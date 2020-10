NBA Finals, Spiel 5 - Los Angeles Lakers vs. Miami Heat: Übertragung im TV und Livestream

Die Los Angeles Lakers liegen mit 3-1 in den NBA Finals gegen die Miami Heat in Front und brauchen nur noch einen Sieg, um den Titelgewinn perfekt zu machen. Gelingt das schon in Spiel 5? SPOX hat alle Infos für Euch, wann die Partie stattfindet und wo Game 5 im Livestream übertragen wird.

Die NBA Finals live auf DAZN: Mit dem kostenlosen Probemonat könnt Ihr Spiel 5 zwischen den Lakers und Heat live sehen!

NBA Finals - Los Angeles Lakers vs. Miami Heat, Spiel 5: Termin und Austragungsort

Das möglicherweise entscheidende Spiel 5 der NBA Finals findet am kommenden Freitag statt. In Deutschland beginnt die Partie zwischen den Lakers und Heat aufgrund der Zeitverschiebung allerdings erst in der Nacht auf Samstag (10. Oktober), los geht es um 3 Uhr deutscher Zeit.

Sollten die Lakers tatsächlich Spiel 5 und damit den NBA-Titel gewinnen, könnten LeBron James und Co. nicht mit ihren Fans in der Halle feiern. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie finden alle Playoff-Spiele, und damit auch die Finals, im ESPN Wide World of Sports Complex in Disney World, Orlando, auf neutralem Boden statt.

NBA Finals, Lakers vs. Heat, Spiel 5: Übertragung im TV und Livestream

Eine Übertragung der NBA Finals im Free-TV gibt es nicht, traurig müssen die deutschen NBA-Fans deshalb aber nicht sein. Der Streaming-Dienst DAZN hat sich die Übertragungsrechte an der besten Basketballliga der Welt gesichert und zeigt auch die kompletten Finals live.

Der Livestream auf der Plattform beginnt zehn Minuten vor dem Tip-Off, also um 2.50 Uhr. Am Mikrofon für Euch dabei ist folgendes DAZN-Trio:

Moderator: Freddy Harder

Freddy Harder Kommentator: Lukas Schönmüller

Lukas Schönmüller Experte: Alex Vogel

Zudem bietet Euch DAZN die Möglichkeit, das Spiel mit dem US-amerikanischen Originalkommentar zu schauen. Für den dort übertragenden Sender ABC übernehmen Mike Breen, Jeff Van Gundy und Mark Jackson die Übertragung.

Beide Optionen stehen Euch auch mit dem kostenlosen Probemonat von DAZN zur Verfügung, mit dem Ihr das Angebot gratis testen könnt. In dieser Phase könnt Ihr durch das komplette Programm inklusive der NBA, NFL, NHL, MLB oder der Fußball-Bundesliga, der Champions League oder der Europa League stöbern. Anschließend kostet Euch ein Monatsabo 11,99 Euro, das Jahresabo gibt es für 119,99 Euro.

NBA Finals: Alle Infos zu Spiel 5 zwischen den Lakers und Heat

Datum Uhrzeit Spiel Kommentatoren Übertragung 10. Oktober 3 Uhr Lakers - Heat, Spiel 5 Lukas Schönmüller & Alex Vogel DAZN

NBA Finals: Sichern sich die L.A. Lakers in Spiel 5 den Titel?

Mit dem 102:96-Sieg in Spiel 4 haben die Los Angeles Lakers einen großen Schritt in Richtung Championship gemacht und sich in der Best-of-Seven-Serie die 3-1-Führung gesichert. Die NBA Finals könnten somit bereits in Spiel 5 ihr Ende finden: Sollte L.A. gewinnen, darf das Team um Superstar LeBron James die Larry O'Brien Trophy in die Höhe strecken.

Das wollen die Miami Heat natürlich verhindern, allerdings wartet auf den Außenseiter eine schwierige Aufgabe. Zwar kehrte Big Man Bam Adebayo in Spiel 4 nach einer Verletzungpause wieder aufs Parkett zurück, dennoch ging die Partie verloren. In Spiel 5 wird Miami nun eine Explosion von Adebayo und Co-Star Jimmy Butler benötigen.

Letzteren hatte L.A. in der vergangenen Partie dank einer hervorragenden Defensiv-Leistung aber sehr gut unter Kontrolle. Gelingt das den Lakers ein weiteres Mal? Mit LeBron und Anthony Davis haben die Lakers zudem ein Superstar-Duo in ihren Reihen, das auch offensiv jederzeit dominieren kann. Aufgeben werden die Heat aber keinesfalls - es wartet ein extrem spannendes Spiel 5 auf uns!

Los Angeles Lakers vs. Miami Heat: Die Finals im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Team 1 Team 2 Ergebnis/Übertragung 1 1. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 116:98 2 3. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat 124:114 3 5. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 115:104 4 7. Oktober 3 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers 96:102 5 10. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN 6* 12. Oktober 1.30 Uhr Miami Heat Los Angeles Lakers DAZN 7* 14. Oktober 3 Uhr Los Angeles Lakers Miami Heat DAZN

*falls notwendig