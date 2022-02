Olympia LIVE: Deutsche Medaillen im Slalom und Biathlon?

Am Mittwoch hofft das deutsche Team bei den Olympischen Spielen in Peking auf eine Medaille im Slalom (ab 6.45 Uhr) und in der Biathlon-Staffel der Frauen (8.45 Uhr). Bei rund um Olympia gibt's alle Entscheidungen des Tages im Liveticker.

Olympia heute: Die Entscheidungen des Tages

Wettbewerb Ergebnis Freestyle: Slopestyle Männer

Ski Alpin: Slalom Männer Biathlon: Staffel Frauen Langlauf: Teamsprints klassisch Frauen/Männer Freestyle: Aerials Männer

Eishockey: Spiel um Bronze Frauen

Shorttrack: 1.500 Meter Frauen

Shorttrack: 5.000 Meter Verfolgung Männer



Olympia live am Dienstag: Sportarten, Wettkämpfe, Zeitplan

Eine Übersicht zum kompletten Olympia-Programm am 16. Februar.

Uhrzeit Wettkampf 2.05 Uhr Curling: Vorrunde Frauen 2.30 Uhr Freestyle: Slopestyle Männer 3.15 Uhr Ski Alpin: 1. Lauf Slalom Männer - LIVETICKER 5.10 Uhr Eishockey: Viertelfinale Männer USA - Slowakei 6.45 Uhr Ski Alpin: 2. Lauf Slalom Männer 7.00 Uhr Eishockey: Viertelfinale Männer Russland - Dänemark 7.05 Uhr Curling: Vorrunde Männer 8.45 Uhr Biathlon: Staffel Frauen 9.40 Uhr Eishockey: Viertelfinale Männer Finnland - Schweiz 10.15 Uhr Langlauf: Teamsprints klassisch Frauen/Männer 12.00 Uhr Freestyle: Aerials Männer 12.30 Uhr Eishockey: Spiel um Bronze Frauen 12.30 Uhr Shorttrack: 1.500 Meter Frauen, Verfolgung 5.000 Meter Männer 13.05 Uhr Curling: Vorrunde Frauen 14.30 Uhr Eishockey: Viertelfinale Männer Schweden - Kanada

Olympia - Alles Wichtige am Mittwoch im Live-Ticker

3.24 Uhr - Slalom: Gute Nachrichten von Linus Strasser. Der Deutsche geht im ersten Durchgang nicht volles Risiko, ist aber nach seinem ersten Lauf vorn dabei und hat nur 31 Hundertstel Rückstand auf die Spitze.

3.10 Uhr - Slalom: In fünf Minuten geht es los, wir bieten Euch zum 1. und später auch zum 2. Lauf einen eigenen Liveticker an. Hier geht es lang! Da ich diesen zu diesen frühen Morgenstunden selbst übernehme, bleibt es so lange hier etwas stiller - habt's Verständnis.

3.08 Uhr - Curling: Drei Spiele in der frühen Session des Tages laufen bei den Damen: Kanada führt gegen die USA mit 4:1, Südkorea gegen die Schweiz mit 2:1, außerdem Großbritannien gegen China mit 2:1.

3.04 Uhr - Eiskunstlauf: Neue Details im "Fall" Kamila Walijewa: Nach Informationen der New York Times seien in der Dopingprobe der 15 Jahre alten Eiskunstläuferin drei unterschiedliche Substanzen zur Behandlung von Herzproblemen entdeckt worden - eine verbotene und zwei erlaubte. Das gehe aus einem Dokument hervor, das bei der Anhörung um die Starterlaubnis der Russin im Einzelwettbewerb der Winterspiele in Peking vor dem CAS vorgelegt worden war.

Olympia kompakt: "Von Olympia nehme ich genau gar nichts mit" © getty 1/18 Team D landet am elften Wettkampftag der Olympischen Winterspiele in Peking in gleich drei Disziplinen nur auf Platz vier. Unsere Bob-Jungs nehmen das persönlich und schreiben mal eben Geschichte. Olympia kompakt. © getty 2/18 Zahl des Tages: 4. Diesen Platz belegte Team D gleich in drei verschiedenen Wettbewerben am heutigen Tag. In der Damen-Abfahrt, der Biathlon-Staffel der Herren sowie der Nordischen Kombi gab’s für deutsche Teilnehmer nur die Holzmedaille. © getty 3/18 Triumph des Tages: DEUTSCHE ZWEIER-BOBS. Würde Olympisches Edelmetall nur im Eiskanal vergeben – wir wären wahrscheinlich schon zur Halbzeit der Spiele nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Unsere Zweier-Jungs holten Gold, Silber UND Bronze. © getty 4/18 Rekord des Tages: DEUTSCHE ZWEIER-BOBS. Der Triumph bedeutet auch die Aufstellung einer neuen Bestmarke. Drei Bobs einer Nation auf dem Stockerl bei Olympischen Spielen - das gab es noch nie. Weltklasse! © getty 5/18 Kämpferin des Tages: SOFIA GOGGIA. Aus dem Krankenhaus zu Silber. Vor nicht einmal drei Wochen stand die italienische Speed-Queen nach ihrem Kreuzbandriss noch auf Krücken. Nun schnappte sie sich trotz andauernder Lädierung eine Medaille. Hut ab! © getty 6/18 Schrei des Tages: KIRA WEIDLE. Vermutlich war der 25-Jährigen schon unmittelbar nach der Zieleinfahrt bewusst, dass es für eine Medaille nicht reichen würde. Anders ist ihr fluchender Aufschrei nicht zu erklären. © getty 7/18 Abschied des Tages: ERIK LESSER. Für den Biathleten war es der letzte Auftritt bei Olympischen Spielen. Sein bitteres Fazit nach Platz vier in der Staffel: "Ich nehme genau gar nichts von Olympia mit. Weder eine Medaille noch eine gute Zeit." © getty 8/18 Enttäuschung des Tages: DEB-TEAM. Auch wenn man sicherlich nicht zu den absoluten Top-Favoriten gehörte, war die Hoffnung auf ein weiteres Edelmetall groß. Nach der krachenden Niederlage gegen die Slowakei ist die Realität aber eine andere. © getty 9/18 Drama des Tages: MIHO TAKAGI. Bis zur letzten Kurve des Team-Wettbewerbs im Eisschnelllauf sieht Japan wie der sichere Sieger aus. Dann aber bekommt Takagi Rückenlage und stürzt. Gold und Olympia-Rekord gehen an Norwegen. © getty 10/18 Druck des Tages: KAMILA VALIEVA. Der lastete ohne Frage auf der 15-jährigen Russin. Doch sie meisterte es äußerst souverän. Im Frauen-Kurzprogramm landete sie auf Platz eins und geht damit auch als Top-Favoritin in die Kür am Donnerstag. © getty 11/18 Schummel-Vorwurf des Tages: KARL GEIGER. Jetzt also auch unser Bronze-Karl. Norwegische und polnische Medien werfen dem DSV-Springer vor, im Team-Wettbewerb einen zu großen Anzug getragen zu haben. Unsinn, sagt er selbst. © getty 12/18 Wiedersehen des Tages: ERIC FRENZEL. Nach seiner Entlassung aus der Quarantäne durfte der 33-Jährige zum ersten Mal im Team-Hotel übernachten. "Es war sehr schön, alle wieder zu sehen und das Freiheitsgefühl genießen zu können", freute er sich. © getty 13/18 Timing des Tages: TERENCE WEBER. Einen Tag nach Frenzel ist auch der zweite deutsche Kombinierer aus der Quarantäne entlassen worden. Bitter ist nur der Zeitpunkt: Seine Akkreditierung hatte der 25-Jährige bereits abgegeben. © getty 14/18 Debüt des Tages: MANUEL FAISST. Der 29-Jährige war erst am gestrigen Tag als Ersatzmann für Weber präsentiert worden und kam damit unverhofft zu seinem Olympischen Debüt. Und er lieferte: Platz vier von der Großschanze. © getty 15/18 Entschädigung des Tages: URLAUB FÜR DOSB-TRIO. Es gibt gewiss schönere Dinge, als Zeit in einem chinesischen Quarantäne-Hotel zu verbringen. Deshalb gibt’s vom DOSB nun gratis Urlaub für die Kombinierer Frenzel und Weber sowie den Eiskunstläufer Seegert. © getty 16/18 Unding des Tages: KOMMENTARE NACH DEB-AUS. Ja, eine Pleite des eigenen Teams ist immer bitter. Muss man deswegen ausschweifend im Internet beleidigen? Nein! Ist aber leider passiert. Und zwar den DEB-Jungs nach ihrem Playoff-Aus. © getty 17/18 Kuriosität des Tages: KOMBI-GLEICHSTAND. Der Este Kristjan Ilves und der Japaner Ryota Yamamoto landeten nach dem Springen punktgleich auf dem ersten Platz. Nicht nur die Gesamtpunktzahl war gleich, auch bekamen sie exakt die gleichen Teilwertungen. © getty 18/18 Irrfahrt des Tages: JARL MAGNUS RIIBER. Ob es ohne den Fauxpas für eine Medaille gereicht hätte, werden wir wohl nie erfahren. Dennoch war es äußerst kurios mitanzusehen, wie der Norweger nach Runde eins bereits auf die Zielgerade abbiegen wollte.

Walijewa, die nach dem Wirbel das Kurzprogramm am Dienstag gewann und in die Kür am Donnerstag als Favoritin startet, hatte vor den Richtern der Ad-hoc-Kommission des Sportgerichtshofs argumentiert, ihre Probe auf das Mittel Trimetazidin sei durch ein Medikament ihres Großvaters kontaminiert worden. Das bestätigte der Schweizer Denis Oswald, Vorsitzender der IOC-Disziplinarkommission.

Laut New York Times habe Walijewas Großvater in einer Videobotschaft an die russischen Anti-Doping-Behörden der RUSADA erklärt, er nehme das Medikament Trimetazidin, um "Attacken" zu behandeln. Russische Medien berichteten, Walijewa habe angeblich aus demselben Glas wie ihr Opa getrunken. Ihre Mutter sagte, Walijewa nehme die Substanz Hypoxen gegen Herzrhythmusstörungen. Zudem tauchte in der Analyse L-Carnitin auf, das gegen Durchblutungsstörungen helfen kann.

2.57 Uhr - Slalom: Aus deutscher Sicht aber viel wichtiger: Ab 3.15 Uhr ist Slalom - und da rechnet sich Linus Strasser natürlich einige Chancen aus! Er wird im ersten Lauf als Fünfter auf die Strecke gehen, um 6.45 Uhr werden im zweiten Lauf dann die Medaillen verteilt.

2.55 Uhr - Freestyle: Ich bin noch gar nicht richtig wach, da werden im Slopestyle der Männer schon die ersten Medaillen des Tages vergeben. Der erste von drei Runs läuft, es führt bislang der Amerikaner Alexander Hall.

2.50 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu Rund um Olympia! Heute hab ich endlich mal die Ehre, Euch durch die Nacht zu führen. Ich freu mich - und ab geht's!