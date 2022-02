Für die Skispringer geht es heute bei den Olympischen Spielen auf der Großschanze um Medaillen. Wir tickern für Euch das komplette Springen hier mit.

Bei den Olympischen Winterspielen findet das Einzelspringen der Herren von der Großschanze statt. Gibt es eine Medaille für die deutschen Skispringer? Das und noch viel mehr erfahrt Ihr in unserem Liveticker.

Skispringen: Einzel der Herren auf der Großschanze bei Olympia 2022 in Peking heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Karl Geiger will einen Tag nach seinem 29. Geburtstag beim olympischen Springen auf der Großschanze endlich sein Potenzial abrufen. Der Oberstdorfer sucht bei den Winterspielen in Peking noch seine Form, heute kämpft er in Zhangjiakou um eine Medaille. Auf diese hoffen auch die weiteren DSV-Springer Markus Eisenbichler, Constantin Schmid und Pius Paschke.

Vor Beginn: Der Wettbewerb der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking beginnt heute um 12 Uhr deutscher Zeit im Snow Ruyi National Ski Jumping Centre mit dem 1. Durchgang.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Einzelspringens der Herren auf der Großschanze.

Skispringen: Einzel der Herren auf der Großschanze bei Olympia 2022 in Peking heute live im TV und Livestream

Das ZDF und Eurosport übertragen das Springen auf Großschanze live im Free-TV.

Zusätzlich könnt Ihr das Springen auch im kostenlosen ZDF-Livestream verfolgen. Kostenlos ist auch der Livestream der ARD, der Eurosport-Livestream ist kostenpflichtig. Da DAZN und Eurosport kooperieren hat auch der Streamingdienst das Springen im Angebot.

Seit dem 1. Februar kostet ein DAZN-Abo für alle Neukunden und wiederkehrenden Kunden 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr.

Skispringen bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Zeitplan