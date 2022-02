Heute treten die Damen bei Olympia 2022 in Peking in der Staffel an. Hier der ganze Wettkampf im Liveticker.

Im vorletzten Wettkampf der Biathletinnen bei Olympia 2022 in Peking treten die Damen heute bei der Staffel über 4 x 6 Kilometer an. Das gesamte Rennen könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Biathlon: Staffel der Damen bei Olympia 2022 in Peking heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Damals war das Team aus zwei Norwegern und zwei Norwegerinnen siegreich, Norwegen holte auch gestern Gold bei der Staffel der Herren. Kann Norwegen heute das Triple vollmachen? Unwahrscheinlich scheint es nicht, die Norwegerinnen um Marte Olsbu Röiseland gehören zu den klaren Favoritinnen.

Vor Beginn: Bei den Olympischen Winterspielen laufen die Damen im Biathlon 4 x 6 Kilometer, genau wie bei der Mixed-Staffel, mit der Olympia 2022 eröffnet wurde.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Staffel der Damen bei Olympia 2022 in Peking heute im Liveticker!

Biathlon: Staffel der Damen bei Olympia 2022 in Peking heute im TV und Livestream

Die Staffel der Damen bei Olympia 2022 in Peking ist heute im Free-TV zu sehen, sogar bei zwei Sendern. Ihr habt die Wahl zwischen ARD und Eurosport 1 für die Livebilder der Biathletinnen.

Gleiches gilt bei den entsprechenden Livestreams, wo der Sportschau-Livestream und der kostenpflichtige Eurosport-Livestream zum Angebot stehen.

Biathlon bei den Olympischen Spielen 2022: Der Zeitplan