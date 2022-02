Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking trifft die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft heute in ihrem zweiten Gruppenspiel auf Gastgeber China. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Deutschland trifft beim olympischen Eishockeyturnier heute auf China. Setzt sich das DEB-Team nach der Auftaktpleite gegen Kanada gegen den Gastgeber durch? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts!

Eishockey: Deutschland vs. China bei Olympia 2022 in Peking heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der Start ist missglückt, nun soll es für das DEB-Team von Bundestrainer Toni Söderholm beim olympischen Turnier in Peking den ersten Sieg geben. Die Mannschaft um Kapitän Moritz Müller ist gegen Gastgeber China in der Favoritenrolle. China unterlag zum Auftakt den USA mit 0:8. Deutschland muss wohl auf Verteidiger Marco Nowak verzichten. Der Düsseldorfer, der beim 1:5 zum Auftakt gegen Kanada bei einem Check am Kopf getroffen worden war, fehlte am gestrigen Freitag beim Training.

Vor Beginn: Das für beide Teams zweite Spiel in der Gruppe A beginnt um 9.40 Uhr deutscher Zeit im Nationalen Hallenstadion

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des Eishockeyspiels zwischen Deutschland und China bei den Olympischen Winterspielen in Peking.

Eishockey: Deutschland vs. China bei Olympia 2022 in Peking live im TV und Livestream

Im Free-TV wird die Begegnung heute sowohl von Eurosport als auch vom ZDF live übertragen.

Der Livestream von Eurosport ist kostenpflichtig und im Eurosport-Player vorfindbar, der Livestream des ZDF ist hingegen kostenlos. Im Livestream zeigt auch DAZN das zweite Gruppenspiels des deutschen Eishockey-Teams. Möglich macht das eine Kooperation zwischen dem Streamingdienst und Eurosport.

Für 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr könnt Ihr DAZN abonnieren und in das umfangreiche Angebot an Live-Sport eintauchen.

Eishockey bei Olympia: Deutschlands Gruppe A im Überblick