ersten Viertel verhalten, trotzdem am Ende wieder mit einer kompletten Vorstellung. Attackierte Miamis Schwachstellen gnadenlos und führte die Heat phasenweise vor. Note: 1,5. © getty 3/22 DANNY GREEN (Starting Shooting Guard): Der Klassiker - zum Start der Finals ist auch Greens Shooting wieder da! Lieferte mit 3/8 Dreiern das gewünschte Spacing, dazu mit guter Defense nach anfänglichen Schwierigkeiten. Note: 2,5. © getty 4/22 KENTAVIOUS CALDWELL-POPE (Starting Small Forward): Als die Lakers im ersten Viertel Probleme hatten, hielt KCP sie mit zwei Dreiern im Spiel! Danach unauffällig, aber Caldwell-Pope erledigte seinen Job tadellos. Note: 2. © getty 5/22 ANTHONY DAVIS (Starting Power Forward): Ohne jeden Zweifel der beste Akteur auf dem Court. Davis dominierte offensiv mit seiner Länge und Jumpshots, dazu mit gutem Passing gegen das Doppeln. Auch defensiv ganz stark. Note: 1. © getty 6/22 DWIGHT HOWARD (Starting Center): Begann defensiv ganz schwach gegen das Pick'n'Roll; es war kein Zufall, dass die Lakers erst richtig loslegten, als Howard auf die Bank ging. Nach der Pause verbessert, dennoch klar der schwächste Laker. Note: 4. © getty 7/22 ALEX CARUSO (Backup Guard): Erfüllte seine Rolle wieder mal stark, offensiv mit klugen Cuts, einem krachenden Transition-Dunk und sogar einem Dreier. Spielte auch defensiv einen starken Part, u.a. gegen Herro. Note: 2. © getty 8/22 RAJON RONDO (Backup Guard): Lieferte wie so oft in diesen Playoffs starkes Playmaking von der Bank, gerade in den Minuten ohne LeBron war Rondo ganz stark. Diesmal nur 1/5 Dreier, trotzdem ein guter Auftritt. Note: 2,5. © getty 9/22 MARKIEFF MORRIS (Backup Forward): Traf zwei Dreier, reihte sich in Halbzeit eins also nahtlos ins brandheiße Lakers-Shooting ein. Dazu schien er sich auch defensiv etwas besser als Howard zurechtzufinden. Note: 3. © getty 10/22 KYLE KUZMA (Backup Forward): Defensiv zeigte Kuzma guten Einsatz und viel Energie. Offensiv gelang ihm nahezu überhaupt nichts (1/7 FG), trotzdem hatte er so soliden Impact. Note: 3,5. © getty 11/22 JARED DUDLEY, J.R. SMITH UND QUINN COOK (im Bild): Wurden allesamt nur für die letzten 1:23 Minuten eingesetzt und waren somit nicht zu benoten. © getty 12/22 HEAT - GORAN DRAGIC (Starting Point Guard): Im ersten Viertel war sein Playmaking der Schlüssel für den guten Start Miamis. Ohne ihn ging den Heat völlig die Linie verloren. Die Finals sind für ihn womöglich leider gelaufen. Note: 2. © getty 13/22 DUNCAN ROBINSON (Starting Shooting Guard): Rabenschwarzer Abend für Miamis wichtigsten Shooter. Die Lakers standen ihm auf den Füßen, nur drei Würfe wurde er los (kein Treffer). Dazu defensiv ein großer Schwachpunkt. Note: 5. © getty 14/22 JIMMY BUTLER (Starting Small Forward): Begann exzellent, ließ auch LeBron im ersten Viertel ein, zwei Mal schlecht aussehen. Nach seiner Knöchelverletzung limitiert, trotzdem machte er individuell ein gutes Spiel (23 Punkte, 8/13 FG). Note: 2,5. © getty 15/22 JAE CROWDER (Starting Power Forward): Es macht nicht viel Spaß, Davis in dieser Form verteidigen zu müssen. Crowder hatte offensiv seine Momente und traf vier Dreier, aber A.D. war eine Nummer zu groß. Note: 3,5. © getty 16/22 BAM ADEBAYO (Starting Center): Bitteres Spiel für Miamis All-Star. Der Beginn war offensiv gut, aber mit zunehmender Spielzeit setzte ihm die Physis der Lakers merklich zu. Musste dann verletzt raus. Note: 4. © getty 17/22 TYLER HERRO (Backup Guard): Die Lakers pickten sich Herro als Schwachstelle raus und attackierten ihn mit großem Erfolg. Offensiv mit offenem Visier, aber ohne Glück (6/18 FG). Ein ganz schwacher Auftritt. Note: 5,5. © getty 18/22 KENDRICK NUNN (Backup Guard): Ein echter Lichtblick in der Schlussphase, nachdem er zuvor wochenlang nicht die Rotation knacken konnte (18 Punkte). Sollte Dragic ausfallen, wird er umso wichtiger. Note: 2. © getty 19/22 ANDRE IGUODALA (Backup Forward): Sprang mit 6 Assists nach der Dragic-Verletzung ein wenig als Playmaker in die Bresche. Das Experiment mit Iggy als Backup-Center sollte Spoelstra gegen die Lakers aber schnell beenden. Note: 3,5. © getty 20/22 SOLOMON HILL (Backup Forward): Wurde vor allem aus defensiven Gründen eingesetzt und machte seine Sache zumindest ordentlich. Dazu ausnahmsweise sogar mal mit zwei Field Goals. Note: 3,5. © getty 21/22 KELLY OLYNYK (Backup Center): Als die Lakers ihre Körperspannung bereits Duschen geschickt hatten, schwang sich Kelly O. zum Plus/Minus-Leader seines Teams auf (+14). Das war irreführend, trotzdem empfahl sich Olynyk für weitere Spielzeit. Note: 3. © getty 22/22 DERRICK JONES (Backup Forward): Wurde für 7:29 Minuten eingesetzt, in denen er abgesehen von einem Dunk aber nicht übermäßig in Erscheinung trat. Nicht zu benoten.

Lakers vs. Heat: Die Finals 2020 im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis/Übertragung 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 116:98 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 5* 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 6* 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 7* 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN

*falls notwendig