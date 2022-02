Heute steht der Slalom der Herren bei Olympia 2022 in Peking an. Hier der gesamte Wettkampf im Liveticker.

Im letzten Einzelwettbewerb der Herren bei Olympia 2022 in Peking geht es in den Slalom. Vom fünften Startplatz führt Linus Strasser das deutsche Team an. Hier könnt Ihr den gesamten Wettkampf im Liveticker verfolgen.

Ski alpin: Slalom der Herren in Peking - 1. Durchgang Platz Fahrer Zeit/Abstand 1 Henrik Kristoffersen 53.94 2 Sebastian Foss Solevaag +0.04 3 Linus Strasser +0.31 4 Clement Noel +0.36 5 Michael Matt +0.42

Slalom der Herren bei Olympia 2022 in Peking heute im Liveticker - 1. Durchgang

Michael Matt (AUT): Er kann zur Abwechslung auf den letzten Toren noch Zeit gutmachen! Zwischenzeitlich 0.60 Sekunden zurück, im Ziel sind es nur 0.42 Sekunden auf Kristoffersen. Er reiht sich hinter Strasser und Noel ein.

Kristoffer Jakobsen (SWE): Er fährt wie immer voll auf Angriff, bei den letzten vier Rennen ist er aber immer ausgeschieden. Diesmal bringt er den Lauf ... auch nicht nach unten! Es war nicht mehr weit, er hatte rund eine halbe Sekunde Rückstand, bei einem Rechtsschwung kippt er nach hinten und ist raus.

Alexis Pinturault (FRA): Der Franzose fährt souverän, aber nicht wahnsinnig schnell. Er verliert bei jeder Zwischenzeit, am Ende sind es 1.18 Sekunden Rückstand im Ziel. Das wird mit einer Medaille schon ganz, ganz schwer.

Manuel Feller (AUT): Eingefädelt! Die Strecke weist mittlerweile die ersten leichten Spuren auf, kurz nach der zweiten Zwischenzeit kommt Feller aus dem Rhythmus und ist raus.

Marco Schwarz (AUT): Mühsame Fahrt des Österreichers, der schnell einen ordentlichen Rucksack mitnimmt. Oh weh, das sind am Ende über zwei Sekunden Rückstand.

Linus Strasser (GER): Guter Start des Deutschen mit der Führung nach den ersten zwei Zwischenzeiten. Aber dann drückt es ihn etwas zusammen, er verliert Geschwindigkeit. Am Ende 31 Hundertstel zurück, aber noch in Schlagdistanz.

Clement Noel (FRA): Ganz eng an den Toren dran der Franzose, er ist zwischenzeitlich 21 Hundertstel vorn. Aber ein Fehler im flacheren Mittelteil, der Rhythmus ist weg. Am Ende nur der dritte Rang.

Henrik Kristoffersen (NOR): Im Riesenslalom hatte er gepatzt, läuft es jetzt besser? Ja, bei der zweiten Zwischenzeit ist er vorn, aber sein Landsmann hatte danach noch zugelegt. Er rettet vier Hundertstel ins Ziel. Am Ende ein bisschen zu vorsichtig vielleicht.

Sebastian Foss Solevaag (NOR): Der Weltmeister ist auf der Strecke. Guter Start, dann verliert er im Mittelteil leicht, ist dann aber doch eine halbe Sekunde vorn. Er distanziert Zenhäusern am Ende deutlich.

Ramon Zenhäusern (SUI): Der Schweizer macht den Anfang. Er kommt gut durch und setzt mit 54:72 die erste Richtzeit. Große Fehler waren nicht zu erkennen.

Slalom der Herren bei Olympia 2022 in Peking heute im Liveticker - Vor Beginn

Start 3.15 Uhr: Es ist alles angerichtet, die Vorläufer sind durch.

Vor Beginn: Die Favoriten starten natürlich vergleichsweise früh und befinden sich allesamt unter den Top 20. Später wird die Strecke sicherlich ein wenig leiden, bei insgesamt 88 Fahrern. Hoffen wir, dass sie alle gesund im Ziel ankommen!

Vor Beginn: "Sehr unrhythmisch, aber sicher interessant. Bei dem Hang muss man extrem Gas geben, dann kommt eine interessante Kurssetzung dazu", beschreibt Strasser den Kurs in einem aufgezeichneten Interview in der ARD.

Vor Beginn: Nach dem Sieg beim Nachtslalom in Schladming vor drei Wochen ist Strasser einer der Favoriten. Aber bei sechs verschiedenen Siegern in sechs Rennen in dieser Saison ist das Feld der Favoriten relativ breit gesteckt.

Vor Beginn: Stolze 88 Athleten werden im ersten Durchgang auf die Strecke gehen. 211 Höhenmeter sind auf dem Kurs namens "Ice River" zu überwinden, 67 Tore sind insgesamt gesteckt.

Vor Beginn: Während mit Strasser ein deutscher Medaillenkandidat antritt, startet sein nächster Landsmann Julian Rauchfuß erst an 37. Stelle.

Vor Beginn: Der erste Durchgang startet heute schon um 3.15 Uhr deutscher Zeit. Nach einer Pause geht es dann mit dem zweiten Durchgang weiter um 6.45 Uhr.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Slalom der Herren bei Olympia 2022 in Peking im Liveticker!

