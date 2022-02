Olympia LIVE: Gold-Coup in der Abfahrt? - Hoffen auf Biathlon-Staffel

Am Dienstag will Kira Weidle bei der Abfahrt der Damen für Furore sorgen (4.30 Uhr). Auf Medaillen hofft auch die deutsche Herrenstaffel im Biathlon (7.30 Uhr) sowie die Kombinierer (11.30 Uhr) und die Zweierbobs (13.30 Uhr). Bei rund um Olympia gibt's alle Entscheidungen des Tages im Liveticker.

Olympia heute: Die Entscheidungen des Tages

Wettbewerb Ergebnis Freestyle: Slopestyle Frauen

Gu holt nur Silber, Gold in die Schweiz Snowboard: Big Air Frauen

Gasser holt Gold für Österreich Ski Alpin: Abfahrt Frauen

Snowboard: Big Air Männer

Eisschnelllauf: Teamverfolgung Frauen und Männer

Biathlon: Staffel Männer

Nordische Kombination: Langlauf

Bob: 3. und 4. Lauf Zweier Männer



Olympia live am Dienstag: Sportarten, Wettkämpfe, Zeitplan

Hier eine Übersicht zum kompletten Olympia-Programm am 15. Februar.

Uhrzeit Wettkampf 2.05 Uhr Curling: Vorrunde Männer 2.30 Uhr Freestyle: Slopestyle Frauen 2.30 Uhr Snowboard: Big Air Frauen 4.30 Uhr Ski Alpin: Abfahrt Frauen 5.10 Uhr Eishockey Quali Play-offs Männer: Slowakei - Deutschland 5.10 Uhr Eishockey: Quali Play-offs Männer: Dänemark - Lettland 5.30 Uhr Freestyle: Qualifikation Slopestyle Männer 6.00 Uhr Snowboard: Big Air Männer 7.05 Uhr Curling: Vorrunde Frauen 7.30 Uhr Eisschnelllauf: Teamverfolgung Frauen und Männer 7.30 Uhr Biathlon: Staffel Männer 9.00 Uhr Eishockey: Qualifikation Play-offs Männer 9.40 Uhr Nordische Kombination: Einzel Großschanze 11.00 Uhr Eiskunstlauf: Kurzprogramm Frauen 12.00 Uhr Nordische Kombination: Langlauf 12.00 Uhr Freestyle: Qualifikation Aerials Männer 13.05 Uhr Curling: Vorrunde Männer 13.15 Uhr Bob: 3. und 4. Lauf Zweier Männer 14.10 Uhr Eishockey: Qualifikation Play-offs Männer

5.10 Uhr - Abfahrt: Ist das bitter für Kira Weidle! Da sieht es lange so aus, als könnte sie um die Medaillen mitfahren, aber auf dem Schlussabschnitt verliert sie noch einmal ordentlich und schlittert knapp geschlagen auf Rang vier ins Ziel. Schade, schade.

4.30 Uhr - Abfahrt: So, jetzt geht aber die Abfahrt los! Den ganzen Spaß könnt Ihr im ausführlichen Liveticker hier verfolgen.

4.15 Uhr - Curling: Livesport haben wir natürlich auch im Programm, die Schweizer curlen gegen die US-Amerikaner. Im achten End steht es derzeit 5:4 für die Mannen aus Übersee.

4.05 Uhr - Abfahrt: Der Wind hat uns den so schön gestaffelten Zeitplan etwas durcheinander gewirbelt, allerdings wurde die Startzeit von 4.30 Uhr nun bestätigt. Groß windig ist es ohnehin nicht, mit dem Wind-Chaos bei den Männer vor neun Tagen ist das nicht zu vergleichen. Es hat übrigens mal wieder entspannte minus 20+ Grad. "Zapfig", wie Kira Weidle es im Sportschau-Interview so schön sagt.

3.58 Uhr - Freestyle: Beim Slopestyle der Damen kommen wir pünktlich zur Goldentscheidung. Und ja, das ist die Disziplin, in der viel rückwärts gefahren und gesprungen wird. Als letzte Fahrerin steht das Wunderkind Kelly Sildaru (19) noch oben, die einen blitzsauberen Durchgang abliefert! Und was sagt die Jury? Nur Rang drei! Gold geht in die Schweiz! Glückwunsch an Mathilde Grimaud, die nach Silber vor vier Jahren jetzt ganz oben steht.

3.48 Uhr - Abfahrt: Kurze organisatorische Info: Die Abfahrt der Damen ist um eine halbe Stunde nach hinten verschoben wurde. Der Grund: fiese Winde! Aktuell soll es um 4.30 Uhr los gehen, mal sehen, ob das auch was wird.

3.42 Uhr - Snowboard: Gold geht aber nach Österreich! Anna Gasser packt im letzten Sprung einen twelve-sixty aus, den sie auch noch hervorragend steht! Für Annika Morgan reichte es nach ihrem Sturz beim letzten Sturz übrigens für Platz zehn - für ihre erste Spiele ist das vollkommen vernünftig.

3.36 Uhr - Snowboard: Und hier wird es direkt richtig wild! Die Japanerin Iwabuchi packt hier einfach einen Triple Underflip (!) aus, den sie aber leider nicht steht. So einen Sprung stehen wir eigentlich sonst nur bei den Männern! Im Ziel kommen auch alle anderen Athletinnen zusammen und zeigen einen schöne Gruppenumarmung. "You killed all of it", sagt die Niederländerin Melissa Peperkamp passend.

3.26 Uhr - Snowboard: So, ordnen wir uns erstmal ein bisschen. Beim Big Air der Damen wird gerade um Medaillen gesprungen, auch die Deutsche Annika Morgan ist dabei. Für ganz vorne wird es nicht reichen, einen Platz in den Top-10 hat sie aber sicher!

3.20 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zu Rund um Olympia! Heute hab ich endlich mal die Ehre, Euch durch die Nacht zu führen. Ich freu mich!