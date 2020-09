NBA Playoffs heute live: Miami Heat vs. Boston Celtics im Livestream auf DAZN - Zahlen, Fakten, Vorschau

Die Playoffs gehen in ihre ganz heiße Phase. Am heutigen Tag richtet sich alles auf das dritte Spiel der Eastern Conference Finals, in dem es für die Boston Celtics gegen die Miami Heat bereits ums Überleben geht. Die Partie ist live auf DAZN zu sehen - hier bekommt ihr alle Infos zum Spiel und zur Übertragung.

Ihr wollt die kompletten Conference Finals und Finals live sehen? Sichert Euch jetzt DAZN und erlebt alle Spiele live und in voller Länge!

NBA Playoffs heute live: Wann findet Spiel 3 zwischen den Miami Heat und den Boston Celtics statt?

Das womöglich vorentscheidende dritte Spiel der Eastern Conference Finals findet in der heutigen Nacht um 2.30 Uhr (deutscher Zeit) statt. Gespielt wird in Disney World Orlando, genauer gesagt im ESPN Wide World of Sports Complex, dem Ausrichtungsort der gesamten NBA Playoffs 2020.

Offiziell werden die Heat als Heimteam geführt, das Spiel findet aber auf neutralem Boden und wie üblich nur mit virtuellen Fans statt.

NBA Playoffs live: Miami Heat gegen Boston Celtics heute im Livestream sehen

Spiel 3 zwischen den Miami Heat und den Boston Celtics ist live auf DAZN zu sehen. Der Streaming-Dienst überträgt viele Spiele der NBA Playoffs live, ab den Conference Finals sogar jede einzelne Partie live und in voller Länge. Hier findet Ihr das komplette NBA-Programm auf DAZN.

DAZN hat aber noch vieles mehr im Angebot. Die weiteren großen US-Ligen (NFL, MLB & NHL) sind genauso zu sehen wie Fußball der Spitzenklasse (Bundesliga, Champions League, Europa League, Serie A, LaLiga, Ligue 1 & MLS), Tennis, MMA (UFC & Bellator), Darts, Wrestling, Boxen und noch viel mehr.

Das Abonnement beim Streaming-Dienst kostet 11,99 Euro im Monat beziehungsweise 119,99 Euro im Jahr. Bei beiden Varianten sind die ersten vier Wochen kostenfrei - jetzt testen!

Heat vs. Celtics: Kehrt Gordon Hayward bei Boston zurück?

In der bisherigen Serie musste Boston auf Gordon Hayward verzichten. Der frühere All-Star hat seit Spiel 1 der Erstrundenserie gegen die Philadelphia 76ers kein Spiel mehr absolviert, da er sich schwer am Knöchel verletzt hatte. Vor Spiel 3 wurde Hayward nun jedoch erstmals seither als "fraglich" gelistet, laut ESPN-Informationen hoffen die Celtics, Hayward zumindest für einige Minuten von der Bank bringen zu können.

Die Celtics könnten die Unterstützung durch Hayward gut gebrauchen. Zuletzt mussten die Starter sehr viele Minuten abreißen, da Boston keinen wirklich breiten Kader hat, gerade auf dem Flügel fehlt es an Qualität in der Breite. Hayward würde diese im Normalfall mitbringen: Im Lauf der Saison kam der 30-Jährige bisher auf 17,5 Punkte, 6,7 Rebounds und 4,1 Assists, zudem gehört er zu den besten Passern im Team.

Miami Heat vs. Boston Celtics: Die Ausgangslage vor Spiel 3

Auch wenn die Serie in dieser Partie noch nicht entschieden werden kann, ist es dennoch klar, dass es für Boston bereits ums Überleben geht: Von einem 0-3-Rückstand kam noch nie ein Team in den Playoffs zurück, das wird auch in diesem verrückten Jahr vermutlich nicht anders werden. Zumal die Celtics es eben nach wie vor mit einem unheimlich gefestigten Team zu tun haben.

Die Heat stehen in den Playoffs bisher bei einer 10-1-Bilanz, die einzige Niederlage erfolgte dabei in einer vergleichsweise unwichtigen Partie (Spiel 4 gegen Milwaukee), als auch diese Serie schon nahezu entschieden war. Miami schafft es immer wieder, nach teils hohen Rückstanden zurückzukommen, auch gegen Boston lag man bisher in beiden Spielen zeitweise zweistellig hinten, nur um dann in der Schlussphase dennoch dank einem Plus an Cleverness die Siege einzufahren.

Miami kann sich in den entscheidenden Situationen immer wieder auf seine Big Three aus Jimmy Butler, Bam Adebayo und dem zuletzt überragenden Goran Dragic verlassen, dazu lieferte Tyler Herro von der Bank bisher tolle Leistungen ab. Die Heat lassen sich nie aus der Ruhe bringen und kämpfen bedingungslos.

Normalerweise lässt sich dies auch über die Celtics sagen und phasenweise konnten auch sie ihre Klasse in dieser Serie schon abrufen, doch es mangelte an der Konstanz - und nachdem zwei hohe Führungen in Folge verspielt wurden, kochten nach Spiel 2 allem Anschein nach die Emotionen über.

Insbesondere Marcus Smart und Jaylen Brown gerieten dabei Berichten zufolge aneinander und mussten voneinander getrennt werden, auch wenn die Situation im Anschluss heruntergespielt wurde. Am Tag nach dem Spiel traf sich Celtics-Coach Brad Stevens dennoch mit den Anführern seines Teams zur gemeinsamen Aussprache.

Die Celtics gingen eigentlich favorisiert in die Serie, das Momentum spricht nun jedoch eindeutig für Miami. "Wir müssen einfach darauf vorbereitet zu sein, das nächste Spiel zu gewinnen", sagte Jayson Tatum dennoch. "Es geht nicht darum, dass wir jetzt vier von fünf Spielen gewinnen sollen, sondern wir richten den Fokus auf ein Spiel nach dem anderen."

© getty

NBA heute live: Voraussichtliche Starting Fives der Heat und Celtics

Team Point Guard Shooting Guard Small Forward Power Forward Center Heat Goran Dragic Duncan Robinson Jimmy Butler Jae Crowder Bam Adebayo Celtics Kemba Walker Marcus Smart Jaylen Brown Jayson Tatum Daniel Theis

Celtics vs. Heat: Die Eastern Conference Finals im Überblick