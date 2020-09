NBA Playoffs heute live: Miami Heat vs. Milwaukee Bucks im Livestream auf SPOX und DAZN sehen

Die NBA Playoffs sind in vollem Gange. Heute richten sich die Blicke wieder auf die Eastern Conference, wo Spiel 4 zwischen den Miami Heat und den Milwaukee Bucks in den Semifinals ansteht. Schaffen es Giannis und Co., den Matchball abzuwehren? Die Partie gibt es live auf SPOX und DAZN zu sehen! Hier gibt es alle Infos zur Übertragung und hier geht es direkt zum KOSTENLOSEN SPOX-LIVESTREAM.

NBA Playoffs heute live: Wann findet Spiel 4 zwischen den Miami Heat und Milwaukee Bucks statt?

Das vielleicht entscheidende Spiel 4 zwischen den Miami Heat und Milwaukee Bucks steigt am heutigen Sonntag (6. September) um 21.30 Uhr deutscher Zeit.

Gespielt wird in der Disney World Orlando, genauer gesagt im ESPN Wide World of Sports Complex, der Ausrichtungsort der gesamten NBA Playoffs 2020.

Offiziell werden die Heat als Heimteam geführt, das Spiel findet aber auf neutralem Boden ohne Fans statt.

NBA Playoffs live: Miami Heat gegen Milwaukee Bucks heute im Livestream auf SPOX und DAZN sehen

Spiel 4 zwischen den Miami Heat und den Milwaukee Bucks könnt Ihr live und kostenfrei im SPOX-LIVESTREAM verfolgen. Um die Übertragung kümmert sich das Duo Freddy Harder & Dre Voigt, die Berichterstattung beginnt bereits um 21.20 Uhr.

Miami Heat vs. Milwaukee Bucks: Die Ausgangslage vor Spiel 4

Von der These, dass die diesjährigen Playoffs ganz besondere sind, können die Milwaukee Bucks ein Lied singen. Wer hätte schließlich gedacht, dass das beste Team der regulären Saison nach drei Spielen in den Conference Semifinals mit 0:3 in Rückstand liegen würde? Damit sind die Bucks erst das dritte Team überhaupt, das als Liga-Primus in einer Serie 0:3 in Rückstand gerät. Die Suns 2004/05 (in 5 Spielen verloren) und die Spurs 2000/01 (in 4 Spielen verloren) waren die beiden anderen.

Ohnehin schaffte es in der langen Historie der NBA noch nie ein Team, von einem 0:3-Rückstand zurückzukommen. "Wenn ein Team vier Spiele in Folge gewinnen kann, dann sind das wir", gab sich Giannis Antetokounmpo nach dem verlorenen Spiel 3 dennoch kämpferisch.

Auf der anderen Seite muss man den Miami Heat auch eingestehen, dass sie bisher überragende Playoffs spielen. Angeführt von Jimmy Butler, der völlig zurecht den Namen Playoff-Butler trägt, ist das Team vom South Beach immer noch das einzige ungeschlagene Team in der Postseason. Ihn selbst scheint dieser Umstand nicht sonderlich zu überraschen.

"Wer diese Organisation kennt, weiß, was wir das ganze Jahr machen. Wir geben nie auf und haben deswegen immer eine Chance zu gewinnen", gab der Swingman zu Protokoll. Überragende 27,7 Punkte, 4,7 Assists, 4,7 Rebounds und 2 Steals legt Butler über die Serie gesehen gegen die Bucks auf. Schafft Miami schon heute den Einzug in die Conference Finals?

NBA heute live: Voraussichtliche Starting Fives der Heat und Bucks

Team Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Heat Goran Dragic Duncan Robinson Jimmy Butler Jae Crowder Bam Adebayo Bucks Eric Bledsoe Wesley Matthews Khris Middleton Giannis Antetokounmpo Brook Lopez

Bucks vs. Heat: Die Serie im Überblick