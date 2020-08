NBA heute live: Houston Rockets vs. Indiana Pacers im Livestream auf SPOX und DAZN sehen

NBA zur deutschen Primetime! Auch am heutigen Mittwoch steht ein Leckerbissen aus der besten Basketballliga der Welt auf dem Programm, wenn die Houston Rockets mit Superstar James Harden auf die Indiana Pacers treffen. Das Seeding Game gibt es sogar im Livestream auf SPOX und DAZN zu sehen. Hier gibt es alle Infos zur Übertragung und hier geht es direkt zum kostenlosen SPOX-LIVESTREAM!

NBA heute live: Wann und wo findet Houston Rockets vs. Indiana Pacers statt?

Um die Saison 2019/20 nach der knapp viermonatigen Unterbrechung aufgrund der Coronavirus-Pandemie doch noch zu Ende zu spielen, hat die NBA ein Restart-Format mit 22 Teams in einer sogenannten "Bubble" in Disney World Orlando organisiert. Dort werden alle Seeding Games sowie die Playoffs ausgetragen.

Entsprechend findet auch die heutige Partie zwischen den Rockets und Pacers im ESPN Wide World of Sports Complex, genauer gesagt in der dortigen AdventHealth Arena, statt. Tip-Off der Partie ist um 22 Uhr, die Houston Rockets werden trotz des neutralen Spielorts offiziell als das Heimteam geführt.

© getty

NBA live: Houston Rockets gegen Indiana Pacers heute im Livestream auf SPOX und DAZN sehen

Den kostenlosen NBA-Livestream auf SPOX am Sonntagabend kennt Ihr sicherlich bereits, nach dem Restart zeigen wir aber auch ausgewählte Spiele unter der Woche im Livestream for free. So auch das Duell der Rockets und Pacers. Die Berichterstattung beginnt bereits gegen 21.50 Uhr, kommentiert wird die Partie von Stefan Koch. Hier geht es zum SPOX-LIVESTREAM!

NBA: Rockets vs. Pacers - Alle Infos zur Übertragung

Datum Uhrzeit Spiel Kommentatoren Übertragung 12. August 22 Uhr Rockets - Pacers Stefan Koch SPOX / DAZN

Rockets gegen Pacers: So lief das letzte Duell

Houston und Indiana sind in der Saison 2019/20 schon einmal aufeinandergetroffen, allerdings unter ganz anderen Voraussetzungen. Am 16. November 2019, also vor der Coronavirus-Pandemie, holten sich die Rockets einen 111:102-Sieg in Houston. Dabei war James Harden mit 44 Punkten der überragende Mann des Abends.

Houston Rockets vs. Indiana Pacers: Die Fakten zum Spiel

Für beide Teams geht es noch um die beste Ausgangslage vor den Playoffs. Die Houston Rockets stehen mit 44 Siegen und 26 Niederlagen derzeit auf dem vierten Platz in der Western Conference. Der Rückstand auf die Nuggets auf Rang drei beträgt 1,5 Spiele, der Vorsprung auf Platz 5 (OKC Thunder) allerdings nur ein Spiel. Die Pacers (43-28) wollen Platz 5 im Osten vor den Philadelphia 76ers behaupten.

Gegen die Texaner wird Indiana allerdings auf T.J. Warren verzichten müssen. Der 26-Jährige schwang sich in den vergangenen Partien zu einem der Stars der Bubble auf, in sechs Partien seit dem Restart legt er im Schnitt 31 Punkte auf. Gegen Houston wird er allerdings geschont, zudem sind in Myles Turner, Malcolm Brogdon und Victor Oladipo weitere Stars fraglich.

Dagegen wird James Harden auf der anderen Seite aller Voraussicht nach dabei sein - und damit ist bereits Spektakel garantiert. The Beard wurde bei der 105:123-Niederlage gegen die Spurs geschont, nun will er sicherlich beweisen, warum er zu den drei Finalisten auf den MVP-Award der Saison 2019/20 zählt.

Zudem dürfen sich die Rockets-Fans Hoffnungen auf ein Comeback von Eric Gordon machen. Der Guard verpasste zuletzt einige Partien mit einer Knöchelverletzung, scheint nun aber wieder fit zu sein. Er gibt den Rockets mit seiner Defense und seinem Shooting eine neue Dimension - sofern sein Dreier denn fällt. Das war in dieser Saison bisher nicht immer der Fall (31,9 Prozent von Downtown).

Interessant wird sein, wie sich die Small-Ball-Rockets in einem möglichen Duell mit Myles Turner schlagen - sofern der Big Man der Pacers denn überhaupt spielt. Mit Robert Covington starten die Rockets einen nominellen Center, der gerade einmal 2,01 Meter groß ist. Offensiv sah das Small-Ball-Experiment dank starkem Spacing in den vergangenen Monaten schon einige Male sehr vielversprechend aus, doch defensiv haben die Rockets Probleme.

NBA heute live: Voraussichtliche Starting Fives der Rockets und Pacers

Team Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Rockets Russell Westbrook James Harden Danuel House P.J. Tucker Robert Covington Pacers Malcolm Brogdon Victor Oladipo Aaron Holiday Doug McDermott Myles Turner

NBA heute live: Alle Spiele im Überblick

