Olympia LIVE: Hoffen auf Biathlon und Skispringen - Medaille im Snowboardcross?

Am Samstag kämpfen die Snowboarder im Team-Wettbewerb um Medaillen (3 Uhr). Die besten Chancen haben die deutschen Athleten jedoch im Biathlon-Sprint der Herren (10 Uhr) und im Skispringen von der Großschanze (12 Uhr). Alle Entscheidungen gibt es hier bei Rund um Olympia.

Die Olympischen Winterspiele live bei DAZN!

Olympia heute: Die Entscheidungen des Tages

Wettbewerb Ergebnis Snowboard: Mixed Team Snowboardcross Langlauf: Staffel Frauen Eisschnelllauf: 500 Meter Männer Biathlon: Sprint Männer Skispringen: Einzel Männer Großschanze Skeleton: 3. Und 4. Lauf Frauen

Olympia heute live: Die Höhepunkte am Samstag

Uhrzeit (MEZ) Wettkampf Geschlecht 02:05 Uhr Curling: Vorrunde Frauen Frauen 03:00 Uhr Snowboard: Mixed Team Snowboardcross Mixed 05:10 Uhr Eishockey-Viertelfinale Frauen Frauen 05:10 Uhr Eishockey-Vorrunde Männer: Kanada - USA Männer 07:05 Uhr Curling: Vorrunde Männer Männer 08:30 Uhr Langlauf: Staffel Frauen Frauen 09:00 Uhr Eisschnelllauf: 500 Meter Männer, Viertelfinale Teamverfolgung Frauen Männer/Frauen 09:40 Uhr Eishockey-Viertelfinale Frauen Frauen 09:40 Uhr Eishockey-Vorrunde Männer: Deutschland - China Männer 10:00 Uhr Biathlon: Sprint Männer Männer 12:00 Uhr Skispringen: Einzel Männer Großschanze Männer 12:00 Uhr Eiskunstlauf: Eistanz Rhythmus-Tanz Mixed 13:05 Uhr Curling: Vorrunde Frauen Frauen 13:20 Uhr Skeleton: 3. Und 4. Lauf Frauen Frauen 14:10 Uhr Eishockey-Vorrunde Männer: Russland - Tschechien Männer 14:10 Uhr Eishockey-Vorrunde Männer: Schweiz - Dänemark Männer

4.15 Uhr - Snowboardcross: Und was geht im Finale?

4.08 Uhr - Snowboardcross: Kleines Finale! Noerl legt schon mal gut los und fährt auf Rang zwei. Und Jana Fischer? .. fährt richtig klasse. Überlegen gewinnt sie das kleine Finale am Ende mit zwei Sekunden Vorsprung. Das ist Rang 5 insgesamt - guter Auftritt der Deutschen!

4.00 Uhr - Snowboardcross: Und eins kann ich Euch jetzt schon sagen: Italien hat eine Medaille sicher! Denn im zweiten Halbfinale fahren auch Lorenzo Sommariva und Caterina Carpano stark und springen ins Finale. Geht am Ende vielleicht sogar Gold und Silber nach Italien?

3.52 Uhr - Snowboardcross: Das war knapp! Jana Fischer kämpft und kämpft, aber Moioli und Jacobellis fahren das mit all ihrer Erfahrung runter. Deutschland wird am Ende 3. und fährt in ungefähr 15 Minuten im Rennen um Platz fünf. Damit gibt's in diesen Morgenstunden also keine Medaille für Deutschland.

3.43 Uhr - Snowboardcross: Jetzt zählt's! Martin Noerl geht auf die Strecke ... Neeeein das war überhaupt kein guter Start. Und schon sind USA und Italien enteilt. Das wird ganz schwer für Jana, hier noch eine halbe Sekunde auf Italien und die USA aufzuholen.

3.32 Uhr - Snowboardcross: So, das deutsche Halbfinale steht. Jana und Martin müssen in wenigen Minuten gegen Italien, die USA und die Schweiz ran. Mindestens Zweiter müssen sie werden, dann stehen die Medaillenchancen im Finale bei 75 Prozent. Klingt doch gut, oder?

3.28 Uhr - Rückblick: Wie bereits erwähnt haben die deutschen Athleten gestern wieder für einige Medaillen und verrückte Sprüche gesorgt. Die wichtigsten Highlights vom Freitag haben die Kollegen noch einmal für Euch zusammengefasst.

3.20 Uhr - Snowboardcross: Das dritte Viertelfinale muss leider vorerst warten, weil eine australische Athletin nach Sturz im Mittelteil der Strecke liegen geblieben ist. Sie wird derzeit auf der Strecke behandelt. Die Organisatoren nutzen die Möglichkeit um die Strecke zu präparieren.

3.12 Uhr - Snowboardcross: Im zweiten Viertelfinale können wir Olympiasiegerin Lindsey Jacobellis (USA) bestaunen, die gemeinsam mit Nick Baumgartner ins Halbfinale springt. Ganz so schön anzusehen ist dieser Wettbewerb aber noch nicht. Fast alle Fahrer haben bei diesen widrigen Bedingungen mit langsamen Geschwindigkeiten zu kämpfen und landen bei den Sprüngen meist noch mitten auf der Schanze.

3.06 Uhr - Snowboardcross: Jawoll! So kann dieses Wochenende starten. Jana Fischer bleibt cool und fährt den haushohen Vorsprung auf Frankreich in ihrem Rennen nach Hause. Damit stehen wir schon mal im Halbfinale.

3.02 Uhr - Snowboardcross: Jana Fischer und Martin Noerl gehen nacheinander gegen ihre jeweils zwei Konkurrenten ins Rennen. Die Zeiten werden anschließend addiert - die besten zwei Teams kommen weiter. Und das geht doch gleich mal richtig gut los: Noerl springt dem Franzosen und dem Italiener nach etwas schwachem Start davon. Jetzt muss Jana das noch ins Halbfinale bringen.

2.58 Uhr - Snowboardcross: Und wir starten gleich hoffnungsvoll rein. In wenigen Augenblicken starten die Snowboardcrosser im Mixed-Team gegeneinander an. Deutschland muss im Viertelfinale gegen Italien und Frankreich ran. Come on!

2.53 Uhr: Herzlich Willkommen bei Rund um Olympia an diesem Samstag. Meine erste Schicht in dieser Woche.. und natürlich hoffe ich, dass die Medaillen für Deutschland dann ausgerechnet heute nicht ausbleiben. Auf geht's!